پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم دفاعی معاہدہ: ایک پر حملے کو دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا
ایٹمی ہتھیار رکھنے والے واحد مسلم ملک پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ نیٹو جیسا فوجی معاہدہ کیا ہے۔
Published : September 18, 2025 at 9:23 AM IST
ریاض: ایک اہم پیشرفت میں پاکستان اور سعودی عرب نے بدھ کو دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیئے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملے کو دونوں کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ دونوں ممالک نے بدھ کی رات دیر گئے جاری ایک مشترکہ بیان میں اس کا اعلان کیا۔
اسٹرٹیجک باہمی دفاعی معاہدے پر وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ ریاض کے دوران دستخط ہوئے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ "سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان تقریباً آٹھ دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری کو جاری رکھتے ہوئے، اور بھائی چارے اور اسلامی یکجہتی کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور قریبی دفاعی تعاون کی بنیاد پر، ولی عہد شہزادہ اور پاکستانی وزیر اعظم نے ایک اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کئے۔"
HRH the Crown Prince and #Pakistan Prime Minister sign Strategic Mutual Defense Agreement.#SPAGOV pic.twitter.com/Rh95MS5ZQS— SPAENG (@Spa_Eng) September 17, 2025
اس میں کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کی سلامتی کو بڑھانے اور خطے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے پہلوؤں کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ مزاحمت کو مضبوط بنانا ہے۔
بیان کے مطابق، معاہدے میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک میں سے کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کی جائے گی۔ قبل ازیں سعودی دارالحکومت پہنچنے پر وزیر اعظم نواز شریف کا استقبال ریاض کے ڈپٹی گورنر محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز نے کیا۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ، وزیر ماحولیات مصدق ملک اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ عقیدت، اقدار اور باہمی اعتماد پر مبنی تاریخی تعلقات ہیں۔
یہ دورہ دونوں رہنماؤں کے لیے اس منفرد شراکت داری کو مضبوط کرنے اور دونوں ممالک کے عوام کے فائدے کے لیے تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کا ایک اہم موقع فراہم کرے گا۔ یہ بات دفتر خارجہ نے وزیراعظم کے تیل کی دولت سے مالا مال سعودی عرب کے دورے سے قبل بتائی۔
شہباز شریف کا یہ ایک ہفتے کے اندر خلیجی خطے کا تیسرا دورہ ہے۔ اس سے قبل انہوں نے خلیجی ملک میں حماس کی قیادت پر اسرائیل کے حملے کے بعد دوحہ کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اس معاملے پر عرب اسلامی ممالک کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کے لیے جمعرات اور پیر کو دو بار قطر کا دورہ کیا۔
