بحری جہازوں کا بیڑا اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے کے لیے بارسلونا سے غزہ کے لیے روانہ ہوا - ISRAELI BLOCKADE OF GAZA

سویڈش کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت 45 ممالک کے وفود اس سمندری قافلے کا حصہ ہیں جن میں کشتیوں کے بیڑے بھی شامل ہیں۔

flotilla leaves barcelona in biggest attempt yet to break israeli blockade of gaza
غزہ کی اسرائیلی ناکہ بندی (AFP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 1, 2025 at 12:06 PM IST

2 Min Read

بارسلونا: انسانی امداد اور کارکنوں کو لے جانے والے بحری جہازوں کا ایک بیڑا غزہ کے گہرے ہوتے بحران کے درمیان اتوار کو بارسلونا، اسپین سے غزہ کی پٹی کے لیے روانہ ہوا۔ سمندری راستے سے فلسطینی سرزمین پر طویل عرصے سے جاری اسرائیلی ناکہ بندی کو توڑنے کی یہ اب تک کی سب سے بڑی کوشش ہے۔

flotilla leaves barcelona in biggest attempt yet to break israeli blockade of gaza Urdu News
31 اگست 2025 کو بارسلونا، اسپین میں، اتوار، 31 اگست، 2025 کو غزہ جانے والے سویلین فلوٹیلا میں سویڈش آب و ہوا کی کارکن گریٹا تھنبرگ ایک کشتی سے لہرا رہی ہے۔ فلوٹیلا کا مقصد اسرائیلی ناکہ بندی کو توڑنا اور انسانی امداد پہنچانا ہے (AP (Associated Press)

یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل نے غزہ شہر پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ اس سے فلسطینی سرزمین کے شمالی حصے میں خوراک اور بنیادی سامان کی فراہمی محدود ہو گئی ہے۔ خوراک کے ماہرین نے اس ماہ کے شروع میں خبردار کیا تھا کہ شہر قحط کی حالت میں ہے اور پوری پٹی کے نصف ملین افراد کو بھوک کی تباہ کن سطح کا سامنا ہے۔

flotilla leaves barcelona in biggest attempt yet to break israeli blockade of gaza Urdu News
31 اگست 2025 کو سویڈش موسمیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ غزہ جانے والے شہری فلوٹیلا میں ایک کشتی سے لہراتے ہوئے، بارسلونا، اسپین میں، اس فلوٹیلا کا مقصد اسرائیلی ناکہ بندی کو توڑنا اور انسانی امداد پہنچانا ہے (AP (Associated Press)

گلوبل سمڈ فلوٹیلا خوراک، پانی اور ادویات لے کر جا رہا ہے۔ ایک بیان کے مطابق، فلوٹیلا پر سوار کارکنوں نے انتہائی ضروری امداد کی فراہمی کے لیے محفوظ راستہ اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سمندری راہداری کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔

غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، تقریباً 23 ماہ سے جاری جنگ میں 63,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں کم از کم 332 فلسطینی بھی شامل ہیں جو غذائی قلت سے مر چکے ہیں۔

44 ممالک کے تقریباً 20 کشتیوں اور وفود پر مشتمل سمندری قافلے کو غزہ کی پٹی پر 18 سالہ اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے کی سب سے بڑی بحری کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔

منتظمین نے کہا کہ بحیرہ روم کے مغربی سرے سے غزہ کی پٹی کے راستے میں اٹلی اور تیونس کی بندرگاہوں سے آنے والے دنوں میں مزید بحری جہاز اس میں شامل ہوں گے۔

