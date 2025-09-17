امریکہ سے کشیدگی کے بیچ بھارت ایران کے ساتھ روس-بیلاروس کی فوجی مشقوں میں شامل
بھارت، ایران سمیت ایشیا اور افریقہ میں ماسکو کے دیگر اتحادی روس-بیلاروس کی فوجی مشقوں (Zapad Exercise) میں شامل ہوئے ہیں۔
ماسکو: روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے منگل کو بیلاروس کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں ایک لاکھ فوجیوں کی شرکت کا اعلان کیا ہے۔ یہ مشق نیٹو کی سرحدوں کے قریب ہو رہی ہے اور اس میں بھارت بھی شامل ہے۔
فوجی وردی میں ملبوس پوتن نے کہا کہ آج ہم زیڈ اے پی اے ڈی اسٹریٹجک مشق 2025 کے آخری حصے کا انعقاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں "100,000 فوجی حصہ لے رہے ہیں۔"
روسی خبر رساں ایجنسیوں نے کریملن کے حوالے سے بتایا کہ مشق میں بھارت، ایران، بنگلہ دیش کے علاوہ برکینا فاسو، کانگو اور مالی کے فوجی بھی حصہ لے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ اب تک اس کی تشہیر روس-بیلاروس کی مشترکہ مشق کے طور پر کی جا رہی تھی۔
گذشتہ ہفتے پولینڈ میں ایک روسی ڈرون کو مار گرائے جانے کے بعد وارسا نے بیلاروس کے ساتھ اپنی سرحد بند کر دیا تھا۔ اب ان فوجی مشقوں کی وجہ سے نیٹو کے مشرقی ارکان ہائی الرٹ پر ہیں۔
پوتن نے مزید کہا کہ اس مشق کا مقصد روس اور بیلاروس کے اتحادی کا حوالہ دیتے ہوئے "یونین اسٹیٹس کے خلاف ممکنہ جارحیت کو روکنا" قرار دیا ہے۔
پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک کے مطابق، یہ مشق پولینڈ کے تزویراتی طور پر اہم علاقے، سووالکی کوریڈور پر قبضے کی نقل تیار کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ وارسا نے کہا کہ وہ مشق کے دوران بیلاروس کی سرحد کے قریب تقریباً 40,000 فوجیوں کو تعینات کرے گا۔
روس نے کہا کہ اس نے اتوار کو بحیرہ بیرنٹس میں ایک فریگیٹ سے اپنا جدید ترین زرکون سپرسونک بحری میزائل لانچ کیا۔ بیلاروسی فوج کے مطابق ان مشقوں میں جوہری ہتھیاروں کی منصوبہ بند تعیناتی بھی شامل تھی۔
اس سے قبل زیڈ اے پی اے ڈی کے سنہ 2021 ایڈیشن میں تقریباً 200,000 فوجیوں نے حصہ لیا تھا، جو ماسکو کی جانب سے یوکرین میں فوج بھیجنے سے چند ماہ قبل منعقد ہوا تھا۔
