ETV Bharat / international

گاندھی کے مجسمے کے ساتھ توڑ پھوڑ، لندن میں پرتشدد واقعے کی بھارتی مشن نے شدید مذمت کی

دو اکتوبر کو گاندھی جینتی کی تقریبات سے چند روز قبل لندن کے ٹیوسٹاک اسکوائر پر مہاتما گاندھی کے مجسمے کو نقصان پہنچایا گیا۔

لندن کے ٹیوسٹاک اسکوائر پر مہاتما گاندھی کا مجسمہ
لندن کے ٹیوسٹاک اسکوائر پر مہاتما گاندھی کا مجسمہ (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2025 at 10:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

لندن: بھارتی ہائی کمیشن نے پیر کو لندن کے ٹیوسٹاک اسکوائر میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے ساتھ ہوئی توڑ پھوڑ کی شدید مذمت کی۔ یہ واقعہ دو اکتوبر کو گاندھی جینتی کی سالانہ تقریبات سے چند دن پہلے پیش آیا۔

اس مشہور مجسمے کے چبوترے پر جس میں گاندھی جی کو مراقبے کی حالت میں دکھایا گیا ہے، شرارتی عناصر نے کچھ پریشان کن گرافٹی بنا دی۔ بھارتی مشن نے کہا کہ اس نے مقامی حکام کو بے حرمتی کے بارے میں مطلع کر دیا ہے، جب کہ متعلقہ اہلکار اس یادگار کی بحالی کے لیے جائے وقوعہ پر موجود ہیں۔

لندن میں بھارتی ہائی کمیشن نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ "ہائی کمیشن لندن کے ٹیوسٹاک اسکوائر پر مہاتما گاندھی کے مجسمے کی توڑ پھوڑ کے شرمناک واقعے پر بہت دکھی ہے اور اس کی شدید مذمت کرتا ہے"۔

"یہ صرف توڑ پھوڑ نہیں ہے، بلکہ عدم تشدد کے عالمی دن سے صرف تین دن پہلے مہاتما گاندھی کے عدم تشدد کے نظریہ اور ان کی وراثت پر ایک پرتشدد حملہ ہے۔ ہم نے اس معاملے کو سنجیدگی سے مقامی حکام کے ساتھ اٹھایا ہے تاکہ فوری کارروائی کی جائے، اور ہماری ٹیم پہلے ہی جائے وقوعہ پر موجود ہے، مجسمے کو اس کی اصل حالت پر بحال کرنے کے لیے حکام کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے۔"

گاندھی جینتی، جسے اقوام متحدہ نے عدم تشدد کے عالمی دن کے طور پر نامزد کیا ہے، ہر سال دو اکتوبر کو بابائے قوم کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھا کر اور گاندھی جی کے پسندیدہ بھجن گا کر منایا جاتا ہے۔

انڈیا لیگ کے تعاون سے بنائے گئے اس کانسے کے مجسمے کی نقاب کشائی سنہ 1968 میں اس چوک پر گاندھی جی کے ان دنوں کی یاد کرتے ہوئے کیا گیا تھا، جب وہ قریب کی یونیورسٹی کالج لندن میں قانون کے طالب علم تھے۔ چبوترے پر لکھا ہے کہ "مہاتما گاندھی، 1869-1948۔" توڑ پھوڑ کے اس واقعے پر میٹروپولیٹن پولیس اور مقامی کیمڈن کونسل کے اہلکاروں نے کہا کہ 'وہ ان رپورٹس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔'

غور طلب ہے کہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے مارچ میں برطانیہ کے دورے کے دوران، خالصتانی حامیوں نے لندن میں زبردست مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے چیٹم ہاؤس کے باہر نعرے لگائے اور جھنڈے لہرائے۔ بھارت نے اس وقت اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے جمہوری آزادیوں کا غلط استعمال قرار دیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت اس طرح کی اشتعال انگیز سرگرمیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔

مزید پڑھیں:

مہاتما گاندھی کی برسی 2025: منڈیلا، ملالہ اور دیگر رہنما جنہوں نے اپنی روشنی پوری دنیا میں پھیلائی

For All Latest Updates

TAGGED:

GANDHI STATUE IN LONDON VANDALISEDINDIAN MISSION CONDEMNS VIOLENT ACTMAHATMA GANDHI STATUEGANDHI JAYANTIGANDHI STATUE VANDALISED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.