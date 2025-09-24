بلوچستان، پاکستان میں دھماکہ: جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں
بلوچستان کے قصبے سپاند کے قریب دہشت گردوں نے شوار سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین کی پٹری کو دھماکے سے اڑا دیا۔
نئی دہلی: پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستنگ میں ٹرین کی چھ بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، جس سے کم از کم چار افراد زخمی ہو گئے۔
بلوچستان کے قصبے سپاند کے قریب دہشت گردوں نے پشاور سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین کی پٹری کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پاکستانی حکام نے بتایا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب ٹرین سپزند سے گزر رہی تھی۔ زور دار دھماکے سے ریلوے ٹریک کے ایک حصے کو نقصان پہنچا۔
ٹرین میں 270 مسافر
ریلوے حکام نے تصدیق کی کہ دھماکے کے وقت ٹرین میں 270 مسافر سوار تھے۔ انہوں نے کہا کہ بدھ کو سیکورٹی کلیئرنس ملنے کے بعد ٹریک کے تباہ شدہ حصے کی مرمت کی جائے گی، اس دوران ریل خدمات معطل رہیں گی۔
زخمیوں کو ہسپتال لے جایا گیا
ڈان نے ایک مقامی محکمہ صحت کے اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ 'دھماکے میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں اور انہیں سول اسپتال کے ٹراما سینٹر میں داخل کرایا گیا ہے، جب کہ ایک زخمی بچے کو کمبائنڈ ملٹری اسپتال لے جایا گیا ہے'۔
10 گھنٹے میں دوسرا دھماکہ
10 گھنٹے کے اندر علاقے میں یہ دوسرا دھماکہ تھا۔ اس سے قبل بلوچستان کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والی مرکزی ریلوے لائن کے قریب ایک دھماکہ ہوا تھا۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کوئٹہ ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہونے والی تھی۔ دھماکے کے بعد ٹرین کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا تاہم سیکیورٹی چیکنگ کے بعد اسے آگے بڑھنے دیا گیا کیونکہ ریلوے لائن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔