جھوٹی خبر کے بعد امریکہ میں یو ایس نیول اکیڈمی بند کر دی گئی
امریکی نیول اکیڈمی کو فائرنگ کی جھوٹی خبر کے بعد بند کر دیا گیا۔ اس دوران ایک شخص زخمی ہوگیا۔
Published : September 12, 2025 at 10:19 AM IST
واشنگٹن، ڈی سی: اناپولس، میری لینڈ میں امریکی نیول اکیڈمی کو سوشل میڈیا پر کیمپس میں ایک سرگرم شوٹر کے بارے میں گمنام دھمکیوں کے بعد سیکورٹی لاک ڈاؤن کے تحت رکھا گیا ہے، نیویارک ٹائمز نے فوجی حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا۔
این بی سی نیوز نے اطلاع دی ہے کہ یہ دھمکی ایک طالب علم نے دی تھی جسے اکیڈمی سے نکال دیا گیا تھا۔ کئی دیگر مقامی امریکی میڈیا تنظیموں نے بھی بتایا کہ لاک ڈاؤن اکیڈمی کے خلاف دی جانے والی دھمکیوں کے جواب میں کیا گیا تھا، جو حکام کے مطابق قابل اعتبار نہیں تھا۔
USNI کی طرف سے شائع کردہ نیول اکیڈمی کے ترجمان کے ایک بیان کے مطابق، "کوئی فعال شوٹر کا خطرہ نہیں ہے؛ تاہم، ایک شخص اس وقت زخمی ہوا جب نیوی سیکیورٹی فورسز ایک عمارت کو خالی کر رہی تھیں۔" اس سے پہلے، بینکرافٹ ہال کے اندر گولی چلنے کی آوازیں سنی گئیں، جس میں مڈشپ مین رہتے ہیں، کیونکہ اکیڈمی کے تمام طلباء کو بلایا جاتا ہے۔
نیول اکیڈمی میں دھمکیاں اور لاک ڈاؤن ایک دن بعد سامنے آیا جب یوٹاہ یونیورسٹی میں ایک تقریب میں دائیں بازو کے ممتاز رہنما چارلی کرک کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ کم از کم پانچ تاریخی طور پر سیاہ فام کالجوں کو دھمکیوں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا، جس سے ان کیمپس میں لاک ڈاؤن ہو گیا۔
فاکس نیوز نے یو ایس نیول اکیڈمی کے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ایک زخمی کو طبی ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جایا گیا اور کئی دیگر متاثرین کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
امریکی نشریاتی ادارے کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ دفاع کے ایک اہلکار نے بھی تصدیق کی کہ ایجنسی کیمپس میں لاک ڈاؤن سے آگاہ تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکام "بحریہ کے ساتھ صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سیکرٹری ہیگستھ کو بریفنگ دی گئی ہے۔"
نیول اکیڈمی اور قریبی فوجی اڈے، نیول سپورٹ ایکٹیویٹیز اناپولس کو شام 5:07 بجے (امریکی مقامی وقت) پر لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ چونکہ حکام نے اکیڈمی کے خلاف دھمکیوں اور مشتبہ سرگرمیوں کی اطلاعات پر ردعمل ظاہر کیا، فیکلٹی، طلباء اور عملے کو محفوظ جگہوں پر رہنے کی تاکید کی گئی۔
اکیڈمی نے تصدیق کی کہ ایک شخص زخمی ہوا ہے اور لاک ڈاؤن شروع ہونے کے تقریباً چار گھنٹے بعد رات 9 بجے تک کوئی فعال خطرہ نہیں تھا۔
NYT کے مطابق، گمنام دھمکی ایک مڈشپ مین کے لیپ ٹاپ سے آئی جس نے اکیڈمی چھوڑ دی تھی اور اس کی تصدیق ہوئی تھی کہ وہ مڈویسٹ میں اپنے والدین کے گھر ہے۔
جھوٹی دھمکی نے "سوشل میڈیا پر غلط معلومات کا سیلاب پھیلا دیا" اور کیمپس میں "افراتفری اور الجھن" کا باعث بنا، جس کے نتیجے میں "قانون نافذ کرنے والے افسر اور ایک مڈشپ مین کے درمیان جھگڑا ہوا۔"
NYT کی رپورٹ کے مطابق، "مڈشپ مین نے قانون نافذ کرنے والے ایک افسر کو شوٹر سمجھا اور اس کے سر میں پریڈ رائفل سے وار کیا۔ قانون نافذ کرنے والے افسر نے پھر مڈشپ مین پر جوابی فائرنگ کی جس سے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا،" حکام نے بتایا۔
نیوی اکیڈمی، جو دریائے سیورن کے کنارے واقع ہے، ایک ایسا کالج ہے جو بحریہ اور میرین کور میں بطور افسر کمیشن لینے کے لیے مڈ شپ مین کہلانے والے طلبا کو تیار کرتا ہے، NYT کی رپورٹ۔