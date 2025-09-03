ETV Bharat / international

افغانستان ایک بار پھر پانچ اعشاریہ پانچ شدت کے زلزلے کی زد میں، ہلاکتوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ، بھارت نے بھیجا اکیس ٹن امدادی سامان - EARTHQUAKE IN AFGHANISTAN

افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں ایک بار پھر زلزلہ آیا، اس کا مرکز جلال آباد سے تقریباً 34 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔

fresh earthquake hits southeastern Afghanistan sparking fear among people Urdu News
افغانستان میں طاقتور زلزلے سے مکانات تباہ (AFP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 3, 2025 at 6:59 AM IST

6 Min Read

کابل: افغانستان میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ منگل کو جنوب مشرقی افغانستان میں 5.5 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جس سے مزید نقصان اور تباہی کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے۔ دو روز قبل اسی علاقے میں آنے والے طاقتور زلزلے میں 1400 سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ تازہ ترین زلزلے کا مرکز ننگرہار صوبے میں جلال آباد سے تقریباً 34 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کے جھٹکے ان ہی علاقوں میں محسوس کیے گئے جو کنڑ (صوبہ) میں پہلے زلزلے سے متاثر ہوئے تھے۔

اتوار کی آدھی رات کو جنوب مشرقی افغانستان میں 6 شدت کا زلزلہ آیا، جو افغانستان میں برسوں میں آنے والے شدید ترین زلزلوں میں سے ایک ہے، جس نے دور دراز کے دیہاتوں میں مکانات کو تباہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق منگل کو آنے والے زلزلے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا اور امدادی کارروائیاں روک دی گئیں کیونکہ اس کی وجہ سے چٹانیں پہاڑوں سے نیچے گرنے لگیں، سڑکیں اور بھی زیادہ کٹ گئیں اور ملبے میں کھدائی خطرناک ہو گئی۔ امدادی کارکنوں نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ مزید لوگ زخمی ہوئے ہیں جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دور دراز علاقوں کی وجہ سے الگ تھلگ دیہاتوں میں امدادی سرگرمیاں متاثر ہورہی ہیں۔

بھارت نے 21 ٹن امدادی سامان بھیجا

دریں اثناء زلزلے سے بری طرح متاثر افغانستان کی مدد کے لیے بھارت کی جانب سے 21 ٹن امدادی سامان بھیجا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایکس پر پوسٹ کیا، "ہندوستان سے زلزلہ سے متعلق امداد ہوائی راستے سے کابل پہنچ گئی ہے۔ 21 ٹن امدادی سامان بشمول کمبل، خیمے، حفظان صحت کی کٹس، پانی ذخیرہ کرنے کے ٹینک، جنریٹر، باورچی خانے کے برتن، پورٹیبل واٹر پیوریفائر، سلیپنگ بیگ، ضروری ادویات، وہیل چیئرز، ہینڈ چیئر، او آر ایس ٹیبلٹ، ہینڈ پور، میڈیکل ٹیبلٹ اور دیگر سامان بھیجا گیا۔ آج استعمال ہونے والی اشیاء کو ہوائی جہاز سے اتارا گیا، ہندوستان زمینی صورتحال پر نظر رکھے گا اور آنے والے دنوں میں مزید انسانی امداد بھیجے گا۔

خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق اتوار کو آنے والے زلزلے سے زیادہ تر مکانات کو نقصان پہنچا یا تباہ ہو گئے اور مقامی لوگ اب بھی ملبے میں سے لوگوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ بہت سے لوگ اب بھی پھنسے ہوئے تھے۔ رہائشیوں کے مطابق تازہ ترین زلزلے میں جزوی طور پر تباہ ہونے والے مکانات بھی تباہ ہوئے۔ طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ اب تک کم از کم 1,411 افراد کے ہلاک ہونے، 3,124 زخمی اور 5,400 سے زائد مکانات تباہ ہونے کی اطلاع ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار نے کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔

عالمی برادری سے ہنگامی فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ

امدادی گروپ سیو دی چلڈرن نے عالمی برادری سے ہنگامی فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گروپ نے کہا کہ زلزلے نے صاف پانی کے ذرائع میں خلل ڈالا ہے، بیماری کا خدشہ بڑھایا ہے اور خوراک کی دستیابی کو محدود کردیا ہے۔ افغانستان طاقتور زلزلوں کا شکار ہے، خاص طور پر ہندو کش پہاڑی سلسلے میں، جہاں ہندوستانی اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹیں آپس میں ملتی ہیں۔

امارات کی جانب سے بڑی مدد

امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید آل نہیان کی ہدایت پر متحدہ عرب امارات کی جانب سے مشرقی افغانستان میں زلزلے کے متاثرین کی مدد اور امدادی کارروائیوں کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھیجی گئی ہے۔ خبر کے مطابق ابوظبی سول ڈیفنس اتھارٹی، نیشنل گارڈ اور جوائنٹ آپریشنز کمانڈ پر مشتمل خصوصی ٹیم تلاش اور بچاؤ کے کاموں کے علاوہ متاثرین کی مدد کرے گی۔

قدرتی آفات اور سانحات کے موقع پر امداد انسانی مشن کا حصہ

امارات نے تمام ضروری امدادی سامان روانہ کیا ہے، جس میں خوراک، دواؤں اور خیمے شامل ہیں تاکہ متاثرہ خاندانوں اور زخمیوں کی مدد کی جا سکے۔ یہ اقدام امارات کے اس انسانی مشن کا حصہ ہے جو دنیا بھر میں قدرتی آفات اور سانحات کے موقع پر فوری امداد کی فراہمی کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان کے مشرقی حصے میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب آنے والے زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی ہے جب کہ تین ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔

لاکھوں افراد کے متاثر ہونے کا اندیشہ

طالبان حکومت نے منگل کو یہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس کے بعد یہ زلزلہ کئی دہائیوں میں آنے والے مہلک ترین زلزلوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ چھ درجے شدت کا یہ زلزلہ اتوار کی رات دیر گئے آیا تھا جس نے پاکستان کی سرحد کے قریب پہاڑی صوبوں میں دور دراز علاقوں کو بری طرح متاثر کیا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے رابطہ کار اندریکا رتواتے نے کہا ہے کہ زلزلے سے ’لاکھوں افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔‘

زلزلہ کسے کہتے ہیں؟

جان لیں کہ زمین کے اندر 7 ٹیکٹونک پلیٹیں ہیں۔ یہ پلیٹیں مسلسل گھومتی رہتی ہیں۔ جب یہ پلیٹیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں یا ایک دوسرے سے رگڑتی ہیں تو وہ ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہیں۔ بعض اوقات وہ ایک دوسرے سے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ اس ترتیب میں زمین ہلنے لگتی ہے۔ اسے زلزلہ کہتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

کابل: افغانستان میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ منگل کو جنوب مشرقی افغانستان میں 5.5 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جس سے مزید نقصان اور تباہی کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے۔ دو روز قبل اسی علاقے میں آنے والے طاقتور زلزلے میں 1400 سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ تازہ ترین زلزلے کا مرکز ننگرہار صوبے میں جلال آباد سے تقریباً 34 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کے جھٹکے ان ہی علاقوں میں محسوس کیے گئے جو کنڑ (صوبہ) میں پہلے زلزلے سے متاثر ہوئے تھے۔

اتوار کی آدھی رات کو جنوب مشرقی افغانستان میں 6 شدت کا زلزلہ آیا، جو افغانستان میں برسوں میں آنے والے شدید ترین زلزلوں میں سے ایک ہے، جس نے دور دراز کے دیہاتوں میں مکانات کو تباہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق منگل کو آنے والے زلزلے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا اور امدادی کارروائیاں روک دی گئیں کیونکہ اس کی وجہ سے چٹانیں پہاڑوں سے نیچے گرنے لگیں، سڑکیں اور بھی زیادہ کٹ گئیں اور ملبے میں کھدائی خطرناک ہو گئی۔ امدادی کارکنوں نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ مزید لوگ زخمی ہوئے ہیں جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دور دراز علاقوں کی وجہ سے الگ تھلگ دیہاتوں میں امدادی سرگرمیاں متاثر ہورہی ہیں۔

بھارت نے 21 ٹن امدادی سامان بھیجا

دریں اثناء زلزلے سے بری طرح متاثر افغانستان کی مدد کے لیے بھارت کی جانب سے 21 ٹن امدادی سامان بھیجا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایکس پر پوسٹ کیا، "ہندوستان سے زلزلہ سے متعلق امداد ہوائی راستے سے کابل پہنچ گئی ہے۔ 21 ٹن امدادی سامان بشمول کمبل، خیمے، حفظان صحت کی کٹس، پانی ذخیرہ کرنے کے ٹینک، جنریٹر، باورچی خانے کے برتن، پورٹیبل واٹر پیوریفائر، سلیپنگ بیگ، ضروری ادویات، وہیل چیئرز، ہینڈ چیئر، او آر ایس ٹیبلٹ، ہینڈ پور، میڈیکل ٹیبلٹ اور دیگر سامان بھیجا گیا۔ آج استعمال ہونے والی اشیاء کو ہوائی جہاز سے اتارا گیا، ہندوستان زمینی صورتحال پر نظر رکھے گا اور آنے والے دنوں میں مزید انسانی امداد بھیجے گا۔

خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق اتوار کو آنے والے زلزلے سے زیادہ تر مکانات کو نقصان پہنچا یا تباہ ہو گئے اور مقامی لوگ اب بھی ملبے میں سے لوگوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ بہت سے لوگ اب بھی پھنسے ہوئے تھے۔ رہائشیوں کے مطابق تازہ ترین زلزلے میں جزوی طور پر تباہ ہونے والے مکانات بھی تباہ ہوئے۔ طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ اب تک کم از کم 1,411 افراد کے ہلاک ہونے، 3,124 زخمی اور 5,400 سے زائد مکانات تباہ ہونے کی اطلاع ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار نے کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔

عالمی برادری سے ہنگامی فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ

امدادی گروپ سیو دی چلڈرن نے عالمی برادری سے ہنگامی فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گروپ نے کہا کہ زلزلے نے صاف پانی کے ذرائع میں خلل ڈالا ہے، بیماری کا خدشہ بڑھایا ہے اور خوراک کی دستیابی کو محدود کردیا ہے۔ افغانستان طاقتور زلزلوں کا شکار ہے، خاص طور پر ہندو کش پہاڑی سلسلے میں، جہاں ہندوستانی اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹیں آپس میں ملتی ہیں۔

امارات کی جانب سے بڑی مدد

امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید آل نہیان کی ہدایت پر متحدہ عرب امارات کی جانب سے مشرقی افغانستان میں زلزلے کے متاثرین کی مدد اور امدادی کارروائیوں کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھیجی گئی ہے۔ خبر کے مطابق ابوظبی سول ڈیفنس اتھارٹی، نیشنل گارڈ اور جوائنٹ آپریشنز کمانڈ پر مشتمل خصوصی ٹیم تلاش اور بچاؤ کے کاموں کے علاوہ متاثرین کی مدد کرے گی۔

قدرتی آفات اور سانحات کے موقع پر امداد انسانی مشن کا حصہ

امارات نے تمام ضروری امدادی سامان روانہ کیا ہے، جس میں خوراک، دواؤں اور خیمے شامل ہیں تاکہ متاثرہ خاندانوں اور زخمیوں کی مدد کی جا سکے۔ یہ اقدام امارات کے اس انسانی مشن کا حصہ ہے جو دنیا بھر میں قدرتی آفات اور سانحات کے موقع پر فوری امداد کی فراہمی کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان کے مشرقی حصے میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب آنے والے زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی ہے جب کہ تین ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔

لاکھوں افراد کے متاثر ہونے کا اندیشہ

طالبان حکومت نے منگل کو یہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس کے بعد یہ زلزلہ کئی دہائیوں میں آنے والے مہلک ترین زلزلوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ چھ درجے شدت کا یہ زلزلہ اتوار کی رات دیر گئے آیا تھا جس نے پاکستان کی سرحد کے قریب پہاڑی صوبوں میں دور دراز علاقوں کو بری طرح متاثر کیا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے رابطہ کار اندریکا رتواتے نے کہا ہے کہ زلزلے سے ’لاکھوں افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔‘

زلزلہ کسے کہتے ہیں؟

جان لیں کہ زمین کے اندر 7 ٹیکٹونک پلیٹیں ہیں۔ یہ پلیٹیں مسلسل گھومتی رہتی ہیں۔ جب یہ پلیٹیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں یا ایک دوسرے سے رگڑتی ہیں تو وہ ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہیں۔ بعض اوقات وہ ایک دوسرے سے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ اس ترتیب میں زمین ہلنے لگتی ہے۔ اسے زلزلہ کہتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

AFGHANISTAN EARTHQUAKEEARTHQUAKE AT AFGHANISTANFRESH EARTHQUAKE IN AFGHANISTANافغانستان میں طاقتور زلزلہEARTHQUAKE IN AFGHANISTAN

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.