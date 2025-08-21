ETV Bharat / international

پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو سپریم کورٹ سے ضمانت ملی، جانئے جیل سے باہر آسکیں گے یا نہیں - PAK SC GRANTS BAIL TO IMRAN KHAN

عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں سزا ہونے کے باعث عدالت سے ریلیف ملنے کے باوجود رہا نہیں کیا جائے گا۔

پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو سپریم کورٹ سے ضمانت ملی
پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو سپریم کورٹ سے ضمانت ملی (AFP File Photo)
Published : August 21, 2025 at 6:50 PM IST

اسلام آباد: پاکستان کی سپریم کورٹ نے جمعرات کو 9 مئی کے تشدد سے متعلق 8 مقدمات میں جیل میں بند سابق وزیراعظم عمران خان کی ضمانت منظور کر لی۔ عمران خان کے حامیوں نے 9 مئی 2023 کو اسلام آباد میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی جانب سے حراست میں لیے جانے کے بعد توڑ پھوڑ اور تشدد کا سہارا لیا۔

خان اور ان کی پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف فسادات میں ان کے مبینہ کردار پر کئی مقدمات درج کیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سابق وزیراعظم عمران خان کے وکیل سلمان صفدر اور ریاست کی جانب سے پنجاب کے اسپیشل پراسیکیوٹر ذوالفقار نقوی کے دلائل سننے کے بعد ان کی ضمانت منظور کرلی۔

چیف جسٹس آفریدی کی سربراہی میں بنچ میں جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل اورنگزیب شامل تھے۔ خان کی پارٹی پی ٹی آئی نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں ہیش ٹیگ 'عمران خان کی جیت' کا استعمال کرتے ہوئے اس فیصلے کو سراہا، جب کہ پارٹی کے بین الاقوامی ترجمان ذوالفقار بخاری نے کہا کہ پارٹی سپریمو کو اب صرف ایک کیس میں ضمانت کی ضرورت ہے۔

انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت دے دی ہے، اب خان کو جیل سے باہر آنے کے لیے صرف ایک اور کیس (القادر کیس) میں ضمانت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ بخاری نے کہا، خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں سزا سنائے جانے کی وجہ سے تازہ ترین ریلیف کے باوجود رہا نہیں کیا جائے گا۔

72 سالہ عمران خان نے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 9 مئی کے فسادات بشمول لاہور کور کمانڈر کے گھر پر حملے سے متعلق مقدمات میں ضمانت کی درخواست دائر کی تھی تاہم نومبر 2024 میں اسے مسترد کر دیا گیا تھا۔

انہوں نے اسے لاہور ہائی کورٹ (ایل ایچ سی) میں چیلنج کیا، لیکن اس سال 24 جون کو درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ اس کے بعد، خان نے درخواست ضمانت مسترد ہونے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔

اپریل 2022 میں عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد سے سابق وزیر اعظم کے خلاف کئی دیگر مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ وہ اگست 2023 سے جیل میں ہیں اور فی الحال 190 ملین پاؤنڈ کے القادر کرپشن کیس میں راولپنڈی کی انتہائی سیکیورٹی والی اڈیالہ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔

