ETV Bharat / international

عمران خان کو لگا بڑا جھٹکا، 9 مئی کے فسادات کے سلسلے میں 75 رہنماؤں اور کارکنوں کو سزا - IMRAN KHAN

اس سے قبل فیصل آباد میں آئی ایس آئی کی عمارت پر حملے کے الزام میں بھی ان رہنماؤں کو سزا سنائی گئی تھی۔

عمران خان کو لگا بڑا جھٹکا، 9 مئی کے فسادات کے سلسلے میں 75 رہنماؤں اور کارکنوں کو سزا
عمران خان کو لگا بڑا جھٹکا، 9 مئی کے فسادات کے سلسلے میں 75 رہنماؤں اور کارکنوں کو سزا (Source: IANS)
author img

By PTI

Published : August 25, 2025 at 8:06 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 8:12 PM IST

2 Min Read

لاہور: پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پیر کو عمران خان کی پارٹی کے 75 رہنماؤں اور کارکنوں کو 9 مئی 2023 کے فسادات کے دوران حکمران مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما کے گھر پر حملہ کرنے کا مجرم قرار دیا اور انہیں تین سے 10 سال قید کی سزا سنائی۔

عدالت کے ایک اہلکار نے پی ٹی آئی کو بتایا، "فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت (اے ٹی سی) نے پاکستان مسلم لیگ نواز (پی ایم ایل این) پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے 59 رہنماؤں اور کارکنوں کو 10، 10 سال اور دیگر 16 کو تین تین سال قید کی سزا سنائی۔ اس کیس میں عدالت نے 75 افراد کو سزا سنائی ہے۔

سزا پانے والے اہم افراد میں قومی اسمبلی میں سابق قائد حزب اختلاف عمر ایوب، سینیٹ میں سابق قائد حزب اختلاف شبلی فراز، سابق اراکین پارلیمنٹ زرتاج گل احمد چٹھہ، اشرف خان سوہنا اور شیخ راشد شفیق (سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے بھتیجے) اور کنول شجاعب شامل ہیں۔

اس سے قبل فیصل آباد میں آئی ایس آئی کی عمارت پر حملے کے الزام میں بھی ان رہنماؤں کو دس دس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ دونوں مقدمات میں ان کی سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔ عہدیدار نے بتایا کہ سابق وزیر اطلاعات فواد چوہدری اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی کو کیس میں بری کر دیا گیا ہے۔

عمران خان کے حامیوں نے ان کی گرفتاری کے خلاف 9 مئی 2023 کو پرتشدد مظاہرے کیے تھے اور کئی فوجی اور سرکاری عمارتوں میں توڑ پھوڑ کی تھی۔ تشدد کے زیادہ تر واقعات پنجاب اور خیبرپختونخوا صوبوں میں پیش آئے۔ پی ٹی آئی نے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ جعلی مقدمات اور جعلی گواہوں پر مبنی ہے۔

لاہور: پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پیر کو عمران خان کی پارٹی کے 75 رہنماؤں اور کارکنوں کو 9 مئی 2023 کے فسادات کے دوران حکمران مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما کے گھر پر حملہ کرنے کا مجرم قرار دیا اور انہیں تین سے 10 سال قید کی سزا سنائی۔

عدالت کے ایک اہلکار نے پی ٹی آئی کو بتایا، "فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت (اے ٹی سی) نے پاکستان مسلم لیگ نواز (پی ایم ایل این) پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے 59 رہنماؤں اور کارکنوں کو 10، 10 سال اور دیگر 16 کو تین تین سال قید کی سزا سنائی۔ اس کیس میں عدالت نے 75 افراد کو سزا سنائی ہے۔

سزا پانے والے اہم افراد میں قومی اسمبلی میں سابق قائد حزب اختلاف عمر ایوب، سینیٹ میں سابق قائد حزب اختلاف شبلی فراز، سابق اراکین پارلیمنٹ زرتاج گل احمد چٹھہ، اشرف خان سوہنا اور شیخ راشد شفیق (سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے بھتیجے) اور کنول شجاعب شامل ہیں۔

اس سے قبل فیصل آباد میں آئی ایس آئی کی عمارت پر حملے کے الزام میں بھی ان رہنماؤں کو دس دس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ دونوں مقدمات میں ان کی سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔ عہدیدار نے بتایا کہ سابق وزیر اطلاعات فواد چوہدری اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی کو کیس میں بری کر دیا گیا ہے۔

عمران خان کے حامیوں نے ان کی گرفتاری کے خلاف 9 مئی 2023 کو پرتشدد مظاہرے کیے تھے اور کئی فوجی اور سرکاری عمارتوں میں توڑ پھوڑ کی تھی۔ تشدد کے زیادہ تر واقعات پنجاب اور خیبرپختونخوا صوبوں میں پیش آئے۔ پی ٹی آئی نے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ جعلی مقدمات اور جعلی گواہوں پر مبنی ہے۔

Last Updated : August 25, 2025 at 8:12 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PTI LEADERS SENTENCEDPTI LEADERS 10 YEARS IN JAILMILITARY INSTALLATIONS ATTACKEDPAKISTAN ARMY CHIEF ASIM MUNIRIMRAN KHAN

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.