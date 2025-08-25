اسلام آباد: ہندوستان نے پاکستان کو دریائے توی میں ممکنہ سیلاب کے بارے میں خبردار کیا ہے، ایک میڈیا رپورٹ میں پیر کو کہا گیا ہے، یہاں تک کہ جب کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سندھ طاس آبی معاہدہ (IWT) التواء کا شکار ہے۔
سرکاری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے، دی نیوز نے رپورٹ کیا کہ بھارت نے ممکنہ سیلاب کے بارے میں معلومات شیئر کرنے کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا ہے۔
ہندوستان یا پاکستان کی طرف سے اس پیشرفت کے بارے میں کوئی سرکاری تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ عام طور پر، اس طرح کی معلومات انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے شیئر کی جاتی ہیں۔
ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان نے جموں میں دریائے توی میں ممکنہ بڑے سیلاب کے بارے میں پاکستان کو خبردار کیا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اسلام آباد میں ہندوستانی ہائی کمیشن نے اتوار کو الرٹ سے آگاہ کیا۔
اخبار نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مئی میں پاک بھارت تنازعہ کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا رابطہ ہے۔
ذرائع نے مزید کہا کہ پاکستانی حکام نے ہندوستان کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر انتباہ جاری کیا ہے۔
22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کے ایک دن بعد، ہندوستان نے پاکستان کے خلاف تعزیری اقدامات کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں 1960 کے سندھ طاس آبی معاہدے کو "التوا" میں ڈالنا شامل تھا۔
عالمی بینک کی ثالثی میں بننے والا سندھ طاس آبی معاہدہ 1960 سے بھارت اور پاکستان کے درمیان دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں کی تقسیم اور استعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) نے 30 اگست تک پاکستان کے بیشتر حصوں میں شدید بارشوں کی وارننگ دی ہے۔
این ڈی ایم اے کی وارننگ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان میں 26 جون سے 20 اگست تک مانسون کے ابتدائی دوروں کا آغاز ہوا، جس میں ہفتہ تک 788 افراد ہلاک اور 1,018 زخمی ہوئے۔
