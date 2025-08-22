ETV Bharat / international

سری لنکا کے سابق صدر رانیل وکرما سنگھے گرفتار، سرکاری خرچ پر لندن کا ذاتی دورہ کرنے کا الزام - RANIL WICKREMESINGHE ARREST

رانیل وکرما سنگھے نے جولائی سنہ 2022 میں گوٹابایا راجا پاکسے کو ہٹانے کے بعد سری لنکا کے عبوری صدر کا عہدہ سنبھالا تھا۔

سری لنکا کے سابق صدر رانیل وکرما سنگھے
سری لنکا کے سابق صدر رانیل وکرما سنگھے (ANI)
کولمبو: سری لنکا کے سابق صدر رانیل وکرما سنگھے کو جمعہ کو سرکاری فنڈز کے غلط استعمال کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ سری لنکا کے نیوز وائر کی رپورٹ کے حوالے سے نیوز ایجنسی اے این آئی نے یہ خبر دی ہے۔ نیوز وائر نے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ سری لنکا کے سابق صدر کو کولمبو میں کریمنل انویسٹی گیشن ڈیپارٹمنٹ (سی آئی ڈی) کے سامنے پیش ہونے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔

معاملہ کیا ہے؟

نیوز وائر کے مطابق ان کی گرفتاری لندن کے ذاتی دورے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے سرکاری فنڈز کے استعمال کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ لندن میں انہوں نے ایک یونیورسٹی کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی تھی۔ ان پر الزام ہے کہ یہ سرکاری تقریب نہ ہونے کے باوجود اس کے لیے سرکاری پیسہ استعمال ہوا۔

جانچ میں شدت آنے کی توقع

نیوز وائر کے مطابق اس سے قبل اگست میں سابق صدارتی سیکریٹری سمن ایکانائیکے اور سابق پرائیویٹ سیکریٹری ساندرا پریرا سے اس سفر کے انتظامات میں ان کے کردار کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق وہ حالیہ برسوں میں گرفتاری کا سامنا کرنے والی سب سے سینئر سیاسی شخصیت ہیں۔ رانیل وکرما سنگھے کی گرفتاری سے اعلیٰ حکام کی جانب سے عوامی فنڈز کے استعمال کی تحقیقات میں تیزی آنے کی توقع ہے۔

وکرما سنگھے کا سیاسی سفر

نیوز وائر کے مطابق عدالتی کارروائی اور باضابطہ چارج شیٹ داخل کیے جانے توقع ہے۔ چھ بار وزیر اعظم رہنے والے رانیل وکرما سنگھے نے جولائی سنہ 2022 میں گوٹابایا راجا پاکسے کو ہٹائے جانے کے بعد سری لنکا کے عبوری صدر کا عہدہ سنبھالا تھا۔ وہ ستمبر سنہ 2024 میں نیشنل پیپلز پاور کی رہنما انورا کمارا ڈسانائیکے سے صدارتی انتخاب ہار گئے۔

