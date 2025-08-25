ETV Bharat / international

ہند پاک حالیہ کشیدگی کے بعد بھارت کا پاکستان سے پہلا بڑا رابطہ، پاکستان کو دریائے توی میں ممکنہ سیلاب سے آگاہ کیا - PAK INDIA FLOOD ALERT

پہلگام حملے کے بعد شروع ہوئی پاک بھارت کشیدگی کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا رابطہ ہے۔

آپریشن سندور کے بعد بھارت کا پاکستان سے پہلا بڑا رابطہ
آپریشن سندور کے بعد بھارت کا پاکستان سے پہلا بڑا رابطہ (Etv Bharat)
author img

By PTI

Published : August 25, 2025 at 11:33 AM IST

2 Min Read

اسلام آباد: ہندوستان نے پاکستان کو دریائے توی میں ممکنہ سیلاب کے بارے میں خبردار کیا ہے، ایک میڈیا رپورٹ میں پیر کو کہا گیا ہے، یہاں تک کہ جب کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سندھ طاس آبی معاہدہ (IWT) التواء کا شکار ہے۔

سرکاری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے، دی نیوز نے رپورٹ کیا کہ بھارت نے ممکنہ سیلاب کے بارے میں معلومات شیئر کرنے کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا ہے۔

ہندوستان یا پاکستان کی طرف سے اس پیشرفت کے بارے میں کوئی سرکاری تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ عام طور پر، اس طرح کی معلومات انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے شیئر کی جاتی ہیں۔

ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان نے جموں میں دریائے توی میں ممکنہ بڑے سیلاب کے بارے میں پاکستان کو خبردار کیا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اسلام آباد میں ہندوستانی ہائی کمیشن نے اتوار کو الرٹ سے آگاہ کیا۔

اخبار نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مئی میں پاک بھارت تنازعہ کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا رابطہ ہے۔

ذرائع نے مزید کہا کہ پاکستانی حکام نے ہندوستان کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر انتباہ جاری کیا ہے۔

22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کے ایک دن بعد، ہندوستان نے پاکستان کے خلاف تعزیری اقدامات کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں 1960 کے سندھ طاس آبی معاہدے کو "التوا" میں ڈالنا شامل تھا۔

عالمی بینک کی ثالثی میں بننے والا سندھ طاس آبی معاہدہ 1960 سے بھارت اور پاکستان کے درمیان دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں کی تقسیم اور استعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔

نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) نے 30 اگست تک پاکستان کے بیشتر حصوں میں شدید بارشوں کی وارننگ دی ہے۔

این ڈی ایم اے کی وارننگ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان میں 26 جون سے 20 اگست تک مانسون کے ابتدائی دوروں کا آغاز ہوا، جس میں ہفتہ تک 788 افراد ہلاک اور 1,018 زخمی ہوئے۔

یہ بھی پڑھیں:

اسلام آباد: ہندوستان نے پاکستان کو دریائے توی میں ممکنہ سیلاب کے بارے میں خبردار کیا ہے، ایک میڈیا رپورٹ میں پیر کو کہا گیا ہے، یہاں تک کہ جب کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سندھ طاس آبی معاہدہ (IWT) التواء کا شکار ہے۔

سرکاری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے، دی نیوز نے رپورٹ کیا کہ بھارت نے ممکنہ سیلاب کے بارے میں معلومات شیئر کرنے کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا ہے۔

ہندوستان یا پاکستان کی طرف سے اس پیشرفت کے بارے میں کوئی سرکاری تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ عام طور پر، اس طرح کی معلومات انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے شیئر کی جاتی ہیں۔

ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان نے جموں میں دریائے توی میں ممکنہ بڑے سیلاب کے بارے میں پاکستان کو خبردار کیا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اسلام آباد میں ہندوستانی ہائی کمیشن نے اتوار کو الرٹ سے آگاہ کیا۔

اخبار نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مئی میں پاک بھارت تنازعہ کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا رابطہ ہے۔

ذرائع نے مزید کہا کہ پاکستانی حکام نے ہندوستان کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر انتباہ جاری کیا ہے۔

22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کے ایک دن بعد، ہندوستان نے پاکستان کے خلاف تعزیری اقدامات کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں 1960 کے سندھ طاس آبی معاہدے کو "التوا" میں ڈالنا شامل تھا۔

عالمی بینک کی ثالثی میں بننے والا سندھ طاس آبی معاہدہ 1960 سے بھارت اور پاکستان کے درمیان دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں کی تقسیم اور استعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔

نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) نے 30 اگست تک پاکستان کے بیشتر حصوں میں شدید بارشوں کی وارننگ دی ہے۔

این ڈی ایم اے کی وارننگ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان میں 26 جون سے 20 اگست تک مانسون کے ابتدائی دوروں کا آغاز ہوا، جس میں ہفتہ تک 788 افراد ہلاک اور 1,018 زخمی ہوئے۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

INDUS WATERS TREATYFLOOD IN THE TAWI RIVERPAKISTAN INDIA CONFLICTبھارت کا پاکستان سے رابطہPAK INDIA FLOOD ALERT

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.