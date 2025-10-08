غزہ امن مذاکرات: حماس نے اسرائیل سے پائیدار جنگ بندی کی ضمانت کا مطالبہ کر دیا
حماس کے سینئر عہدیدار فوزی برہوم نے کہا کہ، کسی کو فلسطینی عوام کے ہتھیار چھین لینے کا حق نہیں ہے۔
Published : October 8, 2025 at 7:38 AM IST
قاہرہ: شرم الشیخ کے ریزورٹ بحیرہ احمر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا دوسرا دن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے گزشتہ ہفتے تجویز کیے گئے منصوبے پر مرکوز ہے جس کا مقصد جنگ کا خاتمہ کرنا ہے۔۔ اسی دوران سینئر قطری اور امریکی حکام مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے مصر روانہ ہو گئے ہیں۔
حماس کے سینیئر اہلکار خلیل الحیا نے مصر کے قاہرہ ٹی وی کو بتایا کہ حماس باقی 48 یرغمالیوں کی واپسی کے لیے کسی بھی معاہدے کے تحت پائیدار جنگ بندی کی ضمانت چاہتی ہے۔
حماس کے اعلیٰ مذاکرات کار، خلیل الحیا نے کہا کہ مزاحمتی تنظیم کو قابضین پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بھروسہ نہیں ہے۔ انھوں نے اسرائیل پر غزہ جنگ میں دو جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ، حماس حقیقی ضمانتیں چاہتی ہے کہ جنگ ختم ہوگی اور دوبارہ شروع نہیں کی جائے گی۔
گزشتہ ماہ قطر میں حماس کے سرکردہ رہنماؤں کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملے کے بعد یہ خلیل الحیا کا پہلا عوامی ظہور تھا۔ اسرائیلی حملے میں خلیل الحیا کے بیٹے اور دفتر کے مینیجر سمیت چھ افراد ہلاک ہوئے تھے۔
قطری چینل الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ، حماس نے ایک بیان جاری کیا جس میں ہر طرح سے مزاحمتی موقف کا وعدہ کیا گیا، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ "کسی کو فلسطینی عوام کے ہتھیار چھین لینے کا حق نہیں ہے۔ حماس کو غیر مسلح کرنا ٹرمپ کے منصوبے کا کلیدی مطالبہ ہے۔
الجزیرہ کے مطابق، حماس کے سینئر عہدیدار فوزی برہوم نے کہا کہ گروپ کے مذاکرات کار غزہ سے جنگ کے خاتمے اور "قابض فوج کے مکمل انخلاء" کے خواہاں ہیں۔ لیکن اسرائیلی فوجیوں کے انخلاء کے حوالے سے ٹرمپ کا منصوبہ مبہم ہے، جس میں اسرائیلی فوج کے غزہ سے مرحلہ وار انخلاء کے لیے کوئی مخصوص ٹائم لائن پیش نہیں کی گئی۔
حماس کے ایک سینیئر اہلکار نے جس نے منگل کی بات چیت کے بعد نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر الجزیرہ سے بات کی، اس بات کا اشارہ دیا کہ مزاحمتی تنظیم غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء سے منسلک مراحل میں قیدیوں کو رہا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
اہلکار نے کہا کہ منگل کی بات چیت میں اسرائیلی اسیران کی رہائی اور اسرائیلی افواج کے انخلا کے نقشوں پر توجہ مرکوز کی گئی تھی، گروپ نے اس بات پر زور دیا کہ آخری اسرائیلی یرغمال کی رہائی اسرائیلی افواج کے حتمی انخلاء کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔
اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے ٹرمپ کے امن منصوبے کو قبول کر لیا ہے، جس میں یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس منصوبے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غزہ کو بین الاقوامی حکومت کے تحت رکھا جائے گا اور حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ حالانکہ امن منصوبے کے ان نکات کو مزاحمتی تنظیم نے ابھی تک قبول نہیں کیا ہے۔
اس منصوبے کو بڑے پیمانے پر بین الاقوامی حمایت حاصل ہوئی ہے، اور ٹرمپ نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ ان کے خیال میں پائیدار معاہدے کا اچھا وقت قریب ہے۔
بات چیت میں تیزی آنے کی علامت میں، قطر نے کہا کہ اس کے وزیر اعظم اور اعلیٰ سفارت کار شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی بدھ کو مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے مصر جائیں گے۔ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے ایلچی اسٹیو وٹ کوف اور امریکی صدر کے داماد جیرڈ کشنر کے ساتھ ساتھ نتن یاہو کے اعلیٰ مشیر رون ڈرمر کے بھی مذاکرات میں شامل ہونے کی توقع ہے۔
(ایسوسی ایٹیڈ پریس کے ان پٹ کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں:
- غزہ جنگ کے دو سال مکمل۔۔۔حماس کے حملے سے لے کر غزہ امن منصوبے تک، پوری کہانی
- ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو حماس کی منظوری کے بعد محصور علاقے میں کیا تبدیلی آئی، آگے کیا ہوگا؟ یہاں جانیں
- کیا اسرائیل-فلسطین تنازعہ کے دو ریاستی حل کے لیے بڑھتے ہوے دباؤ کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟
- ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹیں کیا ہیں؟ حماس کے لیے یہ کیوں ناقابل قبول ہے؟
- مصر میں طے ہوگا غزہ اور حماس کا مستقبل۔۔حماس، اسرائیل، امریکہ اور عرب ممالک مذاکرات کی میز پر