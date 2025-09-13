ETV Bharat / international

روس میں سات اعشاریہ چار شدت کے زلزلے سے زمین لرز گئی، سونامی کی وارننگ جاری

ہفتے کے روز روس کے کامچٹکا ساحل پر 7.4 شدت کا زلزلہ آیا۔ ریاستہائے متحدہ کے جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس)نے یہ اطلاع دی۔

high magnitude quake strikes off russian far east tsunami warning issued Urdu News
روسی اکیڈمی آف سائنسز کی جیو فزیکل سروس کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو سے لی گئی یہ تصویر 30 جولائی 2025 کو روس کے جزائر Kuril کے جزیرے Paramushir کے Severo-Kurilsk ساحلی علاقے سے ٹکرانے والے سونامی کے بعد کو ظاہر کرتی ہے (AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 13, 2025 at 10:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ماسکو: ریاستہائے متحدہ کے جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس) نے اطلاع دی ہے کہ ہفتے کے روز روس کے مشرق بعید میں کامچٹکا کے ساحل پر 7.4 شدت کا زلزلہ آیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ زلزلہ اسی علاقے میں آیا ہے جہاں جولائی میں 8.8 شدت کا خوفناک زلزلہ آیا تھا۔

یو ایس جی ایس کے مطابق، زلزلہ روسی شہر پیٹرو پاولوسک کامچٹسکی سے 111 کلومیٹر (69 میل) مشرق میں، کامچٹکا کے علاقے کے انتظامی مرکز، 39.5 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ سروے میں ابتدائی طور پر زلزلے کی شدت 7.5 بتائی گئی تھی لیکن بعد میں اسے کم کر دیا گیا۔

high magnitude quake strikes off russian far east tsunami warning issued Urdu News
روس میں زلزلہ علامتی تصویر (ANI)

سب سے زیادہ طاقتور زلزلوں میں سے ایک جزیرہ نما کامچٹکا کا زلزلہ

پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر نے کہا کہ ایک میٹر (3.3 فٹ) تک کی "خطرناک" لہریں روس کے کچھ قریبی ساحلوں سے ٹکرا سکتی ہیں۔ مرکز نے کہا کہ 30 سینٹی میٹر سے کم اونچی لہریں جاپان، ہوائی اور دیگر بحر الکاہل کے جزیروں سے ٹکرا سکتی ہیں۔ جولائی میں، اب تک ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ طاقتور زلزلوں میں سے ایک جزیرہ نما کامچٹکا میں آیا تھا، جس نے بحر الکاہل میں 4 میٹر اونچی سونامی لہروں کو جنم دیا اور ہوائی سے جاپان تک انخلاء پر مجبور کیا۔

سونامی کی وارننگ کو منسوخ یا کم کر دیا گیا تھا

8.8 شدت کا یہ زلزلہ 2011 کے بعد سب سے بڑا تھا، جب جاپان کے ساحل پر 9.1 شدت کے زلزلے نے سونامی کو جنم دیا تھا جس میں 15,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جاپانی حکام نے جولائی میں آنے والے زلزلے کے بعد تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو اونچی جگہ پر منتقل ہونے کا حکم دیا تھا۔ پورے خطے میں سونامی کی وارننگ بھی جاری کی گئی تھی جسے بعد میں منسوخ یا کم کر دیا گیا تھا۔

کامچٹکا میں زلزلے کے بعد کئی دنوں تک جھٹکے آتے رہے

آپ کو بتاتے چلیں کہ پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر نے خبردار کیا ہے کہ یہ زلزلہ شدید سونامی کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی بڑی خبر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو یہ زلزلہ اسی علاقے میں آیا ہے۔ جہاں جولائی کے مہینے میں 8.8 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کے بعد کئی دنوں تک جھٹکے آتے رہے۔ ساتھ ہی اس کے بعد پورے بحرالکاہل خطے میں بار بار سونامی کی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

پاکستان میں زلزلے کے جھٹکے، لوگ گھر چھوڑ کر بھاگے

ہریانہ کے روہتک میں 3.3 شدت کا زلزلہ، عوام خوفزدہ

افغانستان میں 5.9 شدت کا زلزلہ، پاکستان میں بھی دکھا اثر

جنوبی امریکا میں آٹھ شدت کا زلزلہ، زمین کافی دیر تک لرزتی رہی

الاسکا میں زلزلے کے شدید جھٹکے، شدت 7.3، سونامی کی وارننگ جاری

افغانستان زلزلہ: ہلاکتوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی، امدادی کارروائیاں جاری

اِدھر آیا زلزلہ اور اُدھر جیل سے 200 سے زیادہ قیدی ہوگئے فرار، یہاں جانیں پھر کیا ہوا

ایران نے ایٹمی تجربہ کر لیا ہے؟ جنگ کے دوران طاقتور زلزلے سے قیاس آرائیوں کا بازار گرم

افغانستان ایک بار پھر پانچ اعشاریہ پانچ شدت کا زلزلے بھارت نے بھیجا اکیس ٹن امدادی سامان

For All Latest Updates

TAGGED:

EARTHQUAKE IN FAR EAST OF RUSSIAEARTHQUAKE IN EAST OF RUSSIAEARTHQUAKE IN RUSSIATSUNAMI WARNING AFTER EARTHQUAKEQUAKE IN RUSSIA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.