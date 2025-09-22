پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں دھماکہ، 24 افراد ہلاک
پاکستانی سیکورٹی فورسز خیبر، باجوڑ اور شمال مغرب کے دیگر حصوں میں پاکستانی طالبان کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں۔
Published : September 22, 2025 at 2:58 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے صوبہ خیبرپختونخوا کی وادی تیراہ میں ہونے والے ایک دھماکے میں چوبیس افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ مقامی پولیس نے کہا کہ ملک کے شورش زدہ شمال مغرب میں ایک کمپاؤنڈ میں مبینہ طور پر پاکستانی طالبان جنگجوؤں کی طرف سے ذخیرہ کردہ بم بنانے کا مواد پیر کو پھٹ گیا جس میں عسکریت پسندوں اور شہریوں سمیت کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے۔
یہ دھماکہ صوبہ خیبر پختونخوا کی وادی تیراہ میں ہوا اور اس سے کئی قریبی گھر تباہ ہو گئے۔ مقامی پولیس افسر ظفر خان نے بتایا کہ خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 10 شہری مارے گئے، جب کہ کم از کم 14 عسکریت پسند تھے۔
شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کے الزامات
خان نے الزام لگایا کہ دو مقامی پاکستانی طالبان کمانڈروں، امان گل اور مسعود خان نے کمپاؤنڈ میں اڈہ بنا رکھا تھا، جسے سڑک کے کنارے بم بنانے کی فیکٹری کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے عسکریت پسندوں پر شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ انہوں نے حال ہی میں دیگر اضلاع کی مساجد میں ہتھیاروں کو ذخیرہ کیا ہے۔
دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ
پاکستانی سیکورٹی فورسز خیبر، باجوڑ اور شمال مغرب کے دیگر حصوں میں پاکستانی طالبان کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جن میں سے زیادہ تر کی ذمہ داری پاکستانی طالبان نے قبول کی ہے، جسے تحریک طالبان پاکستان، یا ٹی ٹی پی کہا جاتا ہے، جس کے افغان طالبان سے روابط ہیں۔
ٹی ٹی پی ایک الگ ہونے والا گروپ ہے، لیکن 2021 میں افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اس کے حوصلے بڑھے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے بہت سے رہنما اور جنگجو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔