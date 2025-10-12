غزہ امن منصوبہ: حماس نے غزہ چھوڑنے کی تجویز مسترد کر دی، غیر مسلح ہونے سے بھی کیا انکار
حماس کے رہنما نے کہا کہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ زیادہ پیچیدہ ہے اور یہ پہلے مرحلے کی طرح آسان نہیں ہے۔
By AFP
Published : October 12, 2025 at 2:02 PM IST
دوحہ: حماس کے ایک سینئر اہلکار نے ہفتے کے روز اے ایف پی کو بتایا کہ، حماس غزہ میں جنگ دوبارہ شروع ہونے کی صورت میں لڑنے کے لیے تیار ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے تحت علاقے کو چھوڑنے کی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔
پولیٹیکل بیورو کے رکن حسام بدران نے بھی آگے مشکل مذاکرات کی پیش گوئی کی، انھوں نے تجویز پیش کی کہ تخفیف اسلحہ کا کلیدی مطالبہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے لیے ایک اہم نقطہ ہو سکتا ہے۔
حماس کے سینئر اہلکار دوحہ میں بات کر رہے تھے۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملوں کے دوران گرفتار کیے گئے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے پیر کی مقررہ تاریخ سے پہلے جنگ بندی ہوئی ہے۔ تاہم، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کے بہت سے حصوں پر ابھی تک اتفاق نہیں ہوسکا ہے، جس میں حماس کی تخفیف اسلحہ اور جنگ کے بعد کی حکمرانی کے منصوبے شامل ہیں۔
کیا حماس اپنے ہتھیاروں کو برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے؟
حسام بدران نے کہا کہ، "یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ صرف حماس کے ہتھیار نہیں ہیں، آج ہم ان ہتھیاروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو پوری فلسطینی عوام کے ہتھیار ہیں، اور فلسطین کے معاملے میں ہتھیار ایک فطری چیز ہیں اور تاریخ، حال اور مستقبل کا حصہ ہیں۔
انھوں نے مزید کہا کہ، "قبضے میں رہنے والے ہر فرد کے لیے یہ قدرتی صورتحال ہے، (اور) وہ کن ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ ٹینکوں کی بات کر رہے ہیں؟ لڑاکا طیاروں کے بارے میں؟ جدید ہتھیاروں کے بارے میں؟ حماس اور مزاحمت کے پاس موجود ہتھیار فلسطینی عوام کے دفاع کے لیے انفرادی ہتھیار ہیں۔"
اگر اسرائیل دوبارہ حملہ کرتا ہے تو کیا ہوگا؟
حسام بدران نے کہا کہ، "میرا ماننا ہے کہ تمام مبصرین اور پیروکاروں کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ جنگ دو سال تک جاری رہے گی، جبکہ مزاحمت، قسام بریگیڈز اور دیگر کی مدد سے، استقامت، برداشت اور قابض فوج پر براہ راست وار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
"ہمیں امید ہے کہ ہم (جنگ) کی طرف واپس نہیں جائیں گے، لیکن اگر یہ جنگ مسلط کی گئی تو ہمارے فلسطینی عوام اور مزاحمتی قوت بلاشبہ مقابلہ کریں گے اور اس جارحیت کو پسپا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔"
حماس اگلے مذاکرات کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟
حماس کے پولیٹیکل بیورو کے رکن حسام بدران نے کہا کہ، "مذاکرات کا دوسرا مرحلہ زیادہ پیچیدہ بات چیت کا متقاضی ہے، اور یہ پہلے مرحلے کی طرح آسان نہیں ہے۔ ٹرمپ کے منصوبے کا دوسرا مرحلہ، جیسا کہ یہ خود ہی نکات سے واضح ہے، بہت سی پیچیدگیاں اور مشکلات پر مشتمل ہے۔ اس کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے، شاید طویل، لیکن اس سے پہلے ایک فلسطینی قومی مکالمے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک فلسطینی قومی مذاکرات کا جواب دیا جا سکے۔"
کیا حماس غزہ کی پٹی سے نکل جائے گی؟
حسام بدران نے کہا، "غزہ کی پٹی میں موجود حماس کے رہنما اپنی سرزمین پر موجود ہیں، جس سرزمین پر وہ اپنے خاندانوں اور لوگوں کے درمیان کئی سالوں سے رہ رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے معمول کی صورتحال یہ ہے کہ وہ وہیں رہیں۔۔۔ ہم اس دن کی آرزو رکھتے ہیں جب ہم اس سرزمین پر واپس آسکیں جہاں سے ہمیں بے دخل اور بے گھر کیا گیا تھا۔
’’فلسطینیوں کو نکالنے کی بات، خواہ وہ حماس کے رکن ہوں یا نہیں، ان کی سرزمین سے بے دخل کرنا بکواس ہے۔‘‘
کیا حماس رسمی دستخط میں حصہ لے گی؟
حسام بدران نے کہا، "ہم بنیادی طور پر قطری اور مصری ثالثوں کے ذریعے معاملہ کر رہے ہیں، یقیناً۔۔۔ سرکاری دستخط کا معاملہ۔۔ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔"
کیا یہ مذاکرات فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ بنا سکیں گے؟
حسام بدران نے واضح کیا، "یہ اہم نہیں ہے کہ یہ مستقبل قریب میں حاصل ہو سکے گا یا نہیں، اہم یہ ہے کہ دنیا کو یہ احساس ہو کہ مسئلہ فلسطین کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
"اگر اس آنے والے مرحلے میں ہم نے اپنی ریاست کے قیام کا حق حاصل نہیں کیا تو اس خطے میں کوئی استحکام نہیں ہو گا، اور فلسطینی عوام اپنی جدوجہد اور مزاحمت کو ہر طرح سے جاری رکھیں گے اور اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ فلسطینیوں کے لیے یہ بنیادی ہدف حاصل نہیں ہو جاتا۔"
