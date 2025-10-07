اسرائیل اور حماس کی بالواسطہ بات چیت کا پہلا دن کیسا رہا؟ کیا طے پایا، یہاں جانیں
اسرائیل اور حماس نے پیر کو غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے بالواسطہ بات چیت کا آغاز کیا کر دیا ہے۔
حماس اور اسرائیل، دونوں فریقوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کی حمایت کا عندیہ دیا تھا۔ جس کے بعد مصر کے بحیرہ احمر کے تفریحی مقام شرم الشیخ میں ہونے والی بات چیت امریکہ کی ثالثی میں شروع کی گئی ہے اور اس کا مقصد منصوبے کے پہلے مرحلے کی تفصیلات کو آگے بڑھانا ہے۔ اس میں اسرائیل میں سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کے بدلے حماس کے زیر حراست تمام باقی ماندہ یرغمالیوں کی رہائی کی منصوبہ بندی کے لیے جنگ بندی بھی شامل ہے۔
غزہ امن منصوبے کے ارد گرد بہت سی غیر یقینی صورتحال برقرار ہے، بشمول حماس کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ اور غزہ کی مستقبل کی حکومت۔
قطری چینل الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ، اسرائیل اور حماس کی بالواسطہ بات چیت کا پہلا دن 'مثبت' نوٹ پر ختم ہوا ہے۔ یہ مذاکرات منگل (7 اکتوبر) کو بھی جاری رہیں گے۔
الجزیرہ اور دیگر ذرائع ابلاغ نے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ، مصر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والی بالواسطہ بات چیت کا پہلا دن ایک مثبت نوٹ پر ختم ہوا۔
الجزیرہ عربی نے ذرائع کے حوالے سے خبر شائع کی ہے کہ پیر کو شرم الشیخ میں ہونے والی ملاقات مثبت تھی اور اس بات کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا گیا تھا کہ مذاکرات کا موجودہ دور کیسے جاری رہے گا۔ حماس کے وفد نے ثالثوں کو بتایا کہ غزہ پر اسرائیل کی مسلسل بمباری اسیروں کی رہائی کے لیے مذاکرات کے لیے ایک چیلنج ہے۔
حماس کے وفد میں حماس کے رہنما خلیل الحیا اور ظاہر جبرین شامل تھے۔ یہ وہی دو مذاکرات کار ہیں جو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیل کے قاتلانہ حملے میں بچ گئے تھے۔
مصر کے القہرہ نیوز کے مطابق، پہلے دن کی بات چیت میں قیدیوں اور اسیروں کے مجوزہ تبادلے، جنگ بندی اور غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی کا احاطہ کیا گیا۔
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیویٹ نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے منصوبے کے دیگر حصوں پر عمل درآمد کے لیے مومینٹم بنانے کے لیے اسرائیلی اسیران اور فلسطینی قیدیوں کے جلد از جلد تبادلے پر زور دے رہے ہیں۔
لیویٹ نے کہا کہ ٹیمیں اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی فہرست کو بھی دیکھ رہی ہیں جنہیں رہا کیا جائے گا۔
دوسری جانب العربیہ نے رپورٹ کیا ہے کہ، غزہ مذاکرات طویل ہوسکتے، حماس کا ہتھیار ڈالنا اور اسرائیلی فوج کا انخلا مشکل مسائل ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ مذاکرات کچھ دن اور جاری رہیں گے اور فوری معاہدے کا امکان نہیں ہے۔
العربیہ نے مذاکرات سے واقف ایک فلسطینی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ، باہمی عدم اعتماد کی روشنی میں پیش رفت کے امکانات کے بارے میں حماس اور دیگر فلسطینی دھڑوں کو شک ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل مذاکرات سے دستبردار ہو سکتا ہے۔
