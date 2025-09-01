بارسلونا: انسانی امداد اور کارکنوں کو لے جانے والے بحری جہازوں کا ایک بیڑا غزہ کے گہرے ہوتے بحران کے درمیان اتوار کو بارسلونا، اسپین سے غزہ کی پٹی کے لیے روانہ ہوا۔ سمندری راستے سے فلسطینی سرزمین پر طویل عرصے سے جاری اسرائیلی ناکہ بندی کو توڑنے کی یہ اب تک کی سب سے بڑی کوشش ہے۔
یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل نے غزہ شہر پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ اس سے فلسطینی سرزمین کے شمالی حصے میں خوراک اور بنیادی سامان کی فراہمی محدود ہو گئی ہے۔ خوراک کے ماہرین نے اس ماہ کے شروع میں خبردار کیا تھا کہ شہر قحط کی حالت میں ہے اور پوری پٹی کے نصف ملین افراد کو بھوک کی تباہ کن سطح کا سامنا ہے۔
گلوبل سمڈ فلوٹیلا خوراک، پانی اور ادویات لے کر جا رہا ہے۔ ایک بیان کے مطابق، فلوٹیلا پر سوار کارکنوں نے انتہائی ضروری امداد کی فراہمی کے لیے محفوظ راستہ اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سمندری راہداری کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، تقریباً 23 ماہ سے جاری جنگ میں 63,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں کم از کم 332 فلسطینی بھی شامل ہیں جو غذائی قلت سے مر چکے ہیں۔
44 ممالک کے تقریباً 20 کشتیوں اور وفود پر مشتمل سمندری قافلے کو غزہ کی پٹی پر 18 سالہ اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے کی سب سے بڑی بحری کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔
منتظمین نے کہا کہ بحیرہ روم کے مغربی سرے سے غزہ کی پٹی کے راستے میں اٹلی اور تیونس کی بندرگاہوں سے آنے والے دنوں میں مزید بحری جہاز اس میں شامل ہوں گے۔