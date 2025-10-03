ETV Bharat / international

امریکہ کے بعد فرانس بھی بند دو سو سے زائد شہروں میں احتجاج، ایفل ٹاور بند

فرانس کی یونینس نے احتجاج کی کال دی تھی۔ قابل غور ہے کہ فرانس نے حال ہی میں ایک نیا وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔

france nationwide strikes against tax increases and austerity Urdu News
فرانس کے 200 سے زائد شہروں میں احتجاج (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 3, 2025 at 12:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

پیرس، فرانس: امریکہ کی طرح فرانس میں بھی شٹ ڈاؤن کی آہٹ ہے۔ جہاں فرانس کے 200 سے زائد قصبوں اور شہروں کی سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے ہوئے جن میں کفایت شعاری کے اقدامات کی مذمت اور امیروں پر زیادہ ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ جمعرات کی سہ پہر احتجاج میں ہزاروں کارکنوں، ریٹائرڈ ملازمین اور طلباء نے شرکت کی۔ صورتحال کے مدنظر ایفل ٹاور کو بھی اگلی اطلاع تک بند کر دیا گیا ہے۔

france nationwide strikes against tax increases and austerity Urdu News
200 سے زائد شہروں میں احتجاج (ANI)

یونینوں نے ہڑتال کی کال دے دی

اس ملک گیر ہڑتال کی کال بڑی فرانسیسی یونینوں نے دی تھی۔ یہ ہڑتال ان مظاہروں کا تسلسل تھی جو گزشتہ ماہ سیاسی بحران اور بجٹ پر گرما گرم بحثوں کے درمیان شروع ہوا تھا۔ یونینز وزیر اعظم سیبسٹین لیکورنو پر زور دے رہی ہیں کہ وہ اپنے پیشرو کے تجویز کردہ بجٹ کے مسودہ اقدامات کو ترک کر دیں، جن میں سماجی بہبود اور اخراجات میں کٹوتیوں پر پابندیاں شامل ہیں۔ تمام یونینوں نے سخت موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ ان اقدامات سے کم اجرت والے اور متوسط ​​طبقے کے کارکنوں کی قوت خرید مزید کم ہو جائے گی۔ وہ امیروں پر زیادہ ٹیکس لگانے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔

france nationwide strikes against tax increases and austerity Urdu News
200 سے زائد شہروں میں احتجاج (ANI)

نئے وزیر اعظم کا تقرر گزشتہ ماہ ہوا

گزشتہ ماہ مقرر کردہ لیکورنو نے ابھی تک اپنے بجٹ کے منصوبوں کی تفصیلات جاری نہیں کیں اور نہ ہی اپنی حکومت کے وزراء کا تقرر کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی اہم اختلافات ہیں اور بجٹ بل پر اس سال کے آخر تک بحث ہونے والی ہے۔ سی جی ٹی یونین کی سربراہ سوفی بنیٹ نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت یا بجٹ کے بغیر ایک ماہ میں تین دن کی ہڑتالیں اور احتجاجی مظاہرے سماجی غصے کی سطح کو ظاہر کرتے ہیں۔

france nationwide strikes against tax increases and austerity Urdu News
ایفل ٹاور بند کردیا گیا (ANI)

85000 مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے

ادھر فرانسیسی وزارت داخلہ نے کہا کہ پیرس کے باہر دوپہر تک 85000 مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ قومی ریل کمپنی SNCF نے کہا کہ جمعرات کو تیز رفتار ٹرین خدمات معمول کے مطابق چل رہی تھیں، جب کہ کچھ علاقائی لائنوں میں جزوی رکاوٹیں آئیں۔ پیرس میں میٹرو ٹریفک تقریباً معمول کے مطابق تھی، لیکن بہت سی مسافر ٹرینیں کم گنجائش سے چل رہی تھیں۔ کچھ اساتذہ اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں نے بھی ہڑتال میں شمولیت اختیار کی ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ تعداد کم رہی، ابتدائی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں یونینوں کی کال پر کم لوگوں نے جواب دیا۔

france nationwide strikes against tax increases and austerity Urdu News
فرانس کے 200 سے زائد شہروں میں احتجاج (ANI)

پولیس اور وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق، 500,000 سے زیادہ مظاہرین نے 18 ستمبر کو پیرس سمیت فرانس کے چھوٹے اور بڑے شہروں میں مارچ کیا۔ یونینوں نے ملک بھر میں 10 لاکھ سے زیادہ ہڑتالیوں اور مظاہرین کی اطلاع دی۔

یہ بھی پڑھیں:

امریکہ میں شٹ ڈاؤن! سرکاری ملازمین کو تنخواہیں کون دے گا؟ ملکی سلامتی کا کیا بنے گا؟ جانیں پوری تفصیلات

غزہ پر جارحیت بند نہیں ہوئی تو مزید حملے ہوں گے، یمن کے حوثی باغیوں نے اسرائیل پر تین ڈرون سے کیا حملہ

لڑکیوں کا فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ، بی جے پی نے بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا

نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں 66 ہزار ہلاکتوں کے بعد جنگ بندی کا منصوبہ بنا رہا ہے

غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کا مکمل متن، یہاں جانیں سب کچھ

بہتر ہے، ہمیں بھوک سے مرنے دو۔۔۔غزہ میں امداد کے متلاشی 85 فلسطینی جاں بحق

بھوک سے نڈھال فلسطینی، امداد کے انتظار میں گزر جاتا ہے دن۔۔تصویریں دیکھیں

فلسطینیوں کا درد: اگر ہٹلر یہودی ہوتا تو وہ اسرائیل کا بنجمن نیتن یاہو ہوتا

بھارت میں بھی غزہ کے حق میں احتجاج ہونے لگے، تصویریں دیکھیں

28 ممالک نے یک آواز ہو کر کہا غزہ جنگ فوری ختم ہونی چاہیے

غزہ میں بھوک سے 80 بچوں سمیت 101 افراد جاں بحق

For All Latest Updates

TAGGED:

SHUTDOWN IN THE FRANCEFRANCE SHUTDOWNSTRIKE IN FRANCE FRANCE STRIKEPROTESTS IN FRANCESTRIKE AGAINST TAX INCREASES FRANCE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.