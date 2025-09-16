روبیو کی اسرائیل کی پشت پناہی کے بعد غزہ شہر میں شدید بمباری، اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا: غزہ جل رہا ہے!
حماس نے کہا کہ وہ باقی یرغمالیوں کو صرف فلسطینی قیدیوں، مستقل جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیل کے انخلاء کے بدلے رہا کرے گی۔
یروشلم، فلسطین: اسرائیل کے وزیر دفاع نے منگل کے روز کہا کہ غزہ شہر کو راتوں رات نشانہ بنائے جانے والے شدید حملوں کے بعد "غزہ جل رہا ہے"۔ وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کا یہ تبصرہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل غزہ شہر کو نشانہ بنانے کے لیے ایک نئے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اسرائیل سے قطر روانہ ہوتے ہوئے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اشارہ دیا کہ حملہ شروع ہو گیا ہے۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، "اسرائیلیوں نے وہاں کارروائی شروع کر دی ہے، اس لیے ہمارا خیال ہے کہ ہمارے پاس سمجھوتہ کرنے کے لیے بہت کم وقت ہے۔" "ہمارے پاس اب مہینے نہیں ہیں، شاید کچھ ہفتے یا ہوسکتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہی دن ہوں۔"
یہ ایک خوفناک رات تھی
فلسطینی باشندوں نے شہر بھر میں شدید حملوں کی اطلاع دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک حملے سے شہر کے جنوب مغربی حصے میں کم از کم تین گھروں کو نقصان پہنچا۔ طبی ماہرین ملبے میں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کر رہے تھے۔ شفا اسپتال کے قریب پناہ گزین غزہ شہر کے رہائشی رضوان حیدر نے کہا کہ "یہ ایک خوفناک رات تھی۔"
عبوری جنگ بندی کا مطالبہ نظرانداز
اسرائیلی فوج نے گھنٹوں تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیا کہ آیا حملہ شروع ہو چکا ہے۔ نیتن یاہو اور روبیو دونوں نے پیر کے روز کہا کہ غزہ میں تنازعہ کو ختم کرنے کا واحد راستہ حماس کا خاتمہ اور بقیہ 48 یرغمالیوں کی رہائی ہے، جن میں سے تقریباً 20 کے زندہ ہونے کا امکان ہے، اس طرح اس نے تنازعہ کے فوری خاتمے کے حق میں عبوری جنگ بندی کے مطالبے کو نظرانداز کردیا۔
قطر کی ثالٹی میں یرغمالیوں کو رہا کیا گیا
حماس نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی، مستقل جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیل کے انخلاء کے بدلے میں باقی یرغمالیوں کو رہا کرے گی۔ غزہ میں جنگ اس وقت شروع ہوئی جب حماس کے زیر قیادت مزاحمت کاروں نے 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس حملے میں تقریباً 1,200 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ اس حملے میں 251 افراد کو اغوا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے بیشتر یرغمالیوں کو قطر کی طرف سے مذاکرات یا دیگر معاہدوں کے تحت رہا کیا گیا ہے۔
حملوں میں اب تک کم از کم 64,871 فلسطینی ہلاک
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، اسرائیل کے جوابی حملوں میں کم از کم 64,871 فلسطینی مارے گئے ہیں، حالانکہ وزارت نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے عام شہری یا جنگجو تھے۔ وزارت جو کہ حماس کے زیر انتظام حکومت کا حصہ ہے اور طبی ماہرین کے زیر انتظام ہے، کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں تقریباً نصف خواتین اور بچے ہیں۔