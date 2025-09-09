نیپال سے قبل کن کن ممالک میں آئی عوامی بغاوت کی آندھی۔۔کیسے گرائی گئیں حکومتیں؟ یہاں جانیں
بڑے پیمانے پرعوامی بغاوت کی سونامی احتجاج کی ایک بڑی شکل ہے۔ یہاں جانیں فلپائن، تیونس، مصر، لیبیا، یمن اور بنگلہ دیش کی کہانی۔
Published : September 9, 2025 at 3:08 PM IST
حیدرآباد: عوامی بغاوت بہت بڑی طاقت رکھتی ہے۔ اگر یہ احتجاج کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس سے اداروں اور حکومتوں کو سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر عوام چاہیں اور بڑے پیمانے پر احتجاج پر نکلیں تو کوئی سرحد انہیں نہیں روک سکتی۔ حکومتیں ایسے احتجاج کے سونامی میں ڈگمگا جاتی ہیں۔ اگر وہ احتیاط نہ کریں تو یہ سونامی انہیں اکھاڑ پھینکے گی۔ آئیے کچھ ایسے ہی احتجاج کا جائزہ لیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے فلپائن، تیونس، مصر، لیبیا، یمن، بنگلہ دیش جیسے ممالک میں حکومتوں کا تختہ پلٹ ہو گیا۔
جانئے لوگ بغاوت کیوں کرتے ہیں:
حکومتیں حکومت چلانے کے لیے ہوتی ہیں لیکن جب اس پر بیٹھے لوگ اپنا پیٹ بھرنے لگیں اور عوام کا نوالہ چھیننے لگیں یا عوام کا استحصال کرنے لگیں تو عوام غصے میں آجاتی ہے۔ عوام کا یہ غصہ حکومتوں کے خلاف بغاوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ سیاسی، معاشی اور سماجی بے چینی ہے۔ اس کے ساتھ ٹیکسوں کی بھرمار، عوام پر ظلم، مناسب عوامی نمائندگی کا فقدان ہے۔ حکمرانوں سے وفاداری بھی ہے۔ جب یہ بگڑتا ہے تو اس کا حتمی مقصد موجودہ ڈھانچے کو اکھاڑ پھینکنا ہوتا ہے۔
آئیے حکمران حکومتوں کے خلاف کامیاب عوامی احتجاج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
حکمرانوں کے خلاف کامیاب عوامی بغاوت:
25.02.1986: (فلپائن) 22 سے 25 فروری 1986 تک، ہزاروں لوگ فلپائنی صدر مارکوس اور ان کے اس دعوے کی مخالفت میں ایپیفانیو ڈیلوس سینٹوس ایوینیو پر جمع ہوئے کہ انھوں نے کورازون اوکینو پر دوبارہ الیکشن جیت لیا۔
بغاوت اتنی شدید تھی کہ مارکوس اور اس کے خاندان کو جلد ہی اقتدار چھوڑنے اور فلپائن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ جب مارکوس 1986 میں ملک سے فرار ہو گئے تو ان کے مالاکانگ محل پر مظاہرین نے دھاوا بول دیا۔ انہوں نے اس بے پناہ دولت کو بے نقاب کیا جو مارکوس خاندان نے اقتدار میں رہتے ہوئے اکٹھا کیا تھا۔
دنیا دنگ رہ گئی جب انقلابیوں نے صدارتی محل پر دھاوا بولا اور خاندانی گھر کی زیادتیوں کو بے نقاب کیا۔ اس میں ایمیلڈا مارکوس کے ڈیزائنر جوتوں کے 3,000 جوڑوں سے بھرے کمرے کی بدنام زمانہ فوٹیج شامل تھی۔
2011 عرب میں بغاوت: 2011 کے عرب احتجاج میں بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج نے تیونس، مصر، لیبیا اور یمن میں 4 حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ دسمبر 2010 میں شروع ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں نے تیونس کو ہلا کر رکھ دیا۔ 2011 کے اوائل تک، وہ عرب اسپرنگ یعنی بہار کے طور پر پھیل گیا۔
مظاہروں، بغاوتوں اور بدامنی کی لہر نے شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے عربی بولنے والے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سوشل میڈیا کی بدولت تیزی سے پھیلنے والے جمہوریت کے حامی مظاہروں نے بالآخر تیونس، مصر، لیبیا اور یمن کی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔
14.01.2011 (تیونس): صدر زین العابدین بن علی کئی ہفتوں کے عوامی مظاہروں کے بعد اپنے ملک سے فرار ہو گئے جنہوں نے عرب دنیا کی سب سے جابر حکومتوں میں سے ایک تیونس پر فتح حاصل کی اور بن علی نے سعودی عرب میں پناہ لی۔
22.02.2014: یوکرین میں حکومت مخالف مظاہرین نے یوکرین کے دارالحکومت کیف کے قریب احتجاج کیا، اور صدر وکٹر ایف کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے یانوکووچ کے رہائشی کمپلیکس پر قبضہ کر لیا۔
میزی ہریا میں یوکرین کا صدارتی محل: مظاہرین نے یانوکووچ کی رہائش گاہ کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا اور اس محلاتی جائیداد کو عوام اور میڈیا کے لیے کھول دیا۔ احتجاجیوں نے میدانوں میں چہل قدمی کی، بڑے باتھ ٹبوں کی تعریف کی، اور تھوڑا سا گولف کھیلا۔ مظاہرین کمپلیکس کی شان و شوکت پر حیران رہ گئے، انہوں نے 140 ہیکٹر کی پراپرٹی، میزی ہریا میں گھر کے نیچے لگژری اسپورٹس کاروں سے بھرا ایک گیراج دیکھا۔
2017 (گیمبیا): گیمبیا میں انتخابی اصلاحات کے لیے نسبتاً معمولی مظاہروں کے نتیجے میں لبرلائزیشن کا عمل شروع ہوا جس کی وجہ سے صدر یحییٰ جامعہ کو انتخابات میں شکست ہوئی۔ جامع دسمبر 2016 کے انتخابات میں اداما بیرو سے ہار گئے، لیکن انہوں نے نتائج کو چیلنج کیا۔ جنوری 2017 میں، گیمبیا کے سابق صدر یحییٰ جامع 22 سال اقتدار میں رہنے کے بعد انتخابات کے انعقاد کے بعد ملک چھوڑ گئے۔ علاقائی گروپ اکنامک کمیونٹی آف ویسٹ افریقن اسٹیٹس کا کہنا ہے کہ وہ گنی کے لیے ہوائی جہاز میں سوار ہوے اور وہاں سے استوائی گنی میں جلاوطنی کے لیے روانہ ہوے۔
سوڈان 2018: سوڈان کے عوام نے نے 30 سال اقتدار میں رہنے والے صدر عمر البشیر کو 2018 میں معزول کر دیا۔ دسمبر 2018 میں، سوڈان معاشی مشکلات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مظاہروں میں پھوٹ پڑا۔ اس کے نتیجے میں 30 سال اقتدار میں رہنے کے بعد اپریل میں صدر عمر البشیر کو معزول کر دیا گیا۔
اکتوبر 2019 (لبنان): لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے بابدا پیلس میں اپنا استعفیٰ پیش کردیا۔ سڑکوں پر ہونے والے 12 دن کے احتجاج نے حکومت اور مالیاتی شعبے کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔
بولیویا (نومبر 2019): بولیویا میں سوشلسٹ صدر ایوو مورالیس مظاہرین اور فوج کے دباؤ کے سامنے جھک گئے اور 14 سال اقتدار میں رہنے کے بعد 10 نومبر کو استعفیٰ دے دیا۔ مظاہرین نے مورالیس پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا۔
میکسیکو نے بولیویا کے پہلے مقامی رہنما مورالیس کو سیاسی پناہ کی پیشکش کی اور ان کی جگہ قدامت پسند حزب اختلاف کی رکن اور سینیٹ کے نائب سربراہ جینین انیز نے لے لی۔
عراق کے وزیر اعظم نے 2019 میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کے بعد استعفیٰ دے دیا: عراقی وزیر اعظم عادل عبدالمہدی نے بڑے پیمانے پر احتجاج کے بعد 2019 میں استعفیٰ دے دیا۔ عراق میں یکم اکتوبر 2019 سے بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوے، جہاں احتجاجی شہری اس نظام میں بنیادی تبدیلیوں کا مطالبہ کر رہے تھے جسے وہ بدعنوان سمجھتے تھے۔
ان کا خیال تھا کہ یہ نظام زیادہ تر عراقیوں کو غربت میں دھکیل رہا ہے۔ ریلیوں کے آغاز سے اب تک 450 سے زائد افراد ہلاک اور 20,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم عادل عبدالمہدی نے نومبر 2019 میں استعفیٰ دے دیا تھا۔
16.03.2021 (یمن): یمن میں مظاہرین نے مشیق میں صدارتی محل میں گھس کر توڑ پھوڑ کی جب یمنی اور سعودی افواج نے وزیر اعظم معین عبدالمالک سعید اور کابینہ کے دیگر ارکان کو معزول کیا۔ وہ خراب حالات زندگی، عوامی خدمات کی کمی اور مقامی کرنسی کی قدر میں کمی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یمن 2014 سے خانہ جنگی کے چلتے تشدد سے دوچار ہے۔
05.01.2022 (قازقستان): قازقستان کے سب سے بڑے شہر میں مظاہرین نے صدارتی رہائش گاہ اور میئر کے دفتر پر دھاوا بول دیا اور دونوں کو آگ لگا دی۔ وسطی ایشیائی ملک میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج نے پرتشدد رخ اختیار کر لیا۔
31.03.2022 (سری لنکا): کولمبو میں سری لنکا کے صدر گوتابایا راجا پاکسے کی ذاتی رہائش گاہ پر دھاوا بولنے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں افراد کو پولیس نے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کرتے ہوئے منتشر کر دیا۔
اس کے بعد مرکزی شہر کے کئی حصوں میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ کم از کم ایک شخص شدید زخمی ہو گیا کیونکہ حکومت کی طرف سے ملک کے دہائیوں کے بدترین معاشی بحران سے نمٹنے کے خلاف مظاہرے پرتشدد ہو گئے۔
2023 جولائی (اسرائیل): اسرائیلیوں کا سال 2023 میں عدالتی اصلاحات کے خلاف احتجاج۔ یروشلم میں ہزاروں مظاہرین نے مارچ کیا، لاکھوں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی متنازعہ عدالتی اصلاحات کو روکنے کے مقصد سے تل ابیب اور دیگر شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے۔ وسیع پیمانے پر بدامنی کے بعد، وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے اسرائیل کے عدالتی نظام میں اصلاحات کے لیے تقسیم کرنے والے منصوبے کو اگلے پارلیمانی اجلاس تک ملتوی کرنے پر اتفاق کیا۔
2024 بنگلہ دیش میں کوٹہ مخالف مظاہرے: کوٹہ سسٹم کے خلاف مظاہرے بنگلہ دیش میں ایک بڑے پیمانے پر حکومت مخالف تحریک میں تبدیل ہو گئے، جس کے بعد شیخ حسینہ کو ملک چھوڑنا پڑا اور انھوں نے ہندوستان میں پناہ لی۔ اس احتجاج میں طلباء کا اہم کردار رہا۔
سربیا کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا: جنوری 2025 میں سربیا کے وزیر اعظم میلوس ووکیوچ نے 28 جنوری 2025 کو اپنے استعفیٰ کا اعلان کیا۔ یہ اعلان نووی ساد میں ریلوے اسٹیشن کی چھت کے گرنے کے بعد حکومت سے جوابدہی کا مطالبہ کرنے والے وسیع پیمانے پر احتجاج کے درمیان سامنے آیا۔ اس واقعے میں یکم نومبر 2024 کو 15 لوگ ہلاک ہوے تھے۔
