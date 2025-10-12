ETV Bharat / international

سوڈان کے دارفور میں نیم فوجی دستوں کا حملہ: بے گھر ہونے والے افراد کی پناہ گاہ پر حملہ کے سبب ترپن افراد ہلاک

سوڈان کے دارفور میں نیم فوجی دستوں نے مختلف پناہ گاہوں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں 14 بچوں سمیت 53 افراد ہلاک ہوگئے۔

Group Says Attack By Sudanese Paramilitaries In Darfur Kills At Least 53 Urdu News
دارفور میں نیم فوجی دستوں کا حملہ (AP فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 12, 2025 at 10:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

خرطوم, سوڈان: سوڈان طویل عرصے سے خانہ جنگی اور تشدد کا شکار ہے۔ سوڈان کے دارفور کے علاقے میں نیم فوجی دستوں نے ایک پناہ گاہ پر اندھا دھند فائرنگ اور ڈرون سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں کم از کم 53 افراد ہلاک ہوگئے۔ سوڈان کی دو سال سے زائد طویل خانہ جنگی میں یہ تازہ ترین حملہ ہے۔ جنگی نگرانی کرنے والے ایک گروپ سوڈان ڈاکٹرز نیٹ ورک نے اطلاع دی ہے کہ ریپڈ سپورٹ فورسز (RSF) نے الفشر پر حملہ کیا۔

ڈاکٹروں کے گروپ نے بتایا کہ حملے میں ہلاک ہونے والے 53 افراد میں 14 بچے اور 15 خواتین شامل ہیں۔ پانچ بچوں اور سات خواتین سمیت 21 افراد زخمی ہوئے۔ گروپ نے کہا کہ اس حملے میں شمالی دارفور کے صوبائی دارالحکومت الفشر میں بے گھر خاندانوں کے لیے ایک پناہ گاہ العرقم ہوم کو نشانہ بنایا گیا۔

یہ نسل کشی ہے: گروپ

ڈاکٹروں کے ایک گروپ نے اس حملے کو نسل کشی قرار دیا ہے۔ گروپ نے کہا کہ شہریوں کے خلاف ریپڈ سپورٹ فورسز کے اس طرح کے ہتھکنڈے بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ الفشر سوڈانی فوج اور نیم فوجی دستوں کے درمیان لڑائی کا گڑھ رہا ہے۔ دارفور میں یہ فوج کا آخری گڑھ ہے۔

اس سال فروری کے شروع میں نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز (RSF) نے سوڈانی شہر اومدرمان میں ایک کھلے بازار پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں 54 افراد ہلاک اور 158 زخمی ہوئے تھے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب لوگوں کی بڑی تعداد ضروری سامان خریدنے کے لیے جمع تھی۔

کیا ہے سوڈان کا بحران؟

سوڈان میں دو سال سے زائد عرصے سے تشدد جاری ہے۔ اپریل 2023 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ فوج اور آر ایس ایف کے درمیان جھڑپیں دارالحکومت خرطوم سمیت کئی بڑے شہروں تک پھیل چکی ہیں۔ سوڈان کی خانہ جنگی میں اب تک 28,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ سوڈان کی وسیع آبادی کو انسانی بحران کا سامنا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی: اب روسی حملوں میں یوکرین کے نو افراد ہلاک، ایک درجن زخمی

50 دن میں جنگ بند کرو ورنہ 100 فیصد ٹیرف لگا دیا جائے گا، ٹرمپ کی پوتن کو دھمکی

روس کا یوکرین پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ، 477 ڈرون اور 60 میزائل داغے

روس کے بڑھتے حملوں کا سامنا کر رہے یوکرین کو امریکہ مزید ہتھیار نہیں دے گا!!!

پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کیا ہے، یہ یوکرین کے لیے کیوں اہم ہے؟ یہاں جانیں

دارفور کے ایک علاقے میں پیرا ملٹری فورسز کے حملے میں سینکڑوں افراد ہلاک

سوڈان نے اماراتی طیارہ مار گرایا، کولمبیا کے کرائے کے چالیس فوجی ہلاک

For All Latest Updates

TAGGED:

SUDANESE PARAMILITARIES ATTACKSSUDAN ATTACK BY PARAMILITARIESDARFUR CITY SUDANSUDANESE PARAMILITARIES ATTACKATTACK IN SUDAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.