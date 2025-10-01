50 کشتیوں پر امداد لیے گلوبل صمود فلوٹیلا غزہ کے ساحل سے قریب، کارکن ممکنہ اسرائیلی مداخلت کے لیے تیار
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے گلوبل صمود فلوٹیلا کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : October 1, 2025 at 8:38 PM IST
بارسلونا، اسپین: غزہ کی طرف روانہ ہونے والے جہازوں کے ایک فلوٹیلا پر سوار کارکنوں نے کہا کہ وہ بحیرہ روم میں ایک کشیدہ رات کے بعد بدھ کے روز محصور فلسطینی علاقے کے قریب پہنچتے ہی اسرائیلی بحریہ کی مداخلت کے لیے تیار ہیں۔
گلوبل صمود فلوٹیلا میں گریٹا تھنبرگ، نیلسن منڈیلا کے پوتے، منڈلا منڈیلا، اور کئی یورپی قانون ساز سوار ہیں۔ یہ قافلہ تقریباً 50 کشتیوں اور 500 کارکنوں پر مشتمل ہے اور انسانی امداد کی علامتی رقم لے کر جا رہا ہے۔ اس نے ساحلی پٹی کی اسرائیلی ناکہ بندی کو توڑنے اور فلسطینیوں تک پہنچنے کے اپنے مشن میں لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔
فلوٹیلا کے لیڈروں اور ترجمانوں میں سے ایک تھیاگو ایویلا نے بدھ کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ "ہر منٹ میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں،"
یہ بحری جہاز بدھ کی سہ پہر مصر کے شمال میں بین الاقوامی پانیوں میں سفر کر رہے تھے اور اس میں داخل ہو گئے تھے جسے کارکن "خطرے کا علاقہ" کہتے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے انہیں اس علاقے کو عبور نہ کرنے کی تنبیہ کی تھی اور جہاں ماضی میں اسرائیلی بحریہ نے دیگر بحری جہازوں کی کوششوں کو روک دیا تھا۔
راتوں رات، کارکنوں نے کہا کہ دو اسرائیلی جنگی جہاز جارحانہ انداز میں ان کی دو کشتیوں کے قریب پہنچے، ان کا چکر لگاتے ہوئے اور ان کے مواصلاتی رابطوں کو جام کر دیا، جس میں جہاز میں موجود لائیو کیمرے بھی شامل تھے۔
سیریس پر سوار ایک کارکن نے کہا کہ، یہ ایک دھمکی آمیز حرکت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم انہیں دیکھیں۔
رات بھر قریبی تصادم کے بعد، بالآخر فوجی جہاز روانہ ہو گئے اور فلوٹیلا اپنی کئی کشتیوں سے براہ راست کیمرے نشر کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔
بدھ کی دوپہر تک، کچھ بادبانی کشتیوں کے ڈیکوں پر ماحول زیادہ آرام دہ دکھائی دینے لگا۔ قافلے میں شامل کارکن اپنے سفر کو براہ راست نشر کرتے ہیں۔ کچھ کارکنوں نے غزہ کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے پیغامات اٹھائے اور "آزاد فلسطین!" کے نعرے لگائے۔ کیمرے پر پس منظر میں موسیقی بجتی ہوئی سنی جا سکتی تھی۔
گروپ نے کہا کہ اگر کوئی خلل نہ پڑا تو ایک ماہ قبل ہسپانوی بندرگاہ بارسلونا سے اپنا سفر شروع کرنے والے بحری بیڑے کو جمعرات کی صبح تک غزہ کے ساحلوں تک پہنچنا تھا۔ تاہم، کارکنوں نے کہا کہ اس کا امکان نہیں تھا اور وہ توقع کر رہے تھے کہ اسرائیلی حکام انہیں کسی بھی لمحے روکنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ وہ ماضی کی کوششوں میں کر چکے ہیں۔
اسرائیل کے وزیر خارجہ گیڈون سار نے فلوٹیلا کو اشتعال انگیزی قرار دیا اور انہیں خبردار کیا کہ وہ اپنی امداد کو دوسرے چینلز کے ذریعے غزہ میں منتقل کریں۔ "ابھی دیر نہیں ہوئی ہے،" انھوں نے ایکس پر پوسٹ کیا۔
اسرائیلی حکومت نے فلوٹیلا کے کچھ ارکان پر حماس سے منسلک ہونے کا الزام لگایا ہے۔ کارکنوں نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ان پر ممکنہ حملوں کا جواز پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
یورپی حکومتوں، بشمول سپین اور اٹلی، جنہوں نے اپنے بحریہ کے جہاز اس سفر کے ایک حصے کے دوران فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے بھیجے تھے، نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور تصادم سے گریز کریں۔ لیکن جب کہ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے منگل کو دیر گئے کہا کہ فلوٹیلا کے اقدامات سے غزہ میں جنگ کے حل کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ تجویز کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اسپین کے وزیر اعظم نے ان کا دفاع کیا۔
پیڈرو سانچیز نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ "ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک انسانی مشن ہے جو اس وقت انجام نہیں پاتا اگر اسرائیلی حکومت امداد کے داخلے کی اجازت دیتی۔" انہوں نے مزید کہا کہ حصہ لینے والے ہسپانوی مکمل سفارتی تحفظ سے مستفید ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہیں۔
