غزہ میں 4 اور مغربی مقبوضہ کنارے میں دو اسرائیلی فوجی ہلاک
مغربی کنارے اور اردن کے درمیان اسرائیلی کراسنگ پر مسلح شخص نے 2 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔
یروشلم: اسرائیلی فوج نے کہا کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں اس کے چار فوجی ہلاک ہو گئے۔ فوجیوں کی موت جنگ کے لیے اسرائیلی حمایت کو مزید خطرے میں ڈال سکتی ہے۔
اسرائیلی فوج کے ترجمان جنرل ایفی ڈیفرین نے کہا کہ چاروں فوجی غزہ کے جنوبی شہر رفح میں ایک آپریشن کے دوران دھماکہ خیز مواد سے مارے گئے۔
اسرائیل کی جانب سے شمال میں واقع غزہ شہر میں اپنی جارحیت شروع کرنے کے بعد یہ پہلی ہلاکتیں ہیں جن کا سرکاری طور پر اعلان کیا گیا ہے۔
اس طرح کی ہلاکتیں اسرائیلیوں کے درمیان جنگ کی حمایت کو مزید ختم کر سکتی ہیں جنہیں خدشہ ہے کہ جنگ فوجیوں اور یرغمالیوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اکتوبر 2023 میں غزہ پر زمینی حملے کے بعد سے اب تک کم از کم 460 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔
اس کے علاوہ ایک اردنی امدادی ٹرک ڈرائیور نے جمعرات کو مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے زیر انتظام سرحدی کراسنگ پر فائرنگ کر کے دو اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے اردن کے ساتھ کراسنگ پر ہونے والی فائرنگ کو عسکریت پسندوں کا حملہ قرار دیا۔ اسرائیل کے میگن ڈیوڈ ایڈوم ریسکیو سروس نے بتایا کہ دو فوجی ، جن کی عمریں 60 اور 20 سال کے لگ بھگ ہیں، مارے گئے۔
اردن کی وزارت خارجہ نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور حملہ آور کی شناخت عبدالمطلب القیسی کے طور پر کی ہے۔ یہ 50 سالہ شخص تین ماہ سے غزہ کے لیے امدادی ٹرک چلا رہا تھا۔
ستمبر 2024 میں کراسنگ پر ایک حملے میں تین اسرائیلی مارے گئے تھے، جب ایک ریٹائرڈ اردنی فوجی نے فائرنگ کی تھی۔ اس حملے کا تعلق اسرائیل اور حماس کی جاری جنگ سے تھا۔ دریائے اردن کے اوپر سے گزرنے والا ایلنبی پل، جسے شاہ حسین پل بھی کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر فلسطینی اور سیاح استعمال کرتے ہیں۔ حملے کے بعد اسے بند کر دیا گیا تھا۔
اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطی کی جنگ میں غزہ اور مشرقی یروشلم کے ساتھ مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا۔ فلسطینی یہ تینوں مستقبل کی ریاست چاہتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ سے جنوبی اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے مقبوضہ مغربی کنارے میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے، جس نے تازہ ترین جنگ کو بھڑکا دیا ہے۔
اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ، ایک ڈرون نے جنوبی اسرائیلی شہر ایلات کے علاقے میں حملہ کیا ہے۔ فوج نے وضاحت کیے بغیر کہا کہ ڈرون کو "مشرق سے" لانچ کیا گیا تھا۔ یمن کے ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بارہا اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغے ہیں جس کا اسرائیل نے جوابی فضائی حملوں کے ذریعہ جواب دیا ہے۔
یمن سے فائر کیے گئے میزائل سے دیر گئے ہوائی حملے کے سائرن بجائے گئے اور یروشلم میں انٹرسیپٹرز کی بوم سنی گئی۔ ڈرون یا میزائل سے ہونے والے جانی یا مالی نقصان کی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ہے۔
غزہ میں حماس کے زیر انتظام حکومت کی وزارت صحت کے مطابق، اسرائیلی جارحیت میں اب تک کم از کم 65,141 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیاں اور بہت سے آزاد ماہرین اس کے اعداد و شمار کو جنگ کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کا سب سے قابل اعتماد تخمینہ سمجھتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل غزہ شہر میں ایک بڑا زمینی حملہ کر رہا ہے جس سے تقریباً 250,000 فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ شہر میں لاکھوں افراد باقی ہیں، جن میں سے بڑے حصے پچھلے اسرائیلی حملوں میں تباہ ہو چکے ہیں۔
