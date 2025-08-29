نئی دہلی: بھارت اور کینیڈا نے تعلقات کی بحالی کی سمت اہم قدم اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں نئے سفیروں کی تقرری کا اعلان کیا ہے۔ خیال رہے کہ 2023 میں علیحدگی پسند سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل معاملے میں بھارت اور کینیڈا کے بیچ سنگین الزامات کے تبادلے اور سفارتی عملے کی بے دخلی کے بعد یہ تعلقات شدید کشیدگی کا شکار تھے۔
وزارت خارجہ کے ایک مختصر بیان میں کہا گیا کہ دنیش کے پٹنائک، جو اس وقت اسپین میں بھارت کے سفیر اور انڈین فارن سروس کے ایک تجربہ کار کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، کو اوٹاوا میں اگلا ہائی کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ "توقع ہے کہ وہ جلد ہی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔"
کینیڈا نے کرسٹوفر کوٹر کو نئی دہلی میں اپنا نیا سفیر مقرر کیا۔ اوٹاوا میں، کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند نے اعلان کیا کہ کوٹر ہندوستان میں اگلی ہائی کمشنر بنیں گی، یہ عہدہ پہلے کیمرون میکے کے پاس تھا۔ آنند نے کہا، "نئے ہائی کمشنر کی تقرری سفارتی مصروفیات کو فروغ دینے اور بھارت کے ساتھ دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے کینیڈا کے نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے۔"
انہوں نے کہا، "یہ تقرری کینیڈا کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ کینیڈین شہریوں کے لیے خدمات کی بحالی کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔" کینیڈا کے ایک ریڈ آؤٹ نے کہا کہ یہ تقرری دونوں ممالک میں شہریوں اور کاروباری اداروں کے لیے ضروری سفارتی خدمات کی بحالی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
یہ پیش رفت وزیر اعظم نریندر مودی کے کینیڈا کے کناناسکس میں G7 سربراہی اجلاس کے حاشیے پر اپنے کینیڈین ہم منصب مارک کارنی کے ساتھ بات چیت کے دو ماہ بعد سامنے آئی ہے۔
کرسٹوفر کوٹر کے پاس 35 سال کا سفارتی تجربہ ہے۔ اس نے حال ہی میں اسرائیل میں کینیڈا کے چارج ڈی افیئرز اور جنوبی افریقہ، نمیبیا، لیسوتھو، ماریشس اور مڈغاسکر میں کینیڈا کے ہائی کمشنر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔
وہ سنہ 1998 سے سنہ 2000 تک نئی دہلی میں کینیڈین ہائی کمیشن میں فرسٹ سکریٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ جون میں، وزیر اعظم مودی اور ان کے کینیڈین ہم منصب مارک کارنی نے ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں سفیروں کی جلد واپسی سمیت بھارت - کینیڈا تعلقات میں استحکام کی بحالی کے لیے "تعمیری" اقدامات کرنے پر اتفاق کیا۔
خالصتانی علیحدگی پسند ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر سفارتی تنازع کے بعد بھارت اور کینیڈا کے درمیان تعلقات اب تک کی کم ترین سطح پر آگئے۔ سنہ 2023 میں اس وقت کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے نجر کے قتل معاملے میں بھارت پر سنگین الزامات کے بعد ہندوستان-کینیڈا کے تعلقات انتہائی نچلی سطح پر آگئے۔
گذشتہ سال اکتوبر میں بھارت نے اپنے ہائی کمشنر اور پانچ دیگر سفارت کاروں کو اوٹاوا کی جانب سے نجر کیس سے جوڑنے کی کوشش کے بعد واپس بلا لیا تھا۔ بھارت نے بھی اتنی ہی تعداد میں کینیڈا کے سفارت کاروں کو ملک بدر کر دیا۔ تاہم، اپریل میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں لبرل پارٹی کے رہنما کارنی کی جیت نے تعلقات کو بحال کرنے کے عمل کو شروع کرنے میں مدد کی۔
