خپلو (دیامر): پاکستان میں گلگت بلتستان حکومت کا ہیلی کاپٹر آج حادثے کا شکار ہوگیا۔ اس حادثے میں دونوں پائلٹس سمیت پانچ افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب "نئے مجوزہ ہیلی پیڈ پر ٹیسٹ لینڈنگ" کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسی دوران ٹیسٹ لینڈنگ کرنے والا ہیلی کاپٹر نیچے گر کریش ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق گرتے ہی طیارے میں آگ لگ گئی۔
ایک پولیس افسر نے بتایا کہ پیر کو ملک کے شمالی حصے میں ایک سرکاری ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں ہیلی کاپٹر پر سوار تمام پانچ افراد کی موت ہو گئی۔
دیامر ضلع کے سینئر پولیس افسر عبدالحمید نے اے ایف پی کو بتایا کہ ہیلی کاپٹر ایک سیاحتی پہاڑی علاقے میں "نئے مجوزہ ہیلی پیڈ پر ٹیسٹ لینڈنگ" کر رہا تھا۔ اس دوران وہ کسی خرابی کی وجہ سے اچانک نیچے گر گیا۔
Pakistan Army aviation Mi-17 helicopter crashes in Chilas area of POGB.— IndiaWarMonitor (@IndiaWarMonitor) September 1, 2025
All onboard killed. pic.twitter.com/COH3Os7sju
انہوں نے کہا، 'ہلاک ہونے والوں میں دو پائلٹ اور تین ٹیکنیشن شامل ہیں۔' گلگت بلتستان حکومت کا یہ ہیلی کاپٹر علاقے کے ضلع دیامر میں صبح 10:00 بجے (05:00 GMT) پر گر کر تباہ ہوا۔
علاقائی حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق نے اس حادثے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہیلی کاپٹر گلگت بلتستان کے علاقے میں فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ حادثہ ہوتے ہی اس میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ حکام واقعے کی جانچ کر رہے ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ یہ واقعہ صوبہ خیبرپختونخوا میں سیلاب سے بچاؤ کا کام کرتے ہوئے ایک سرکاری ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر کے گر کر تباہ ہونے کے چند ہفتے بعد پیش آیا ہے۔ اس حادثے میں بھی عملے کے پانچ ارکان اور پائلٹ ہلاک ہوگئے تھے۔
پاکستان میں حالیہ برسوں میں کئی مہلک ہیلی کاپٹر حادثات ہوئے ہیں۔ ان میں 2022 کا واقعہ بھی شامل ہے، جب جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں سیلاب سے متعلق امدادی کارروائیوں کے دوران ایک ہیلی کاپٹر گرنے سے پانچ فوجی اہلکار اور ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر کی موت ہو گئی۔
ستمبر 2024 میں ایک اور ہیلی کاپٹر انجن فیل ہونے کی وجہ سے شمال مغربی پاکستان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں چھ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
مزید پڑھیں:
اتراکھنڈ: کیدارناتھ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، پائلٹ سمیت 7 افراد ہلاک
اتراکھنڈ میں ہیلی کاپٹر کریش، پانچ لوگوں کی موت، دو افراد زخمی
سوڈان نے اماراتی طیارہ مار گرایا، کولمبیا کے کرائے کے چالیس فوجی ہلاک
احمد آباد طیارہ حادثہ: ایئر انڈیا، بوئنگ کے خلاف 65 متاثرہ خاندان امریکی فیڈرل کورٹ سے رجوع