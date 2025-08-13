اصلاحات مکمل ہونے تک بنگلہ دیش میں عام انتخابات نہیں ہوں گے: این سی پی چیف کوآرڈینیٹر

ڈھاکہ: بنگلہ دیش کے عام انتخابات پر ایک اور بڑے تنازع میں، نیشنل سٹیزن پارٹی (این سی پی) کے چیف کوآرڈینیٹر ناصر الدین پٹواری نے کہا کہ اصلاحات مکمل ہونے تک اگلے سال فروری میں ہونے والے انتخابات نہیں ہو سکتے، مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈھاکہ کے فارم گیٹ میں کرشی بیڈ سنستھان میں نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ قومی یوتھ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ بنگلہ دیش کے معروف روزنامہ جگنٹر نے این سی پی لیڈر کے حوالے سے کہا کہ ’’اگر اصلاحات کو مکمل کیے بغیر انتخابات کرائے جاتے ہیں تو اس حکومت کو قبر میں جانا پڑے گا اور میرے بھائیوں کی لاشیں واپس کرنی ہوں گی جنہوں نے اصلاحات کے لیے اپنا خون دیا تھا‘‘۔
بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے جوائنٹ سیکرٹری جنرل شاہد الدین چودھری عینی اور سخت گیر اسلام پسند جماعت جماعت اسلامی کے رہنما عبداللہ محمد طاہر بھی اس تقریب میں موجود تھے۔
چارٹر کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، این سی پی کنوینر ناہید اسلام نے زور دے کر کہا کہ اگرچہ ان کی پارٹی نے جولائی کے منشور میں رعایتیں دی ہیں، لیکن جولائی کے چارٹر پر کوئی 'سمجھوتہ' نہیں کیا جائے گا۔ ناہید نے کہا کہ مساوات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اسے پہلے ہی سمجھ چکے ہیں وہ غلط راستے پر ہیں۔ ہم نے پچھلے سال اور جولائی کے منشور میں رعایتیں دی تھیں لیکن ہم جولائی کے چارٹر میں ایک فیصد بھی رعایت نہیں دیں گے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ 'ہم انتخابات میں اسی وقت حصہ لیں گے جب جولائی کے چارٹر کے مقاصد حاصل ہوں گے، ہم انتخابات چاہتے ہیں لیکن تبدیلی ضروری ہے، جولائی کے چارٹر پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے وعدے پورے کیے بغیر اقتدار میں نہیں آسکے گی۔
بی این پی نے انتخابات کرانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا
غور طلب ہے کہ بی این پی نے فروری 2026 میں انتخابات کرانے کے فیصلے کا خیرمقدم کیا ہے، دوسری جانب جماعت نے فروری میں انتخابات کرانے پر اتفاق کیا، تاہم پارلیمنٹ کے ایوان بالا اور ایوان زیریں کے لیے متناسب نمائندگی کے نظام کے نفاذ کا مطالبہ کیا۔ پارٹی نے اس مطالبے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تحریک چلانے کی دھمکی دی۔
اس کے علاوہ ناصر الدین نے ملک کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فورسز انٹیلی جنس (ڈی جی ایف آئی) پر بھی تنقید کی اور دھمکی دی کہ اگر یہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے تو این سی پی اس کے دفاتر میں توڑ پھوڑ کرے گی۔ انہوں نے کہا، "یہ انٹیلی جنس ایجنسی عوام کے پیسے سے چلتی ہے، لیکن عوام کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ ان کا کوئی احتساب، کوئی ذمہ داری، کوئی شفافیت نہیں ہے۔ ان کا کام صرف لوگوں کو ڈرانا ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایسی کوششیں جاری رہیں تو ہم نہ صرف تفتیشی کمرے بلکہ ڈی جی ایف آئی ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کر دیں گے۔ ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ ڈی جی ایف آئی کو بنگلہ دیش میں رہنا ہے تو اصلاحات ضروری ہیں۔
انتخابات پر غیر یقینی صورتحال
گزشتہ سال پرتشدد مظاہروں کے دوران سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی سربراہی میں عوامی لیگ کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کے گرنے کے بعد سے بنگلہ دیش اگلے عام انتخابات کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔وہ جماعتیں جنہوں نے حسینہ کو ہٹانے کے لیے یونس کے ساتھ اتحاد کیا تھا اب اصلاحات کی تجاویز اور اگلے انتخابات کے وقت پر آپس میں اختلافات ہیں۔