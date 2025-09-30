گاندھی کے مجسمے کے ساتھ توڑ پھوڑ، لندن میں پرتشدد واقعے کی بھارتی مشن نے شدید مذمت کی
دو اکتوبر کو گاندھی جینتی کی تقریبات سے چند روز قبل لندن کے ٹیوسٹاک اسکوائر پر مہاتما گاندھی کے مجسمے کو نقصان پہنچایا گیا۔
Published : September 30, 2025 at 10:49 AM IST
لندن: بھارتی ہائی کمیشن نے پیر کو لندن کے ٹیوسٹاک اسکوائر میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے ساتھ ہوئی توڑ پھوڑ کی شدید مذمت کی۔ یہ واقعہ دو اکتوبر کو گاندھی جینتی کی سالانہ تقریبات سے چند دن پہلے پیش آیا۔
اس مشہور مجسمے کے چبوترے پر جس میں گاندھی جی کو مراقبے کی حالت میں دکھایا گیا ہے، شرارتی عناصر نے کچھ پریشان کن گرافٹی بنا دی۔ بھارتی مشن نے کہا کہ اس نے مقامی حکام کو بے حرمتی کے بارے میں مطلع کر دیا ہے، جب کہ متعلقہ اہلکار اس یادگار کی بحالی کے لیے جائے وقوعہ پر موجود ہیں۔
لندن میں بھارتی ہائی کمیشن نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ "ہائی کمیشن لندن کے ٹیوسٹاک اسکوائر پر مہاتما گاندھی کے مجسمے کی توڑ پھوڑ کے شرمناک واقعے پر بہت دکھی ہے اور اس کی شدید مذمت کرتا ہے"۔
@HCI_London is deeply saddened and strongly condemns the shameful act of vandalism of the statue of Mahatma Gandhi at Tavistock Square in London. This is not just vandalism, but a violent attack on the idea of nonviolence, three days before the international day of nonviolence,…— India in the UK (@HCI_London) September 29, 2025
"یہ صرف توڑ پھوڑ نہیں ہے، بلکہ عدم تشدد کے عالمی دن سے صرف تین دن پہلے مہاتما گاندھی کے عدم تشدد کے نظریہ اور ان کی وراثت پر ایک پرتشدد حملہ ہے۔ ہم نے اس معاملے کو سنجیدگی سے مقامی حکام کے ساتھ اٹھایا ہے تاکہ فوری کارروائی کی جائے، اور ہماری ٹیم پہلے ہی جائے وقوعہ پر موجود ہے، مجسمے کو اس کی اصل حالت پر بحال کرنے کے لیے حکام کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے۔"
گاندھی جینتی، جسے اقوام متحدہ نے عدم تشدد کے عالمی دن کے طور پر نامزد کیا ہے، ہر سال دو اکتوبر کو بابائے قوم کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھا کر اور گاندھی جی کے پسندیدہ بھجن گا کر منایا جاتا ہے۔
انڈیا لیگ کے تعاون سے بنائے گئے اس کانسے کے مجسمے کی نقاب کشائی سنہ 1968 میں اس چوک پر گاندھی جی کے ان دنوں کی یاد کرتے ہوئے کیا گیا تھا، جب وہ قریب کی یونیورسٹی کالج لندن میں قانون کے طالب علم تھے۔ چبوترے پر لکھا ہے کہ "مہاتما گاندھی، 1869-1948۔" توڑ پھوڑ کے اس واقعے پر میٹروپولیٹن پولیس اور مقامی کیمڈن کونسل کے اہلکاروں نے کہا کہ 'وہ ان رپورٹس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔'
غور طلب ہے کہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے مارچ میں برطانیہ کے دورے کے دوران، خالصتانی حامیوں نے لندن میں زبردست مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے چیٹم ہاؤس کے باہر نعرے لگائے اور جھنڈے لہرائے۔ بھارت نے اس وقت اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے جمہوری آزادیوں کا غلط استعمال قرار دیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت اس طرح کی اشتعال انگیز سرگرمیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔
