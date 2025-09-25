چھ دہائیوں کے بعد شامی صدر کا اقوام متحدہ سے خطاب، جانیں احمد الشارع نے کیا کہا
احمد الشارع نے کہا کہ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد سے اسرائیل نے ان کے ملک کو دھمکیاں دینا بند نہیں کیا ہے۔
Published : September 25, 2025 at 1:46 PM IST
اقوام متحدہ: عالمی اسٹیج سے کئی دہائیوں کی دوری کو ختم کرتے ہوئے شام کے صدر احمد الشرع نے بدھ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ تقریباً 60 برسوں میں یہ پہلا موقع ہے جب ملک شام کے کسی صدر نے یو این سے خطاب ہے۔ ان کی تقریر کے دوران شام کے شہروں اور قصبوں میں سینکڑوں لوگ بڑی بڑی سکرینوں کے سامنے جمع ہوگئے اور ملکی پرچم لہراتے ہوئے ان کی تقریر سنی۔
احمد الشارع نے کہا کہ چھ دہائیوں کی آمرانہ حکومت اور طویل جنگ کے بعد شام عالمی برادری کی طرف لوٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے اور لاکھوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ انہوں نے عالمی رہنماؤں کے سالانہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "شام دنیا کی اقوام میں اپنا مقام دوبارہ حاصل کر رہا ہے۔"
الشعراء نے اپنی تقریر میں اسرائیل پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد سے اسرائیل نے ان کے ملک کو دھمکیاں دینا بند نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کی پالیسیاں "شام اور اس کے عوام کے لیے بین الاقوامی برادری کی حمایت کے برخلاف" ہیں اور یہ خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ اسرائیل کے اقدامت ایسے تنازعات کو جنم دے سکتے ہیں جو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسے ختم ہوں گے۔
ایک سیکورٹی معاہدے پر بات چیت جاری ہے، جس کے بارے میں الشارع نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اسرائیلی افواج کے انخلاء اور سنہ 1974 کے معاہدے کی طرف واپسی ہو گی۔ الشعراء نے گذشتہ ہفتے کہا تھا کہ چند دنوں میں معاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اتوار کو ایک بیان میں بڑے مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے پیش رفت کے امکان کو مسترد کر دیا۔
الشعراء نے اپنی تقریر میں کہا کہ شامی حکومت نے فیکٹ فائنڈنگ مشن کے قیام کے لیے کام کیا ہے اور اقوام متحدہ کو اس سال ہونے والی ہلاکتوں کی تحقیقات کا اختیار دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جن کے ہاتھ شامی عوام کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
الشارع نے کہا کہ شام میں نئے حکام نے منشیات کی اس تجارت کو تباہ کر دیا ہے جسے اسد اپنی حکومت کی فنڈنگ کے لیے چلایا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ کے دوران سخت مغربی پابندیوں کی وجہ سے شامی معیشت کو مفلوج ہو گئی تھی۔
قابل ذکر ہے کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد سے الشعراء نے بقائے باہم کی وکالت کی اور شام کی اقلیتی برادریوں کو ان کے حقوق کی یقین دہانی کرانے کوشش کی، لیکن ملک بدستور فرقہ وارانہ اور قبائلی کشیدگی کا شکار ہے۔
اپنی تقریر کے بعد اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے الشارع نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ پابندیاں بالآخر اٹھا لی جائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی پارلیمنٹ کے ارکان کی اکثریت شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کی حمایت میں ہے۔
اسی کے ساتھ غزہ جنگ پر بات کرتے ہوئے الشعراء نے کہا، " میں شام پر بیتی تکالیف کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم کسی کے تئیں ایسی خواہش نہیں کرتے۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو نے جنگ اور تباہی سے سب سے زیادہ واقف ہیں۔ اس لیے ہم غزہ کے لوگوں کی حمایت میں پورے عزم کے ساتھ کھڑے ہیں۔"
دوسری طرف دمشق میں الشعرا کی تقریر کا جشن منانے کے لیے مرکزی اموی اسکوائر پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ وہیں نیویارک کے ڈاگ ہمارسکجولڈ پلازہ میں شامی تارکین وطن کمیونٹی کے ارکان نے دوہرے مظاہروں میں حصہ لیا، ایک دمشق میں نئی حکومت کی حمایت میں اور دوسرا مخالفت میں۔ حکومت کے حامی مظاہرین نے تین ستاروں والا "انقلاب کا جھنڈا" لہرایا، جو اب شام کا سرکاری پرچم بن چکا ہے۔
