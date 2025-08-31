دیر البلاح، غزہ کی پٹی: اسرائیلی فوج نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ اس نے حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈز کے دیرینہ ترجمان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ترجمان کی شناخت ابو عبیدہ کے طور پر کی ہے۔ حماس نے اس دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔
ابو عبیدہ کا آخری بیان جمعہ کو اس وقت جاری کیا گیا جب اسرائیل نے نئے حملے کے ابتدائی مراحل کا آغاز کیا اور غزہ شہر کو ایک جنگی علاقہ قرار دیا۔ ان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عسکریت پسند زندہ یرغمالیوں کی حفاظت کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے لیکن خبردار کیا کہ وہ لڑائی کے علاقوں میں ہوں گے۔ انھوں نے کہا کہ ہلاک ہونے والے یرغمالیوں کی باقیات "ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔"
اسرائیل کی فوج نے کہا کہ ترجمان، جس کی شناخت اس نے حذیفہ کلہوت کے نام سے کی ہے، یرغمالیوں کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ حماس کے زیرقیادت حملے کی فوٹیج جاری کرنے کے پیچھے تھے جنھوں نے جنگ کو جنم دیا۔ فوج نے حماس کے بقیہ رہنماؤں کے خلاف بیرون ملک دھمکیوں کا اعادہ بھی کیا۔
تقریباً دو سال سے جاری جارحیت میں اسرائیل نے حماس کے بہت سے عسکری اور سیاسی رہنماؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔
خوراک کی تلاش میں 'موت کا جال'
مقامی اسپتالوں کے مطابق ہفتے کے روز سے کم از کم 63 فلسطینی ہلاک ہوئے، جن میں سے زیادہ تر غزہ شہر میں ہوئے۔ علاقے کے سب سے بڑے شفاہ اسپتال نے کہا کہ اس کے مردہ خانے میں 29 لاشیں لائی گئی ہیں، جن میں 10 افراد امداد کی تلاش میں ہلاک ہوئے اور دیگر شہر بھر میں مارے گئے۔
اسپتال کے حکام نے حملوں اور فائرنگ سے 11 دیگر ہلاکتوں کی اطلاع دی۔ العودہ اسپتال نے کہا کہ ان میں سے سات شہری امداد تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے غزہ کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والے اسرائیلی فوجی زون نیٹزارم کوریڈور میں ہجوم پر فائرنگ کی۔
راغیب ابو لیبدہ نے کہا، "ہم کھانا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہمیں گولیوں کا سامنا کرنا پڑا،" راغیب ابو لبدہ نے کہا، "یہ موت کا جال ہے۔"
راہداری دن بدن خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ عام شہری اس وقت مارے گئے جب اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے قافلے لٹیروں اور مایوس ہجوم سے مغلوب ہو گئے۔
غزہ شہر کو خالی کرانے کا دباؤ
اسرائیلی فوج نے شہر کے ساحلی علاقوں بشمول رمل پر فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ اتوار کو غزہ شہر پر مزید دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا۔
فوج نے غزہ شہر کے لاکھوں فلسطینیوں پر زور دیا ہے کہ وہ جنوب کی طرف بھاگ جائیں، لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بار بار نقل مکانی کے بعد تھک چکے ہیں یا اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ غزہ میں کوئی محفوظ جگہ باقی ہے۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یکم اگست سے تقریباً 65,000 فلسطینی انخلا کر چکے ہیں، جن میں گزشتہ ہفتے 23,199 شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق، غزہ میں 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں میں سے 90 فیصد سے زیادہ جنگ کے دوران کم از کم ایک بار بے گھر ہوئے ہیں، ان میں سے کئی بار بار بے گھر ہوے ہیں۔
اسرائیل نے اشارہ دیا ہے کہ غزہ شہر کو دی جانے والی امداد میں کٹوتی کی جا سکتی ہے، اور اس نے جنوبی غزہ میں بنیادی ڈھانچے کے نئے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔
بھوک سے مزید اموات
غزہ کی وزارت صحت نے اتوار کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید سات فلسطینی بالغ افراد غذائی قلت سے متعلق وجوہات کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔
اس نے جون کے بعد سے غذائی قلت سے متعلقہ وجوہات سے بالغوں کی موت کی تعداد 215 بتائی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے 124 بچے غذائیت سے متعلقہ وجوہات کی وجہ سے مر چکے ہیں۔
بحری راستے سے فلسطینی سرزمین کی طویل اسرائیلی ناکہ بندی کو توڑنے کی اب تک کی سب سے بڑی کوشش میں، بحری جہازوں کا ایک فلوٹیلا اتوار کو بارسلونا سے غزہ کے لیے انسانی امداد اور کارکنوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ ماضی میں بھی ایسی ہی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔
غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ جنگ کے دوران کم از کم 63,371 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں جن میں نصف کے قریب خواتین اور بچے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: