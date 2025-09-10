ETV Bharat / international

قطر پر اسرائیلی حملے میں کتنی ہلاکتیں ہوئیں، حماس کے کتنے لیڈر جاں بحق ہوئے؟ کیا خلیل الحیا سلامت ہیں؟ یہاں جانیں

دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیل کے حملے کی عرب ممالک نے سختی سے مذمت کی ہے۔

قطر پر اسرائیلی حملہ
قطر پر اسرائیلی حملہ (AP)
By AP (Associated Press)

Published : September 10, 2025 at 1:13 PM IST

4 Min Read
دوحہ، قطر: قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیلی فضائیہ نے اس وقت حملہ کر دیا جب حماس کی اعلیٰ قیادت امریکی صدر کی جانب سے تجویز کردہ جنگ بندی معاہدے پر تبادلہ خیال کر رہی تھی۔

قطر کے مقامی میڈیا نے منگل کے حملے کے بعد جاری ہونے والے حکومتی بیانات کو نشر کیا جس میں اسرائیلی حملے کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔

اسرائیل کے دوحہ کے ایک محلے میں کیے گئے حملے میں کم از کم چھ افراد ہلاک ہوئے جہاں غیر ملکی سفارت خانے اور اسکول ہیں۔

قطر امریکی اتحادی ہے اور اس کی سرزمین پر حملے کی مشرق وسطیٰ اور اس سے باہر کے کئی ممالک کی طرف سے بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی۔ اس حملے نے غزہ میں حماس کے زیر حراست یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کو ختم کرنے کے مقصد سے ہونے والی بات چیت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔

حماس نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ اس کے سرکردہ رہنما اس حملے میں بچ گئے لیکن نچلی سطح کے پانچ ارکان مارے گئے، جن میں حماس رہنما اور جنگ بندی معاہدے پر تنظیم کے اعلیٰ مذاکرات کار خلیل الحیا کے بیٹے شامل ہیں۔ مہلوکین میں تین محافظ اور الحیا کے دفتر کے سربراہ بھی شامل ہیں۔

حماس نے بعض اوقات مہینوں بعد اپنے رہنماؤں کے قتل کی تصدیق کی ہے، لیکن اس مرتبہ مزاحمتی تنظیم نے ہلاکتوں سے متعلق فوری بیان جاری کیا۔ حالانکہ اس میں فوری طور پر کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا کہ الحیا اور دیگر سینئر شخصیات زندہ بچ گئی ہیں۔

قطر کی حکومت کی طرف سے مالی اعانت فراہم کرنے والے واضح سیٹلائٹ نیوز نیٹ ورک الجزیرہ نے اپنی سرخیوں میں اس حملے کو "وحشیانہ جارحیت" قرار دیا۔

قطر کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد ملک کے حکمراں امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت عالمی رہنماؤں کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔

شیخ تمیم نے حملے کی مذمت کی اور بیان جاری کیا کہ، قطر اسرائیل کو "اس کے نتائج کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، وہ (اسرائیل) جارحیت کی پالیسی اپناتا ہے جس سے خطے کے استحکام کو خطرہ ہے اور کشیدگی کو کم کرنے اور پائیدار سفارتی حل تک پہنچنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہے۔"

حالانکہ اسرائیلی حملے کے بعد بھی قطر ایئرویز نے اپنی بین الاقوامی پروازیں منسوخ نہیں کی ہیں۔

قطر کا فضائی دفاعی نظام طاقتور ہے، جس میں امریکی ساختہ پیٹریاٹ اور ٹرمینل ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس، یا تھاڈ بیٹریاں شامل ہیں۔ تاہم، یہ فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ قطری فضائی دفاع حملے کے دوران مصروف تھا۔

قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نے منگل کی رات کہا کہ "اسرائیلی دشمن نے ایسے ہتھیار استعمال کیے جن کا ریڈار سے پتہ نہیں چلا۔"

امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے حملے سے پہلے قطر کو خبردار کیا تھا۔ جبکہ قطر نے امریکہ کے بیان سے کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ شیخ محمد نے کہا کہ "امریکیوں نے حملوں کے 10 منٹ بعد ایک پیغام بھیجا، جس میں کہا گیا تھا کہ قطر کی ریاست پر میزائل حملہ ہونے والا ہے۔"

قطر میں امریکی فوج کا مشرق وسطیٰ میں قائم سینٹرل کمانڈ کا ہیڈکوارٹر بھی ہے۔ وسیع و عریض فضائی اڈے پر واقع ہیڈ کوارٹر میں امریکہ کے زیر انتظام ریڈار اور دفاعی نظام بھی موجود ہے اور حال ہی میں مئی میں ٹرمپ کی اس خطے کے دورے پر میزبانی کی تھی۔

