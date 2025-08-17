اسلام آباد، پاکستان: پڑوسی ملک پاکستان کے صوبہ خیبرپختونخوا میں پکنک سے واپس آنے والے دوستوں کے ایک گروپ پر نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں کم از کم سات افراد ہلاک اور ایک زخمی ہوگیا۔ پولیس نے اتوار کو یہ جانکاری دی۔
اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں پر ہفتہ کی رات گئے پشاور سے 65 کلومیٹر جنوب مغرب میں ضلع کوہاٹ کے نواحی علاقے ریگی شنو خیل میں حملہ کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ٹانڈہ ڈیم سے اپنے آبائی گاؤں کھارا گاری محمد زئی واپس آرہے تھے کہ حملہ آوروں نے ان پر فائرنگ شروع کردی۔
ریسکیو ٹیم کے اہلکاروں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا
ریسکیو ٹیم کے اہلکاروں نے پولیس نفری کی مدد سے لاشوں اور زخمیوں کو کوہاٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پہنچایا۔ زخمی شخص کو بعد ازاں خصوصی علاج کے لیے پشاور کے اسپتال ریفر کر دیا گیا۔
حملہ آوروں کی تلاش جاری
پولیس نے تصدیق کی ہے کہ جاں بحق اور زخمی افراد تمام دوست تھے۔ حکام نے بتایا کہ حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے جب کہ ان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ حکام نے کیس درج کر کے قتل کے محرکات جاننے کے لیے تفتیش شروع کر دی ہے۔
دہشت گردی کا کوئی ثبوت نہیں
کوہاٹ کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر زاہد اللہ خان نے بعد میں کہا کہ تحقیقات جاری ہیں اور ابتدائی نتائج سے دہشت گردی کے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا، "یہ واقعہ تقریباً 12.45 بجے پیش آیا۔ کچھ خاندانی تنازعات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں لیکن ابھی کوئی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہے۔"
کسی سے دشمنی نہیں
پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات پر فائرنگ
اس سے قبل، پاکستان کے شہر کراچی میں ملک کے یوم آزادی کی تقریبات کے دوران ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں ایک بزرگ شہری اور ایک 8 سالہ بچی سمیت تین افراد ہلاک ہو گئے تھے جب کہ 60 سے زائد افراد گولی لگنے سے زخمی ہوئے تھے۔ یہ واقعات پاکستان کے مختلف شہروں میں پیش آئے۔
عزیز آباد میں فائرنگ سے نوجوان خاتون اور کورنگی میں اسٹیفن نامی شخص جاں بحق ہوگیا۔ جیو نیوز نے رپورٹ کیا کہ شہر بھر میں ان واقعات میں کم از کم 64 دیگر افراد زخمی ہوئے۔