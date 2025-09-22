غزہ میں نسل کشی کے خلاف اٹلی میں عام ہڑتال، ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے، اسرائیل سے تمام تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ
اٹلی میں ملازمین اور طلباء یونینوں نے اپنی حکومت سے اسرائیل سے تمام تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔
Published : September 22, 2025 at 11:35 PM IST
روم: غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا مطالبہ کرنے والے ہزاروں مظاہرین اور ہڑتالی کارکن اٹلی میں سڑکوں پر نکل آئے۔ ہزاروں مظاہرین نے میلان کے مرکزی ٹرین اسٹیشن پر دھاوا بول دیا جہاں پولیس کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔
اسکول کے اساتذہ سے لے کر دھاتی کام کرنے والوں تک کے لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرنے والی اٹلی کی نچلی سطح کی یونینوں نے پبلک ٹرانسپورٹ، ٹرینوں، اسکولوں اور بندرگاہوں سمیت سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں 24 گھنٹے کی عام ہڑتال کی کال دی۔
ہڑتال کی وجہ سے قومی ٹرینوں میں طویل تاخیر اور روم سمیت بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ میں خلل پڑا۔
میلان میں، کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب لاٹھیوں سے لیس سیاہ لباس میں ملبوس درجنوں مظاہرین نے شہر کے مرکزی ٹرین اسٹیشن کے مرکزی دروازے کو توڑنے کی کوشش کی۔ مظاہرین نے پولیس پر دھویں کے بم، بوتلیں اور پتھر پھینکے۔ پولیس نے مظاہرین کو کالی مرچ کے اسپرے سے جواب دیا۔ بولوگنا میں، پولیس نے ایک ہائی وے کو بلاک کرنے والے مظاہرین کے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی بوچھار کا استعمال کیا۔
اٹلی کی مرکزی بندرگاہوں جینوا اور لیورنو میں کارکنوں کے دھرنوں اور ریلیوں کی وجہ سے سامان کی آمدورفت سست یا جزوی طور پر مسدود رہی۔ غزہ میں بگڑتے ہوئے انسانی بحران کے خلاف 20,000 سے زائد افراد روم کے مرکزی اسٹیشن کے سامنے جمع ہوئے۔
یونینوں اور طلباء تنظیموں نے "اطالوی اور یورپی یونین کی حکومتوں کی جڑت" کی مذمت کی۔
میلان میں ایک مارچ میں شامل ہونے والے سی یو بی یونین کے نیشنل سیکرٹری والٹر مونٹاگنولی نے کہا، "اگر ہم اسرائیل کے کاموں کو نہیں روکتے، اگر ہم اسرائیل کے ساتھ تجارت، ہتھیاروں کی تقسیم اور ہر چیز کو روک نہیں دیتے تو ہم کبھی کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔"
وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کچھ مظاہرین کی طرف سے پرتشدد جھڑپوں کو "شرمناک" قرار دیتے ہوئے مذمت کی۔
"وزیر اعظم جارجیا میلونی نے ایکس پر لکھا، تشدد اور تباہی کا یکجہتی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور غزہ کے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔
یورپی یونین میں اسرائیل کے قریبی اتحادی میلونی کی سربراہی میں قدامت پسند حکومت نے حال ہی میں اسرائیلی پالیسیوں پر سخت لہجہ اپنایا ہے کیونکہ جنگ پر گھریلو دباؤ بڑھ گیا ہے۔
تاہم، اٹلی ان ممالک میں شامل نہیں ہے، بشمول فرانس، جو اس ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں باضابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔
مشرقی یروشلم، مغربی کنارے اور غزہ میں ایک فلسطینی ریاست کے قیام کو طویل عرصے سے بین الاقوامی سطح پر اس تنازعے کو حل کرنے کے واحد راستے کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے، جو حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے سے ایک صدی قبل شروع ہوا تھا۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 23 مہینوں کے دوران اسرائیلی جارحیت میں غزہ میں 65,100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، پٹی کے وسیع علاقے تباہ ہو گئے ہیں، تقریباً 90 فیصد آبادی بے گھر ہو گئی ہے اور ایک تباہ کن انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ غزہ شہر قحط کا شکار ہے۔
