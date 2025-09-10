دو راتیں، دو حملے! غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے فلوٹیلا پر دوسرا ڈرون حملہ
فلوٹیلا کے کارکنوں نے کہا کہ وہ "پرامن سفر" جاری رکھیں گے اور کہا کہ فلوٹیلا "عزم اور حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔"
September 10, 2025
سیدی بو سید، تیونس: غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے ایک بحری بیڑے کے منتظمین اور فلسطینی حامی کارکنوں نے منگل کو دیر گئے کہا کہ ان کی ایک اور کشتی تیونس کے ساحل پر مشتبہ ڈرون حملے کا نشانہ بنی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی کو توڑنے کے مقصد سے یہ فلوٹیلا بیرا موسمی حالات اور دیگر وجوہات کی بناء پر کئی بار تاخیر کا شکار ہوا۔ جس کے بعد بدھ کو اسے اپنا سفر دوبارہ شروع کرنا تھا۔ اس کی ایک کوآرڈینیٹر میلانیا شوئزر نے اے ایف پی کو بتایا۔ "دوسری رات، دوسرا ڈرون حملہ،" لیکن اب عزم اور حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھنے کی تیاری ہے۔"
گلوبل سمد فلوٹیلا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ برطانوی پرچم والا الما منگل کو تیونس کے پانیوں میں لنگر انداز تھا جب اس پر "حملہ" کیا گیا اور "اس کے اوپری ڈیک پر آگ لگ گئی"، انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی زخمی نہیں ہوا۔ جائے وقوعہ پر موجود اے ایف پی کے صحافیوں نے فاصلے پر ایک کشتی دیکھی، جو چمکتی ہوئی روشنیوں والے تیونس کے قانون نافذ کرنے والے جہازوں سے گھری ہوئی تھی۔
یو اے وی، بغیر پائلٹ کی ہوائی گاڑی
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کارکنوں نے ایک دن پہلے اطلاع دی تھی کہ ان کی ایک اور کشتی بھی اسی طرح کے مشتبہ بغیر پائلٹ ہوائی گاڑی (یو اے وی) (Unmanned Aerial Vehicle،UAV) حملے کی زد میں آئی تھی، لیکن تیونس کے حکام نے کہا کہ "کوئی ڈرون" نہیں ملا۔ کارکنوں نے کہا کہ وہ بدھ کے روز منصوبہ بندی کے مطابق اپنا "پرامن سفر" جاری رکھیں گے، کیونکہ فلوٹیلا "عزم اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔"
دو راتیں، دو آگ
مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی فرانسسکا البانیس نے الما کو جلانے کی ویڈیو پوسٹ کی اور کہا کہ اس میں یو اے وی (Unmanned Aerial Vehicle،UAV) حملے کا اشارہ ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا، "ویڈیو شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ڈرون، جس میں روشنی نہیں تھی اس لیے دیکھا نہیں جا سکتا تھا، نے اس پر ایک ڈیوائس گرا دی، جس سے الما کشتی کے عرشے پر آگ لگ گئی۔"
یہ بحری بیڑا ہفتے کے آخر میں تیونس پہنچا اور تیونس کے شمال میں سیدی بو سعید کے ساحل پر لنگر انداز ہوا، جب اس نے پہلی بار اس واقعے کی اطلاع دی۔ فلوٹیلا کے کچھ ارکان نے کہا کہ انہوں نے ڈرون کو دیکھا ہے، اور اطلاع دی کہ اس کے فوراً بعد کشتی کے اگلے حصے میں آگ لگ گئی۔
حکام نے ڈرون حملے کی خبروں کو "مکمل طور پر بے بنیاد" قرار دیا
لیکن حکام نے ڈرون حملے کی خبروں کو "مکمل طور پر بے بنیاد" قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور کہا کہ آگ سگریٹ کے بٹ سے لگائی گئی ہو گی۔ تیونس کے نیشنل گارڈ کے ترجمان ہوسم ایڈین جبالی نے اے ایف پی کو بتایا کہ "کسی ڈرون کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔" فلوٹیلا کے منتظمین کی طرف سے پوسٹ کی گئی سکیورٹی فوٹیج میں ایک جلتی ہوئی کسی چیز کو دور سے جہاز پر گرتے ہوئے دکھایا گیا۔
'خرابی اور پٹڑی سے اترنا'
کارکنوں نے اپنے بیان میں مشتبہ حملوں کے لیے اسرائیل کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، لیکن کہا کہ "یہ غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کے دوران ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے مشن کی توجہ ہٹانے اور پٹری سے اترنے کی ایک منصوبہ بند کوشش ہے۔" اسرائیلی فوج نے منگل کو اے ایف پی کی جانب سے تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ ماہ غزہ کے کچھ حصوں میں قحط کا اعلان کیا تھا اور خبردار کیا تھا کہ 500,000 افراد کو "تباہ کن" حالات کا سامنا ہے۔
فلوٹیلا کیا ہے؟
آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ فلوٹیلا کشتیوں کا ایک چھوٹا بیڑا ہے۔ اسے ایک لیڈ بوٹ کے ذریعے منزل تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں جہاز پر ایک کپتان، فلائٹ اٹینڈنٹ، ٹیکنیشن اور ایکٹیوٹی کوآرڈینیٹر ہوتا ہے۔ سمد کا مطلب انگریزی میں "لچک" ہے، اور فلوٹیلا خود کو ایک آزاد گروپ کے طور پر بیان کرتا ہے جس کا کسی حکومت یا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے نمایاں ارکان میں ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہیں۔