واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت کے بارے میں بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک طویل عرصے سے بھارت کے ساتھ یک طرفہ تعلقات رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ بہت کم تجارت کرتے ہیں جبکہ وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تجارت کرتے ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ "بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ بہت کم تجارت کرتے ہیں، جب کہ وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تجارت کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، وہ ہمیں بھاری مقدار میں سامان فروخت کرتے ہیں، جو ان کا سب سے بڑا گاہک ہے، لیکن ہم انہیں بہت کم سامان فروخت کرتے ہیں۔"
'بھارت روس سے تیل اور فوجی مصنوعات خریدتا ہے'
امریکی صدر نے کہا، "ہندوستان اپنا زیادہ تر تیل اور فوجی مصنوعات روس سے خریدتا ہے، جب کہ امریکہ سے بہت کم۔ انہوں نے اب اپنے ٹیرف کو مکمل طور پر کم کرنے کی پیشکش کی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ انہیں یہ کام برسوں پہلے کر لینا چاہیے تھا..."
بھارت امریکہ تجارت کو تباہ کن قرار دیا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت امریکہ تجارت کو تباہ کن اور یک طرفہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بھارت نے امریکی اشیا پر ٹیرف میں کمی کی پیشکش کی ہے جسے کم کر کے صفر کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ انہیں یہ کام برسوں پہلے کرنا چاہیے تھا۔
انہوں نے مزید لکھا، "اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے ہم سے اب تک اتنے زیادہ ٹیرف وصول کیے ہیں... جس کی وجہ سے ہم بھارت میں سامان فروخت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ مکمل طور پر یک طرفہ تباہی ہے!" انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کے سوچنے کے لیے کچھ آسان حقائق پیش کر رہے ہیں۔
ٹرمپ کا ردعمل تنقید کے بعد سامنے آیا
ٹرمپ کا یہ تبصرہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے پر مختلف جماعتوں کی تنقید کے بعد سامنے آیا ہے۔ بھارت کو ایک طویل عرصے سے امریکہ ایک "سٹریٹجک پارٹنر" اور خطے میں چین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اتحادی کے طور پر دیکھتا رہا ہے۔
پچھلے مہینے، امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی میں ڈیموکریٹس نے ٹرمپ پر الزام لگایا کہ وہ ٹیرف کے ساتھ ہندوستان کو نشانہ بنا رہا ہے، امریکیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اس عمل میں امریکہ بھارت تعلقات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔