چین کے صوبہ گانسو میں پانچ اعشاریہ چھ شدت کا آیا زلزلہ، سات سے زائد افراد زخمی، دس کلومیٹر کی گہرائی میں تھا مرکز

CENC نے بتایا کہ چین کے صوبہ گانسو میں 5.6 شدت کا زلزلہ 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔
Published : September 27, 2025 at 11:42 AM IST
لانژو (چین): چائنا ارتھ کوئیک نیٹ ورکس سنٹر (سی ای این سی) کے مطابق ہفتہ کی صبح 5:49 منٹ پر لانگسی کاؤنٹی، ڈنگسی سٹی، گانسو صوبہ، شمال مغربی چین میں 5.6 شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز 34.91 ڈگری شمالی عرض البلد اور 104.58 ڈگری مشرقی طول بلد پر واقع تھا۔ CENC نے بتایا کہ زلزلہ 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔
زلزلے کے جھٹکے لونگسی کاؤنٹی، ژانگسیان کاؤنٹی، وی یوان کاؤنٹی اور ڈنگسی شہر کی لِنٹاؤ کاؤنٹی اور تیانشوئی شہر کی ووشان کاؤنٹی میں محسوس کیے گئے۔ مقامی حکومت کے مطابق کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ تاہم میڈیا رپورٹس میں سات سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔
کچھ مکانات کو نقصان پہنچا
مقامی رہائشیوں نے بتایا کہ لونگسی کے دیہی علاقے میں کچھ مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ مکانات آباد تھے اس لیے جان و مال کا نقصان ناگزیر ہے۔ مقامی فائر اینڈ ریسکیو حکام نے امدادی ٹیمیں اور گاڑیاں متاثرہ علاقوں میں روانہ کر دی ہیں اور وہ ابھی تک زلزلے کے اثرات سے متعلق معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔
زلزلہ انتظامیہ نے لیول-III ایمرجنسی رسپانس سروس کا کیا آغاز
زلزلے کے بعد، چین کے زلزلہ انتظامیہ نے لیول-III ایمرجنسی رسپانس سروس کا آغاز کیا، جس میں صورتحال کی بہتر نگرانی اور تشخیص اور بروقت اپ ڈیٹس پر زور دیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی ژنہوا کے مطابق، ریاستی کونسل کے زلزلہ ریلیف ہیڈ کوارٹر اور ایمرجنسی مینجمنٹ کی وزارت نے بھی زلزلے کے لیے لیول-IV کا ہنگامی ردعمل شروع کیا اور زلزلہ سے متاثرہ علاقوں میں ایک ٹاسک فورس بھیجی تاکہ مقامی زلزلے سے متعلق امدادی سرگرمیوں میں مدد کی جا سکے۔
خصوصی ریسکیو ٹیم کے 26 اہلکار 7 گاڑیوں کے ساتھ پہنچے
ایمرجنسی منیجمنٹ کی وزارت کے مطابق چین کی قومی جامع آگ اور امدادی ٹیموں کے امدادی کارکن زلزلے کے مرکز پر پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران مقامی فائر اینڈ ریسکیو فورسز کے 200 ریسکیورز اور 28 گاڑیاں، خصوصی ریسکیو ٹیم کے 26 اہلکار 7 گاڑیوں کے ساتھ پہنچ چکے ہیں۔ اس سے قبل جون کے اوائل میں، جنوب مغربی چین کے یوننان صوبے کے دالی کے بائی خود مختار پریفیکچر، ایریوان کاؤنٹی میں 5.0 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔
ہندوستانی ٹیکٹونک پلیٹ کا یوریشین ٹیکٹونک پلیٹ سے ٹکراؤ
زلزلے کا مرکز 26.26 ڈگری شمالی عرض البلد اور 100.03 ڈگری مشرقی طول البلد پر تھا۔ CENC کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق زلزلہ 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ زلزلے کے جھٹکے ایریوان کاؤنٹی، ڈالی سٹی اور ہیکنگ کاؤنٹی میں محسوس کیے گئے، جس سے کچھ رہائشیوں کو جگایا گیا۔ چین میں زلزلے اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہندوستانی ٹیکٹونک پلیٹ مسلسل یوریشین ٹیکٹونک پلیٹ سے ٹکرا رہی ہے اور نیچے آ رہی ہے۔ یہ مسلسل تصادم، جو تقریباً 50 سے 60 ملین سال پہلے شروع ہوا اور ہمالیہ کی تشکیل کا باعث بنا، زمین کی پرت میں بے پناہ تناؤ پیدا کرتا ہے۔
زلزلہ کسے کہتے ہیں؟
یو ایس جی ایس کے اعداد و شمار کے مطابق زلزلہ 10.8 کلومیٹر کی گہرائی میں ریکارڈ کیا گیا۔ جان لیں کہ زمین کے اندر 7 ٹیکٹونک پلیٹیں ہیں۔ یہ پلیٹیں مسلسل گھومتی رہتی ہیں۔ جب یہ پلیٹیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں یا ایک دوسرے سے رگڑتی ہیں تو وہ ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہیں۔ بعض اوقات وہ ایک دوسرے سے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ اس ترتیب میں زمین ہلنے لگتی ہے۔ اسے زلزلہ کہتے ہیں۔