سوڈان کے دارفور میں نیم فوجی دستوں کا حملہ: بے گھر ہونے والے افراد کی پناہ گاہ پر حملہ کے سبب ترپن افراد ہلاک
سوڈان کے دارفور میں نیم فوجی دستوں نے مختلف پناہ گاہوں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں 14 بچوں سمیت 53 افراد ہلاک ہوگئے۔
خرطوم, سوڈان: سوڈان طویل عرصے سے خانہ جنگی اور تشدد کا شکار ہے۔ سوڈان کے دارفور کے علاقے میں نیم فوجی دستوں نے ایک پناہ گاہ پر اندھا دھند فائرنگ اور ڈرون سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں کم از کم 53 افراد ہلاک ہوگئے۔ سوڈان کی دو سال سے زائد طویل خانہ جنگی میں یہ تازہ ترین حملہ ہے۔ جنگی نگرانی کرنے والے ایک گروپ سوڈان ڈاکٹرز نیٹ ورک نے اطلاع دی ہے کہ ریپڈ سپورٹ فورسز (RSF) نے الفشر پر حملہ کیا۔
ڈاکٹروں کے گروپ نے بتایا کہ حملے میں ہلاک ہونے والے 53 افراد میں 14 بچے اور 15 خواتین شامل ہیں۔ پانچ بچوں اور سات خواتین سمیت 21 افراد زخمی ہوئے۔ گروپ نے کہا کہ اس حملے میں شمالی دارفور کے صوبائی دارالحکومت الفشر میں بے گھر خاندانوں کے لیے ایک پناہ گاہ العرقم ہوم کو نشانہ بنایا گیا۔
یہ نسل کشی ہے: گروپ
ڈاکٹروں کے ایک گروپ نے اس حملے کو نسل کشی قرار دیا ہے۔ گروپ نے کہا کہ شہریوں کے خلاف ریپڈ سپورٹ فورسز کے اس طرح کے ہتھکنڈے بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ الفشر سوڈانی فوج اور نیم فوجی دستوں کے درمیان لڑائی کا گڑھ رہا ہے۔ دارفور میں یہ فوج کا آخری گڑھ ہے۔
اس سال فروری کے شروع میں نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز (RSF) نے سوڈانی شہر اومدرمان میں ایک کھلے بازار پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں 54 افراد ہلاک اور 158 زخمی ہوئے تھے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب لوگوں کی بڑی تعداد ضروری سامان خریدنے کے لیے جمع تھی۔
کیا ہے سوڈان کا بحران؟
سوڈان میں دو سال سے زائد عرصے سے تشدد جاری ہے۔ اپریل 2023 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ فوج اور آر ایس ایف کے درمیان جھڑپیں دارالحکومت خرطوم سمیت کئی بڑے شہروں تک پھیل چکی ہیں۔ سوڈان کی خانہ جنگی میں اب تک 28,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ سوڈان کی وسیع آبادی کو انسانی بحران کا سامنا ہے۔