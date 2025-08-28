اسرائیل قحط زدہ غزہ شہر میں اس بار ایک اور بڑا حملہ شروع کرنے کے دہانے پر ہے۔ بین الاقوامی برادری، تقریباً تمام فلسطینی اور اسرائیلیوں کی ایک بڑی تعداد یہ چاہتی تھی کہ جنگ ایک طویل عرصہ پہلے ختم ہو جائے - اور گزشتہ ماہ کی طرح حال ہی میں جنگ بندی ممکن دکھائی دے رہی تھی۔ تو پھر حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے تقریباً دو سال بعد تنازعہ مزید خونی کیوں ہو رہا ہے؟
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے ناقدین ان پر سیاسی وجوہات کی بنا پر جنگ کو طول دینے کا الزام لگاتے آے ہیں۔ نتن یاہو حماس پر الزام لگاتے ہیں، جس نے اب بھی 20 کے قریب زندہ یرغمال بنائے ہوئے ہیں، اور کہا ہے کہ اسرائیل کے جنگی طرز عمل پر تنقید صرف عسکریت پسند گروپ کو مزید متعصب بنا رہی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ ہو اور یرغمالیوں کی واپسی ہو۔ لیکن ان کے ایلچی، سٹیو وِٹکوف، حماس پر الزام لگاتے ہوئے، گزشتہ ماہ جنگ بندی کے مذاکرات سے الگ ہو گئے، اور صدر نے مارچ میں جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے اسرائیل پر کوئی عوامی دباؤ نہیں ڈالا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا امریکہ پس پردہ کسی مختلف حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔
حماس نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اس نے جنگ بندی کی ایک تجویز کو قبول کر لیا ہے جسے ثالثوں نے اسرائیل سے تقریباً مماثل قرار دیا تھا۔ اس تجویز پر امریکہ اور اسرائیل نے ابھی تک عوامی سطح پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اتحادی امریکہ اور اسرائیل ، جنہوں نے حال ہی میں ایک جامع معاہدے کی تلاش کا اشارہ دیا ہے، پردے کے پیچھے کسی چیز پر کام کر رہے ہیں۔
اس خبر میں باریک بینی سے جائزہ لیا گیا ہے کہ جنگ کیوں جاری ہے جس کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا ہے۔
نتن یاہو پیچھے نہیں ہٹیں گے:
اسرائیلیوں نے جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے احتجاج میں بڑے پیمانے پر شمولیت اختیار کی ہے۔ اس سے انہیں امید ہے کہ احتجاج یرغمالیوں کو واپس لائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ جاری ہے کیونکہ نتن یاہو اقتدار میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
نتن یاہو کے حکومتی اتحاد کا انحصار انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں پر ہے جو حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں، فلسطینیوں کو بڑے پیمانے پر دوسرے ممالک میں منتقل کرنے میں سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں، اور یہودی بستیوں کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں جنہیں اسرائیل نے 2005 میں روک دیا تھا۔
نتن یاہو حکومت کے اتحادیوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر نتن یاہو مکمل فتح کے بعد جنگ ختم کرتے ہیں تو وہ بولٹ لگائیں گے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ یرغمالی کے معاہدے تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان کی حکومت میں قدم رکھیں گے اور اسے برقرار رکھیں گے، لیکن اس کے باوجود نتن یاہو اگلے سال ہونے والے انتخابات سے قبل بری طرح کمزور ہو جائیں گے۔
عہدہ کھونے سے اسرائیلی رہنما طویل عرصے سے بدعنوانی کے الزامات اور 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے ارد گرد کی ناکامیوں کے بارے میں عوامی پوچھ گچھ کے لیے بہت زیادہ کمزور ہو جائیں گے۔
نتن یاہو ایسے کسی بھی محرک کی تردید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ کو اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ تمام یرغمالیوں کی واپسی اور حماس کو شکست نہیں ہو جاتی۔ ان کا ماننا ہے کہ معاہدہ عسکریت پسند گروپ کو برقرار اور مسلح رہنے اور ایک بڑا حملہ کرنے کی اجازت دے گا۔
حماس ہتھیار نہیں ڈالے گی:
نتن یاہو کا کہنا ہے کہ اگر حماس یرغمالیوں کو رہا کرے اور ہتھیار ڈال دے تو جنگ کل ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر کھلے عام سیکورٹی کنٹرول برقرار رکھے گا اور غزہ کی زیادہ تر آبادی کی رضاکارانہ ہجرت کو سہولت فراہم کرے گا۔
فلسطینیوں اور بہت سے دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جبری بے دخلی کے مترادف ہے - اور یہ حماس کے لیے نان اسٹارٹر ہے۔
مزاحمتی گروپ نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی قیدیوں، دیرپا جنگ بندی اور اسرائیلی انخلاء کے بدلے باقی 50 یرغمالیوں کو رہا کرنے پر آمادہ ہے، جن کے بارے میں اسرائیل کا خیال ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اقتدار دوسرے فلسطینیوں کے حوالے کرے گا۔ لیکن اس نے اپنے ہتھیار ڈالنے یا جلاوطنی کی شرط کو مسترد کر دیا ہے۔
یہاں تک کہ اگر حماس غیر مسلح ہونے پر راضی ہو جائے تو اس کی تصدیق کرنا مشکل ہو گا۔ دوسرے مسلح گروہ جلد ہی حماس کی جگہ لے سکتے ہیں جو بہت سے فلسطینیوں - حتی کہ حماس کے مخالفین بھی - فوجی قبضے کے خلاف جائز مسلح مزاحمت کے طور پر دیکھتے ہیں۔
یہی کچھ اس وقت ہوا جب فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، جو اپنے دور کی سرکردہ عسکری تنظیم تھی، اسرائیل کے 1982 میں لبنان پر حملے کے بعد تیونس میں جلاوطنی اختیار کرنے پر راضی ہوئی۔ حماس پانچ سال بعد فلسطینی بغاوت کے آغاز پر غزہ میں منظرعام پر آگئی۔
حماس کے نقطہ نظر سے، ہتھیار چھوڑنے سے فلسطینیوں کو اسرائیل کی جاری فوجی حکمرانی اور ان زمینوں پر بستیوں کی توسیع کا سامنا کرنا پڑے گا جو وہ مستقبل کی ریاست کے لیے چاہتے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ سب کچھ اس قومی امنگ کو برباد کر دے گا۔
ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ ٹرمپ اسرائیل پر دباؤ ڈال رہے ہیں:
جون میں، ٹرمپ نے نتن یاہو کو فون اور سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے فضائی حملوں کی لہر کو ختم کرنے کا حکم دینے کے بعد اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر مہر لگا دی۔ جاری اسرائیلی فوجی آپریشن میں حیرت انگیز مداخلت امریکہ کے اپنے قریبی اتحادی پر فائدہ اٹھانے کا ایک طاقتور مظاہرہ تھا۔
ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہے کہ حماس یرغمالیوں کو رہا کرے جب کہ اسرائیل پر اپنی کارروائیوں کو روکنے یا یہاں تک کہ کم کرنے کے لیے کوئی عوامی دباؤ نہیں ڈالے گا - جیسا کہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے محدود کامیابی کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی۔
اسرائیل کو اربوں ڈالر مالیت کا اسلحہ فراہم کرنے کے علاوہ، امریکہ نے اسے اقوام متحدہ کی طرف سے جنگ بندی کے مطالبات سے بچایا ہے، اسرائیلی حکام کا تعاقب کرنے والے بین الاقوامی ججوں کی منظوری دی ہے، کیمپس میں ہونے والے مظاہروں پر کریک ڈاؤن کیا ہے، اور یہاں تک کہ کینیڈا کو مشرق وسطیٰ کے تنازع پر اس کے موقف پر زیادہ محصولات کی دھمکی دی ہے۔
اسرائیل پر دوسرے ممالک کا اثر و رسوخ، بشمول 30 سے زیادہ مغربی ممالک جنہوں نے جنگ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اس کے مقابلے میں کم ہے۔
امریکی حمایت میں کسی بھی طرح کی واپسی اسرائیلیوں کو خطرے میں ڈال دے گی اور نتن یاہو کو جنگ بندی کی طرف جانے والی رعایتوں پر مجبور کر سکتی ہے - لیکن اس کا کوئی نشان نہیں ہے۔ اور یہ واضح نہیں ہے کہ غزہ میں حماس پر مزید کیا دباؤ لایا جا سکتا ہے جب کہ اس کے تقریباً تمام سرکردہ رہنما اور ہزاروں جنگجو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے مہلک اور تباہ کن فوجی حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔
پیر کے روز، ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ غزہ میں اگلے دو سے تین ہفتوں میں "اختیاری اختتام" ہو سکتا ہے۔ انھوں نے اس بیان کی وضاحت پیش نہیں کی۔
انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ "لیکن اسے ختم ہونا پڑے گا۔"
یہ بھی پڑھیں: