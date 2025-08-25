عمران خان کو لگا بڑا جھٹکا، 9 مئی کے فسادات کے سلسلے میں 75 رہنماؤں اور کارکنوں کو سزا

لاہور: پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پیر کو عمران خان کی پارٹی کے 75 رہنماؤں اور کارکنوں کو 9 مئی 2023 کے فسادات کے دوران حکمران مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما کے گھر پر حملہ کرنے کا مجرم قرار دیا اور انہیں تین سے 10 سال قید کی سزا سنائی۔
عدالت کے ایک اہلکار نے پی ٹی آئی کو بتایا، "فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت (اے ٹی سی) نے پاکستان مسلم لیگ نواز (پی ایم ایل این) پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے 59 رہنماؤں اور کارکنوں کو 10، 10 سال اور دیگر 16 کو تین تین سال قید کی سزا سنائی۔ اس کیس میں عدالت نے 75 افراد کو سزا سنائی ہے۔
سزا پانے والے اہم افراد میں قومی اسمبلی میں سابق قائد حزب اختلاف عمر ایوب، سینیٹ میں سابق قائد حزب اختلاف شبلی فراز، سابق اراکین پارلیمنٹ زرتاج گل احمد چٹھہ، اشرف خان سوہنا اور شیخ راشد شفیق (سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے بھتیجے) اور کنول شجاعب شامل ہیں۔
اس سے قبل فیصل آباد میں آئی ایس آئی کی عمارت پر حملے کے الزام میں بھی ان رہنماؤں کو دس دس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ دونوں مقدمات میں ان کی سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔ عہدیدار نے بتایا کہ سابق وزیر اطلاعات فواد چوہدری اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی کو کیس میں بری کر دیا گیا ہے۔
عمران خان کے حامیوں نے ان کی گرفتاری کے خلاف 9 مئی 2023 کو پرتشدد مظاہرے کیے تھے اور کئی فوجی اور سرکاری عمارتوں میں توڑ پھوڑ کی تھی۔ تشدد کے زیادہ تر واقعات پنجاب اور خیبرپختونخوا صوبوں میں پیش آئے۔ پی ٹی آئی نے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ جعلی مقدمات اور جعلی گواہوں پر مبنی ہے۔