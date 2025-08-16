پشاور: پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں حالیہ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں 13 بچے بھی شامل ہیں۔
پراونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) کے مطابق موسلا دھار بارشوں نے صوبے کے مختلف اضلاع میں سیلابی صورتحال پیدا کردی ہے اور یہاں 21 اگست تک وقفے وقفے سے بارشوں کا امکان ہے۔
پی ڈی ایم اے کے ترجمان فیضی نے بتایا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں شدید بارشوں، بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں سے 307 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مرنے والوں میں 279 مرد، 15 خواتین اور 13 بچے شامل ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 23 افراد زخمی بھی ہوئے جن میں 17 مرد، چار خواتین اور دو بچے شامل ہیں۔
صوبے کے اضلاع باجوڑ، بونیر، سوات، مانسہرہ، شانگلہ، تورغر اور بٹگرام متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں سے بونیر میں سب سے زیادہ 184 اموات ہوئی ہیں۔ شانگلہ میں 36 افراد جاں بحق ہوئے جب کہ مانسہرہ میں 23، سوات میں 22، باجوڑ میں 21، بٹگرام میں 15، لوئر دیر میں 5 جب کہ ایبٹ آباد میں ایک بچہ ڈوب کر جاں بحق ہوا۔
پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ اب تک مجموعی طور پر 74 مکانات کو نقصان پہنچا ہے جن میں سے 63 جزوی اور 11 مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ امدادی ٹیمیں اور ضلعی انتظامیہ ایک دوسرے کے ساتھ تال میل میں ہیں، جو مسلسل صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے ترجمان نے جمعہ کو کہا تھا کہ ہلاک یا زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ متاثرہ علاقوں میں بڑی تعداد میں لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔
جون کے آخر میں مانسون کے موسم کے آغاز سے لے کر اب تک ملک بھر میں کئی بار طوفانی بارشوں نے تباہی مچائی ہے۔ سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور نقل مکانی نے خاص طور پر خیبرپختونخوا اور شمالی علاقوں میں مصائب میں اضافہ کیا ہے۔
سوات میں شدید بارشوں اور سیلاب نے بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ سیلابی پانی 132 کلو واٹ کے گرڈ سٹیشن میں داخل ہو گیا جس سے 41 فیڈرز بند ہو گئے اور پورے خطے میں بجلی کی ترسیل مکمل طور پر متاثر ہوئی۔ مالم جبہ کو بجلی فراہم کرنے والا فیڈر بھی زیر آب آ گیا جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ سیلابی ریلے میں بجلی کے کئی کھمبے اور ٹرانسفارمر بھی بہہ گئے۔
ڈان کی خبر کے مطابق، وفاقی وزیر بجلی اویس احمد لغاری کی ہدایت پر، پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے بجلی کی فراہمی بحال کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ کمپنی نے بحالی کے کام کو تیز کرنے کے لیے اضافی عملہ تعینات کیا ہے اور فیلڈ کے کاموں میں مدد کے لیے ٹرانسفارمرز، کھمبے، کیبلز اور بھاری مشینری بھیجی ہے۔
مانسہرہ میں، پولیس نے وادی کاغان کے بالائی علاقوں میں پھنسے سات سیاحوں کو اس وقت بچا لیا جب وہ سمکسار جھیل کا دورہ کرتے ہوئے بارش اور لینڈ سلائیڈنگ میں پھنس گئے۔ ضلع میں دن بھر بارش ہوئی، جس سے دریائے سندھ، سیرین اور کنہار اور ان کی معاون ندیاں خطرناک حد تک بڑھ گئیں۔ ضلعی انتظامیہ نے سیاحوں کے وادی سیرین جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔
زیادہ تر نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہو گیا جس کی وجہ سے بارش کا پانی سڑکوں پر بہہ کر گھروں میں داخل ہو گیا۔ ٹریفک گھنٹوں معطل رہی، خاص طور پر ایوب ٹیچنگ ہسپتال کے سامنے کے کے ایچ پر، جہاں سیلابی پانی کئی گاڑیوں کو بہا لے گیا۔
دوسری جانب لوئر دیر کے علاقے کمبٹ اور شاہی کے علاقے شاہی میں گہرے پانی کے باعث 25 سے زائد سیاح اور ان کی گاڑیاں پھنس گئیں۔ ڈان کی خبر کے مطابق، فرنٹیئر کور 181 ونگ، ریسکیو 1122 اور ضلعی انتظامیہ کے اہلکاروں نے انہیں بچایا۔
لوئر دیر میں موسلادھار بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد رابطہ سڑکیں بند ہوگئیں، جب کہ تالاش اور دیگر علاقوں میں تدریسی اسامیوں کے امیدواروں کو امتحانی مراکز تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلابی پانی سے سڑک کو نقصان پہنچنے کے بعد سیفرانو میں گلاب آباد مارکیٹ کے قریب ٹریفک روک دی گئی۔