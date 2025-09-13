روس میں سات اعشاریہ چار شدت کے زلزلے سے زمین لرز گئی، سونامی کی وارننگ جاری
ہفتے کے روز روس کے کامچٹکا ساحل پر 7.4 شدت کا زلزلہ آیا۔ ریاستہائے متحدہ کے جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس)نے یہ اطلاع دی۔
Published : September 13, 2025 at 10:17 AM IST
ماسکو: ریاستہائے متحدہ کے جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس) نے اطلاع دی ہے کہ ہفتے کے روز روس کے مشرق بعید میں کامچٹکا کے ساحل پر 7.4 شدت کا زلزلہ آیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ زلزلہ اسی علاقے میں آیا ہے جہاں جولائی میں 8.8 شدت کا خوفناک زلزلہ آیا تھا۔
یو ایس جی ایس کے مطابق، زلزلہ روسی شہر پیٹرو پاولوسک کامچٹسکی سے 111 کلومیٹر (69 میل) مشرق میں، کامچٹکا کے علاقے کے انتظامی مرکز، 39.5 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ سروے میں ابتدائی طور پر زلزلے کی شدت 7.5 بتائی گئی تھی لیکن بعد میں اسے کم کر دیا گیا۔
سب سے زیادہ طاقتور زلزلوں میں سے ایک جزیرہ نما کامچٹکا کا زلزلہ
پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر نے کہا کہ ایک میٹر (3.3 فٹ) تک کی "خطرناک" لہریں روس کے کچھ قریبی ساحلوں سے ٹکرا سکتی ہیں۔ مرکز نے کہا کہ 30 سینٹی میٹر سے کم اونچی لہریں جاپان، ہوائی اور دیگر بحر الکاہل کے جزیروں سے ٹکرا سکتی ہیں۔ جولائی میں، اب تک ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ طاقتور زلزلوں میں سے ایک جزیرہ نما کامچٹکا میں آیا تھا، جس نے بحر الکاہل میں 4 میٹر اونچی سونامی لہروں کو جنم دیا اور ہوائی سے جاپان تک انخلاء پر مجبور کیا۔
سونامی کی وارننگ کو منسوخ یا کم کر دیا گیا تھا
8.8 شدت کا یہ زلزلہ 2011 کے بعد سب سے بڑا تھا، جب جاپان کے ساحل پر 9.1 شدت کے زلزلے نے سونامی کو جنم دیا تھا جس میں 15,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جاپانی حکام نے جولائی میں آنے والے زلزلے کے بعد تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو اونچی جگہ پر منتقل ہونے کا حکم دیا تھا۔ پورے خطے میں سونامی کی وارننگ بھی جاری کی گئی تھی جسے بعد میں منسوخ یا کم کر دیا گیا تھا۔
کامچٹکا میں زلزلے کے بعد کئی دنوں تک جھٹکے آتے رہے
آپ کو بتاتے چلیں کہ پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر نے خبردار کیا ہے کہ یہ زلزلہ شدید سونامی کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی بڑی خبر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو یہ زلزلہ اسی علاقے میں آیا ہے۔ جہاں جولائی کے مہینے میں 8.8 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کے بعد کئی دنوں تک جھٹکے آتے رہے۔ ساتھ ہی اس کے بعد پورے بحرالکاہل خطے میں بار بار سونامی کی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔