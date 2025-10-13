غزہ امن معاہدہ: رہا کیے گئے سات یرغمالی اسرائیل پہنچ گئے، اسرائیل اور مصر کا ٹرمپ کو اعلیٰ ترین شہری اعزاز دینے کا اعلان
غزہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے کے تحت یرغمالیوں کی رہائی پر پورے اسرائیل میں خوشی کا ماحول ہے۔
Published : October 13, 2025 at 12:04 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 12:15 PM IST
غزہ: اسرائیل اور حماس کے بیچ ہوئے جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس نے پیر کی صبح سات اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر کے ریڈ کراس کے حوالے کیا جنہیں بعد ازاں اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا۔ غزہ سے رہا ہونے والے ساتوں یرغمالی فی الحال اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔
یرغمالیوں کی رہائی پر اسرائیل میں خوشی کا ماحول ہے۔ جیسے ہی اسرائیلی ٹیلی ویژن چینلز نے اعلان کیا کہ یرغمالی ریڈ کراس کی تحویل میں پہنچ گئے ہیں، اہل خانہ اور ان کے دوست جذبات سے لبریز ہو گئے۔ ہزاروں اسرائیلی ملک بھر میں بڑی بڑی اسکرینوں پر اس تبادلے کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے تل ابیب میں ایک بڑی تقریب منعقد کی گئی ہے۔
اے پی کی رپورٹ کے مطابق جب رہا کیے جانے والے یرغمالیوں کے نام مقامی ٹیلی ویژن پر پڑھے گئے تو تل ابیب میں ہوسٹیج اسکوائر پر لوگوں سے بھرا ہجوم خوشی سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی شہریوں نے تالیاں بجائیں اور نعرے لگائے۔ بھیڑ کے بیچ کچھ لوگوں نے اسرائیلی پرچم اٹھا رکھے تھے جن پر پیلے رنگ کا یرغمالی ربن تھا۔ دوسروں نے یرغمالیوں کے چہروں کے ساتھ پوسٹر اٹھا رکھے تھے۔ اس دوران جذباتی مناظر دیکھے گئے۔ وہیں حماس نے کہا کہ اسرائیل کے زیر حراست 1900 سے زائد فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں 20 زندہ یرغمالیوں کا تبادلہ مکمل کیا جائے گا۔
قیدیوں کی رہائی کی نگرانی کے لیے ملٹی فیز آپریشن جاری: ریڈ کراس
ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل اور حماس کی جنگ بندی کے ایک حصے کے طور پر یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی کی نگرانی کے لیے ایک "ملٹی فیز آپریشن" شروع کیا ہے۔ ریڈ کراس نے کہا کہ وہ غزہ کی پٹی میں یرغمالیوں کو اپنی تحویل میں لے کر اسرائیلی حکام کے حوالے کرے گا، جب کہ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں قیدیوں کی رہائی کی نگرانی بھی کرے گا۔
ریڈ کراس نے کہا کہ "وہ مرنے والوں کی باقیات کی منتقلی میں بھی سہولت فراہم کریں گے تاکہ خاندان اپنے پیاروں کی عزت و تکریم کے ساتھ تدفین انجام دے سکیں،" اس نے مزید کہا۔
اسرائیل کے بعد مصر کا بھی ٹرمپ کو اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازنے کا اعلان
مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کے دفتر نے کہا کہ مصر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ملک کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازے گا۔ مصری رہنما کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق ٹرمپ کو غزہ میں جنگ کو روکنے کی کوششوں پر آرڈر آف دی نیل دیا جائے گا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ ایوارڈ ٹرمپ کی "امن کی کوششوں کی حمایت، تنازعات کو ختم کرنے اور حال ہی میں غزہ میں جنگ کے خاتمے میں ان کے اہم کردار کو تسلیم کرے گا۔" قبل ازیں، اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کے دفتر نے کہا تھا کہ وہ یرغمالیوں کو وطن واپس لانے کی کوششوں پر ٹرمپ کو اسرائیل کا اعلیٰ ترین شہری اعزاز، "اسرائیلی صدارتی تمغہ اعزاز" (Israeli Presidential Medal of Honor) سے نوازیں گے۔
قابل ذکر ہے کہ غزہ میں دو سال کی خونریز جنگ کے بعد ٹرمپ امن منصوبے کے پہلے مرحلے تحت ساحلی پٹی میں جنگ بندی، انسانی امداد کی ترسیل، اسرائیلی فوج کا جزوی انخلا اور قیدیوں کے تبادلے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل پیر کے روز غزہ سے آنے والے زندہ یرغمالیوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی کے ساتھ فلسطینی عوام اسرائیل کے زیر حراست سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے منتظر ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دیگر رہنماؤں کے ساتھ امریکہ کے مجوزہ معاہدے اور جنگ بندی کے بعد کے منصوبوں پر بات چیت کے لیے خطے کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ قحط زدہ غزہ میں انسانی امداد میں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے، جہاں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ جب کہ حماس اور غزہ کے مستقبل کے بارے میں اہم سوالات باقی ہیں۔ یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے کو اسرائیل اور عسکریت پسند گروپ کے بیچ اب تک کی سب سے مہلک جنگ کے خاتمے کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔
