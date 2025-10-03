امریکہ کے بعد فرانس بھی بند دو سو سے زائد شہروں میں احتجاج، ایفل ٹاور بند
فرانس کی یونینس نے احتجاج کی کال دی تھی۔ قابل غور ہے کہ فرانس نے حال ہی میں ایک نیا وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔
Published : October 3, 2025 at 12:56 PM IST
پیرس، فرانس: امریکہ کی طرح فرانس میں بھی شٹ ڈاؤن کی آہٹ ہے۔ جہاں فرانس کے 200 سے زائد قصبوں اور شہروں کی سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے ہوئے جن میں کفایت شعاری کے اقدامات کی مذمت اور امیروں پر زیادہ ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ جمعرات کی سہ پہر احتجاج میں ہزاروں کارکنوں، ریٹائرڈ ملازمین اور طلباء نے شرکت کی۔ صورتحال کے مدنظر ایفل ٹاور کو بھی اگلی اطلاع تک بند کر دیا گیا ہے۔
یونینوں نے ہڑتال کی کال دے دی
اس ملک گیر ہڑتال کی کال بڑی فرانسیسی یونینوں نے دی تھی۔ یہ ہڑتال ان مظاہروں کا تسلسل تھی جو گزشتہ ماہ سیاسی بحران اور بجٹ پر گرما گرم بحثوں کے درمیان شروع ہوا تھا۔ یونینز وزیر اعظم سیبسٹین لیکورنو پر زور دے رہی ہیں کہ وہ اپنے پیشرو کے تجویز کردہ بجٹ کے مسودہ اقدامات کو ترک کر دیں، جن میں سماجی بہبود اور اخراجات میں کٹوتیوں پر پابندیاں شامل ہیں۔ تمام یونینوں نے سخت موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ ان اقدامات سے کم اجرت والے اور متوسط طبقے کے کارکنوں کی قوت خرید مزید کم ہو جائے گی۔ وہ امیروں پر زیادہ ٹیکس لگانے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔
نئے وزیر اعظم کا تقرر گزشتہ ماہ ہوا
گزشتہ ماہ مقرر کردہ لیکورنو نے ابھی تک اپنے بجٹ کے منصوبوں کی تفصیلات جاری نہیں کیں اور نہ ہی اپنی حکومت کے وزراء کا تقرر کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی اہم اختلافات ہیں اور بجٹ بل پر اس سال کے آخر تک بحث ہونے والی ہے۔ سی جی ٹی یونین کی سربراہ سوفی بنیٹ نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت یا بجٹ کے بغیر ایک ماہ میں تین دن کی ہڑتالیں اور احتجاجی مظاہرے سماجی غصے کی سطح کو ظاہر کرتے ہیں۔
85000 مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے
ادھر فرانسیسی وزارت داخلہ نے کہا کہ پیرس کے باہر دوپہر تک 85000 مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ قومی ریل کمپنی SNCF نے کہا کہ جمعرات کو تیز رفتار ٹرین خدمات معمول کے مطابق چل رہی تھیں، جب کہ کچھ علاقائی لائنوں میں جزوی رکاوٹیں آئیں۔ پیرس میں میٹرو ٹریفک تقریباً معمول کے مطابق تھی، لیکن بہت سی مسافر ٹرینیں کم گنجائش سے چل رہی تھیں۔ کچھ اساتذہ اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں نے بھی ہڑتال میں شمولیت اختیار کی ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ تعداد کم رہی، ابتدائی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں یونینوں کی کال پر کم لوگوں نے جواب دیا۔
پولیس اور وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق، 500,000 سے زیادہ مظاہرین نے 18 ستمبر کو پیرس سمیت فرانس کے چھوٹے اور بڑے شہروں میں مارچ کیا۔ یونینوں نے ملک بھر میں 10 لاکھ سے زیادہ ہڑتالیوں اور مظاہرین کی اطلاع دی۔