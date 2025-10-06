نیپال میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے 52 افراد ہلاک، متعدد لوگ لاپتہ اور زخمی
پورے نیپال میں بڑے پیمانے پر بارش ہوئی۔ دو دنوں کی موسلادھار بارشوں سے کوشی صوبے میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔
Published : October 6, 2025 at 10:54 AM IST
کاٹھمنڈو: نیپال میں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کی خبر ہے۔ سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، آسمانی بجلی گرنے اور کئی دنوں کی شدید بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں کم از کم 52 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہیں بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں جب کہ کئی لوگ لاپتہ بھی ہیں۔ انتظامیہ راحت اور بچاؤ کے کاموں میں مصروف ہے۔
نیپال کی مسلح پولیس فورس نے اتوار کی شام کو اطلاع دی کہ بارش سے متعلق واقعات میں کم از کم سات افراد اب بھی لاپتہ ہیں، جب کہ اب تک 29 زخمی ہو چکے ہیں۔ نیپال میں سنیچر کی صبح سے ہی شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جو خلیج بنگال سے آنے والی مانسون کی مرطوب ہواؤں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔
اس کی وجہ سے ہمالیائی ملک میں بڑے پیمانے پر بارشیں ہوئیں۔ بھارت کی سرحد سے متصل نیپال کے صوبہ کوشی میں دو دن کی شدید بارشوں سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ نیپال فورس ہیڈ کوارٹرز کے مطابق صرف ایلام میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے 37 افراد ہلاک ہو گئے جب کہ صوبے کے دیگر اضلاع میں مزید 12 افراد لقمہ اجل بنے۔ کوشی میں ایک شخص لاپتہ ہے اور کم از کم 17 زخمی ہوئے ہیں۔
نیپال کے جنوبی میدانی علاقے مدھیش صوبے کے روتاہٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے تین افراد ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا جب کہ باڑہ میں لاپتہ شخص کی تلاش جاری ہے۔ سرلاہی کے چیف ڈسٹرکٹ آفیسر تلسی بہادر شریستھا نے اے این آئی کو بتایا، "دریائے باگمتی کے سیلاب سے رہائشی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے ہی رہائشیوں کو ہائی الرٹ رہنے اور سیکورٹی ایجنسیوں کو تعینات کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ہم مختلف مواصلاتی چینلز کے ذریعے پیغامات جاری کر رہے ہیں، لوگوں سے محفوظ مقامات پر پناہ لینے کی اپیل کی جا رہی ہے۔"
شدید بارشوں اور مختلف علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشے کے درمیان بچاؤ اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ شریستھا نے کہا، "اس وقت، ہم ریسکیو آپریشن پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں، تمام وسائل بشمول سیکورٹی ایجنسیوں سے لے کر مقامی نمائندوں تک، زمین پر تعینات کیے جا رہے ہیں۔"
باگمتی صوبے میں چار افراد زخمی اور چار لاپتہ ہوگئے، جب کہ صوبہ سدورپشچم میں بارش سے متعلقہ واقعات میں آٹھ افراد زخمی ہوگئے۔
دو دن کی تباہی کے بعد ہمالیائی ملک میں موسم میں آج بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ محکمہ ہائیڈرولوجی اینڈ میٹرولوجی (DHM) کے مطابق "اگرچہ مانسون کمزور ہو گیا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے۔"
خلیج بنگال پر تیار ہونے والے کم دباؤ نے مدھیش، باگمتی اور کوشی صوبوں کے اضلاع میں تین اکتوبر کی شام سے پانچ اکتوبر کی صبح تک بھاری بارش کی۔ مسلسل بارش کی وجہ سے باگمتی، ترشولی، مشرقی راپتی، لالباکیا اور کملا جیسی ندیوں کے پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر چلا گیا۔ حالانکہ بارشوں کا سلسلہ تھمنے کے بعد پانی کی سطح اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔
تازہ ترین سرکاری پیمائش کے مطابق، پانچ اکتوبر تک کوشی بیراج پر پانی کی سطح 523,795 کیوسک فی سیکنڈ تک بڑھ گئی۔ ہفتہ سے مسلسل بارش نے خدشہ پیدا کر دیا ہے کہ بہاؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکام نے خبردار کیا کہ اگر پانی کی سطح مزید بلند ہوئی تو بیراج پر ٹریفک مکمل طور پر روک دی جائے گی، حالانکہ فی الحال صرف چھوٹی اور ہلکی گاڑیوں کو جانے کی اجازت ہے۔
کوشی بیراج پر پانی کا بہاؤ اس وقت خطرناک سمجھا جاتا ہے جب یہ 300,000 کیوسک فی سیکنڈ سے زیادہ ہو۔ فی الحال، بیراج کے تمام 56 دروازے بند ہیں اور انتباہی سگنل کے طور پر سرخ روشنیاں جل رہی ہیں۔
