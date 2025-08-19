غزہ سٹی: حماس کے ایک سینئر رکن نے پیر کو کہا کہ 22 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے تازہ سفارتی دباؤ کے بعد تنظیم نے غزہ کے لیے جنگ بندی کی ایک نئی تجویز کو قبول کر لیا ہے۔
مصر اور قطر اس خونریز جنگ کے خاتمے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں جس نے غزہ کی پٹی میں ایک سنگین انسانی بحران کو جنم دیا ہے۔ ثالثوں کی نئی تجویز موصول ہونے کے بعد حماس نے کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ حماس کے سینیئر اہلکار باسم نعیم نے فیس بک پر لکھا کہ "تحریک نے ثالثوں کی نئی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے اپنا ردعمل پیش کر دیا ہے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگوں پر مسلط کی گئی اس جنگ کی آگ کو بجھا دے"۔
قبل ازیں حماس کے ایک ذریعے نے اے ایف پی کو بتایا کہ گروپ نے "کسی ترمیم کی درخواست کیے بغیر" تجویز کو قبول کر لیا۔ مصر نے کہا کہ اس نے اور قطر نے نئی تجویز اسرائیل کو بھیج دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "گیند اب اسرائیل کے پالے میں ہے"۔
مصری سرکاری خبر رساں ادارے القاہرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق، اس معاہدے میں ابتدائی 60 دن کی جنگ بندی، کچھ یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور امداد کے داخلے کی اجازت دینے کی تجاویز شامل ہیں۔
وہیں اسرائیل نے ابھی تک اس تجویز کا کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا ہے، تاہم اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ اس نئی تجویز کو مسترد کر سکتے ہیں۔
حماس 'بہت دباؤ' میں ہے: نیتن یاہو
جیسے ہی حماس کے ردعمل کی اطلاعات سامنے آئیں، نیتن یاہو نے نئی تجویز کو مسترد کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد گروپ "بہت زیادہ دباؤ" میں ہے، کیونکہ اسرائیل غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے اپنے منصوبوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔
نیتن یاہو نے کہا کہ انہوں نے پیر کے اوائل میں آئی ڈی ایف کے اعلیٰ عہدیداروں سے اسرائیل کے غزہ شہر پر قبضے اور ہمارے مشن کی تکمیل پر بات چیت کے لیے ملاقات کی تھی۔
نیتن یاہو نے اپنے دفتر کی طرف سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں کہا کہ "آپ کی طرح میں نے بھی (نئی تجویز پر حماس کی رضامندی کی) میڈیا رپورٹس سنا ہوں اور اس سے تاثر ملتا ہے کہ حماس بہت زیادہ دباؤ میں ہے۔"
گذشتہ ہفتے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اسرائیل صرف ایسے "معاہدے پر رضامند ہو گا جس میں تمام یرغمالیوں کو ایک ساتھ رہا کیا جائے اور جنگ کے خاتمہ ہماری شرائط کے مطابق ہوگا۔"
پیر کے روز نیتن یاہو نے فوج کے سربراہ اور وزیر دفاع سے ملاقات کرتے ہوئے غزہ میں آئندہ حملے کے منصوبوں کا جائزہ لیا اور اس بات پر زور دیا کہ حماس "انتہائی دباؤ" میں ہے۔
وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی حال ہی میں سوشل میڈیا 'ٹروتھ' پر لکھا کہ "ہم باقی یرغمالیوں کی واپسی تبھی دیکھیں گے جب حماس کی تباہی ہو گی!!!"
