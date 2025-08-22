حیدرآباد: خوراک تک رسائی کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہونے والے اقوام متحدہ کے درجہ بندی کے نظام نے سرکاری طور پر غزہ میں بھکمری کا اعلان کر دیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پانچ لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو بھکمری کی سنگین صورت حال کا سامنا ہے۔ بھکمری (FAMINE) ایک تکنیکی اصطلاح ہے جس سے مراد وسیع پیمانے پر غذائی قلت اور بھوک سے ہونے والی اموات یا خوراک تک رسائی کی کمی کی وجہ سے غذائی قلت اور بیماری کے امتزاج کا سامنا ہے۔ جب کسی علاقے میں بھکمری/قحط کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوراک، غذائی قلت اور صحت کے بحران ایک ساتھ رونما ہو رہے ہیں۔
کسی علاقے کو قحط زدہ قرار دینے کی شرائط
اگر کسی جگہ پر کم از کم 20 فیصد خاندانوں کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہو، پانچ سال سے کم عمر کے 30 فیصد بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہوں، روزانہ کم از کم 2000 افراد غذائی قلت یا غذائی بحران اور بیماری کے مشترکہ اثرات سے مر رہے ہوں تو اس جگہ کو قحط زدہ قرار دیا جاتا ہے۔
واضح رہے کہ جب بھکمری آتی ہے تو بچوں کو خوراک کی شدید قلت، جسم میں شدید غذائی قلت اور موت کے سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب تک صرف چند بار سرکاری طور پر قحط کا اعلان کیا گیا ہے۔ صومالیہ میں سنہ 2011 میں، جنوبی سوڈان میں سنہ 2017 اور سنہ 2020 میں اور سنہ 2024 میں سوڈان کے مغربی دارفر کے کچھ حصوں میں قحط کا اعلان کیا گیا تھا۔
غزہ میں قحط کیسے آیا؟
غزہ میں قحط کی بڑی وجوہات میں اسرائیل کی سخت ناکہ بندی، گھریلو خوراک کی پیداوار کے نظام کی تباہی اور آبادی کا بے گھر ہونا شامل ہے۔ ان تین چیزوں کی وجہ سے غزہ کی پٹی میں خوراک کی شدید قلت ہے۔ ایسی صورت حال میں زمین سے خوراک کی محدود سپلائی اور ایئر ڈراپ کے ذریعے خوراک پہنچانے کا موجودہ طریقہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔
اسرائیل کی جانب سے غزہ کی سخت ناکہ بندی
سات اکتوبر سنہ 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، جس میں 1200 افراد ہلاک اور 250 سے زیادہ یرغمال بنائے گئے۔ اس کے بعد سے اسرائیل نے غزہ کا مکمل محاصرہ کرتے ہوئے بجلی، خوراک، پانی اور ایندھن کی سپلائی منقطع کرنے کا حکم دے دیا۔ حالانکہ غزہ پہلے سے اسرائیل کے محاصرے میں تھا لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد اس نے امداد کی سپلائی مکمل طریقے سے روک دی۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ جنگ سے پہلے ہی زمین پر سب سے الگ تھلگ اور گنجان آباد جگہوں میں سے ایک تھا، جہاں 140 مربع میل کے رقبے میں تقریباً 20 لاکھ لوگ رہتے تھے۔
اسرائیل نے برسوں سے جاری زمینی، فضائی اور سمندری ناکہ بندی کے ذریعے اس علاقے پر سخت کنٹرول برقرار رکھا ہوا ہے، جس میں سامان اور لوگوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندیاں شامل ہیں۔ اس کے آدھے سے زیادہ باشندے خوراک کی کمی کا شکار تھے اور خط افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے تھے۔
اس دوران اسرائیل نے تقریباً 90 دن کی تین الگ الگ تقریباً مکمل ناکہ بندی لگائی ہے، دو بار شمالی غزہ پر اور ایک بار پوری پٹی پر۔ جب اقوام متحدہ اور دیگر ممالک نے آنے والی بھکمری کے بارے میں خبردار کیا، اسرائیل نے عالمی دباؤ کو کم کرنے کے لیے امداد کی سپلائی میں جزوی طور پر مختصر وقت کے لیے ڈھیل دیا، لیکن بین الاقوامی توجہ کم ہونے کے بعد انہیں دوبارہ سخت کر دیا۔
مارچ سنہ 2025 میں اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد کی مکمل طور پر ترسیل روک دی، یہ کہتے ہوئے کہ حماس امداد اپنے لیے استعمال کر رہی ہے۔ وہیں حماس نے اس الزام کی تردید کی۔ یہ ناکہ بندی گیارہ ہفتے تک جاری رہی۔ اس کے بعد اسرائیل نے غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن (GHF) کے ذریعے مئی سنہ 2025 تک امداد تقسیم کرنے کی اجازت دی، لیکن جی ایچ ایف کی طرف سے اب تک فراہم کی جانے والی امداد بہت کم رہی ہے اور اب مزید کم ہو گئی ہے۔
اسرائیل کا خوراک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا
یہ انسانی بحران تیزی سے ابھرا جب غزہ میں پھنسے لوگوں کو بھوک اور اسرائیل کی تباہ کن اور اندھادھند حملوں دونوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے بارہا اسرائیل کی جانب سے خوراک کو 'جنگی ہتھیار' کے طور پر استعمال کرنے پر تنقید کی ہے اور اس پر غزہ کے عوام کو اجتماعی سزا دینے کا الزام لگایا ہے۔
بار بار نقل مکانی
اگست 2025 کی تازہ ترین آئی پی سی رپورٹ کے مطابق، صوبہ غزہ، دیر البلاح اور خان یونس صوبوں میں زیادہ تر آبادی متعدد بار بے گھر ہوئی ہے۔ ان صوبوں میں تقریباً 20 فیصد یا اس سے زیادہ آبادی تین سے چھ بار بے گھر ہوئی ہے اور تینوں علاقوں میں کم از کم چار فیصد آبادی سات یا اس سے زیادہ بار بے گھر ہوئی ہے۔
مسلسل اور بار بار نقل مکانی گھریلو صلاحیت کو کم کر دیتی ہے، کیونکہ ضروری اثاثے جیسے کہ خیموں کا سامان، ذخیرہ کرنے کا سامان، پانی اور خوراک سفر کے دوران تباہ ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب آبادیوں کو آنے والی دشمنیوں سے بچنے کے لیے محدود مدت کے لیے انخلا یا نقل مکانی کرنی پڑتی ہے۔
نقل مکانی کے اعداد و شمار
ایک حالیہ سروے کے مطابق غزہ کے شمالی صوبوں میں کم از کم ایک تہائی آبادی تباہ شدہ مکانات یا اپارٹمنٹس میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیر البلاح میں یہ تعداد 50 فیصد ہے۔ یہاں کی آبادی کا تقریباً 30 فیصد اور دوسرے صوبوں میں نصف سے زیادہ آبادی خیموں یا غیر رسمی بستیوں میں رہ رہی ہے۔
غزہ میں امدادی ٹرکوں کی تعداد میں کمی
جنگ سے پہلے امدادسے لدے 500 سے 600 ٹرک روزانہ غزہ پہنچتے تھے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے ایک گروپ کے مطابق یہ تعداد کم ہو کر اوسطاً صرف 28 ٹرک یومیہ رہ گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے 19 مئی سنہ 2025 سے روزانہ 70 ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ روزانہ کی ضرورت 500-600 ٹرکوں کی تعداد سے بہت کم ہے۔
غزہ میں بھکمری کی شدت
رواں ماہ 12 اگست تک اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی کا تقریباً 86 فیصد علاقہ خالی کرا رکھا ہے یا انہیں عسکری علاقوں قرار دے رکھا ہے۔ انٹیگریٹڈ فوڈ سکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن سسٹم (آئی پی سی) کے مطابق پٹی میں 514,000 افراد بھکمری کا سامنا کر رہے ہیں اور ستمبر سنہ 2025 کے آخر تک یہ تعداد بڑھ کر 641,000 تک پہنچ جائے گی۔ دس لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو ہنگامی سطح پر غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ بھوک اور صفائی کی ناقص صورت حال کے باعث شدید غذائی قلت اور بیماریوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔
غذائی قلت کے شکار بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے
جولائی کے پہلے نصف میں غذائی قلت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور غزہ شہر میں صورت حال بھکمری/قحط کی سطح تک پہنچ گئی ہے۔ اپریل اور وسط جولائی کے درمیان 20,000 سے زیادہ بچوں کو شدید غذائی قلت کے علاج کے لیے داخل کیا گیا تھا، جن میں سے 3000 سے زیادہ شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔
آئی پی سی کے مطابق غزہ میں ہر پانچ میں سے ایک شخص کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، 27 جولائی 2025 تک، جنگ شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 133 افراد غذائی قلت اور بھکمری کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔
بچوں میں شدید غذائی قلت
جنوری اور جون 2025 کے درمیان، چھ سے 59 ماہ کی عمر کے کم از کم 19,089 بچوں، اوسطاً 100 سے زیادہ بچوں کو روزانہ شدید غذائی قلت کے علاج کے لیے داخل کیا گیا۔ مایوس کن طور پر، اپریل 2025 سے غذائی قلت سے مرنے والے بچوں کی تعداد 52 سے بڑھ کر 80 ہو گئی ہے۔ خطے میں 100,000 خواتین اور بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ پانچ میں سے ایک بچہ قبل از وقت یا کم وزن پیدا ہوتا ہے۔
عالمی شدید غذائی قلت (جی اے ایم)، جو کہ شدید غذائی قلت کا شکار 6-59 ماہ کی عمر کے بچوں کی فیصد کی پیمائش کرتی ہے، جون 2025 سے اب تک تین گنا بڑھ گئی ہے، جس سے غزہ کی پٹی سب سے زیادہ متاثرہ خطہ بن گئی ہے۔ یہ بحران حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو خوفناک طریقے سے متاثر کر رہا ہے۔ حالیہ نیوٹریشن کلسٹر اسکریننگ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 40 فیصد سے زیادہ خواتین شدید غذائیت کا شکار ہیں۔
خوراک کی پیداوار کے ذرائع تباہ
اپریل 2025 تک، 82 فیصد زرعی کنویں اور 71 فیصد گرین ہاؤسز جو خوراک کی پیداوار کے لیے ضروری ہیں، تباہ یا خراب ہو چکے تھے۔ جولائی 2025 کے آخر تک تقریباً 90 فیصد زرعی زمین ناقابل کاشت ہو گئی۔ جولائی 2025 کے آخر تک، اصل زرعی زمین کا صرف 1.5 فیصد ہی محفوظ اور قابل کاشت رہ گیا تھا۔
یہاں کا خوراک کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، کیونکہ خوراک کی پیداوار کے لیے ضروری اثاثے، جیسے کہ زرعی زمین، گرین ہاؤسز اور ماہی گیری کے اثاثے تباہ ہو چکے ہیں، جب کہ لاجسٹک انفراسٹرکچر بشمول سڑکوں اور گوداموں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
خوراک کی دستیابی میں کمی
غزہ کی پٹی میں خوراک کی گرتی ہوئی دستیابی کے بارے میں ایک حالیہ تجزیے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اکتوبر 2023 سے دسمبر 2024 کے عرصے میں کیلوریز کی شدید کمی واقع ہوئی کیونکہ اس تجزیے میں بتائی گئی میٹرک ٹنیج کے مطابق صرف 1,640 kcal فی شخص فی دن دستیاب ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔
اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق غزہ میں باقی 2.1 ملین افراد میں سے تقریباً ایک تہائی مسلسل کئی دنوں سے کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ ماہی گیری کی تقریباً تین چوتھائی سہولیات اور متعلقہ اثاثے 2024 کے آخر تک تباہ ہو چکے۔
آمدنی کا نقصان
تقریباً 80 فیصد گھرانوں کی رپورٹ ہے کہ ان کی کوئی آمدنی نہیں ہے اور ان کی بچت ختم ہو چکی ہے۔ 10 میں سے تقریباً 9 گھرانوں کے پاس اب فروخت کرنے کے لیے پیداواری اثاثے نہیں ہیں۔
اشیائے خوردونوش کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں
جولائی میں خوراک کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ فروری کی جنگ بندی کی سطح کے مقابلے گندم کے آٹے کی قیمت میں 25 فیصد سے 9,900 فیصد تک اور تنازع سے پہلے کی قیمتوں کے مقابلے میں 233 فیصد سے 15,285 فیصد تک اتار چڑھاؤ آیا ہے۔
گندم کے آٹے کی قیمت میں زبردست اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ یہاں ایک روٹی کی قیمت چھ ڈالر ہے۔ آٹے کے تھیلے کی قیمت 2025 کے اوائل میں جنگ بندی کے دوران 50 شیکل سے بڑھ کر اب 1,700 سے زیادہ ہو گئی ہے۔
کھانا تیار کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں
کھانے کی تیاری کے لیے ایندھن اور کوکنگ گیس کی مکمل کمی کی وجہ سے کھانے کی تیاری کے معاملے میں خوراک کا استعمال انتہائی مشکل ہے، جس کی وجہ سے تمام صوبوں بالخصوص غزہ میں 73 فیصد خاندانوں کا انحصار کچرا جلانے پر ہے۔
خوراک کی تلاش میں لوگ جان گنوا رہے ہیں
یہاں لوگوں کی جان صرف بھوک ہی نہیں لے رہی ہے بلکہ خوراک کی تلاش بھی موت کا باعث بن رہی ہے۔ اہل خانہ مٹھی بھر کھانے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالنے پر مجبور ہیں۔ 27 مئی سے لے کر اب تک 1,060 سے زیادہ لوگ کھانا حاصل کرنے کی کوشش میں ہلاک اور 7,200 زخمی ہو چکے ہیں۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مئی 2025 کے آخر سے اب تک امداد حاصل کرنے کی کوشش کے دوران 1000 سے زیادہ فلسطینی اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ زیادہ تر ہلاکتیں غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن (GHF) کے اڈوں کے قریب ہوئیں، تاہم سیکڑوں اقوام متحدہ اور دیگر تنظیموں کے امدادی قافلوں کے قریب بھی مارے گئے۔ اسرائیل نے بعض واقعات میں فائرنگ کا اعتراف کیا ہے تاہم دیگر واقعات کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا ہے۔
خوراک کے متلاشی لوگوں پر اسرائیلی حملے
25 جنوری 2024 کو وزارت صحت نے کہا کہ غزہ شہر میں انسانی امداد کے منتظر بھوکے لوگوں پر اسرائیلی گولہ باری میں کم از کم 20 فلسطینی ہلاک اور 150 زخمی ہوئے۔
29 فروری 2024 کو غزہ میں اسرائیلی فوج کی گولی لگنے سے خوراک کی امداد کے منتظر کم از کم 104 فلسطینی ہلاک اور 760 زخمی ہوئے۔
01 جون 2025 کو GHF امدادی سائٹ کے قریب کم از کم 31 افراد ہلاک ہوئے۔
17 جون 2025 کو خان یونس میں 51 فلسطینی امدادی ٹرکوں کا انتظار کرتے ہوئے ہلاک کر دیے گئے۔
12 جولائی 2025 کو، ایک جی ایچ ایچ امدادی مرکز کے قریب کم از کم 27 افراد ہلاک ہوئے۔
20 جولائی 2025 کو امدادی ٹرکوں کے انتظار میں 67 افراد ہلاک ہوئے۔
ان کچھ بڑے واقعات کے علاوہ متعدد مواقع پر اور حالیہ دنوں میں تو یومیہ بنیاد پر امداد کے متلاشی متعدد فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔
