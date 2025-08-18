اربل: عراقی حکام نے ایک اجتماعی قبر کی کھدائی شروع کر دی ہے جسے اسلامک اسٹیٹ نے ایک دہائی قبل ملک بھر میں اپنے ہنگامے کے دوران چھوڑا تھا۔ سرکاری عراقی خبر رساں ایجنسی نے اتوار کو رپورٹ کیا کہ مقامی حکام، عدلیہ، فرانزک تحقیقات، عراق کی شہداء فاؤنڈیشن اور اجتماعی قبروں کے ڈائریکٹوریٹ کے ساتھ مل کر، شمالی شہر موصل کے جنوب میں الخفصہ میں کھدائی کر رہے ہیں۔
شہداء فاؤنڈیشن کے اجتماعی قبر کی کھدائی کے شعبے کے سربراہ احمد قوسی الاسدی نے دی ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے صوبہ نینوا کے گورنر عبدالقادر الدخیل کی درخواست پر 9 اگست کو خسفہ میں کام شروع کیا۔
ابتدائی طور پر یہ آپریشن انسانی باقیات اور سطحی شواہد کو اکٹھا کرنے تک محدود ہے۔ تاہم، مکمل کھدائی کے لیے تیاریاں جاری ہیں، جس کے لیے حکام کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہوگی ابتدائی 15 دنوں کے کام کے بعد، فاؤنڈیشن کی موصل ٹیمیں ایک ڈیٹا بیس تیار کریں گی اور مشتبہ متاثرین کے اہل خانہ سے ڈی این اے کے نمونے جمع کرنا شروع کر دیں گی۔
الاسدی نے کہا کہ مناسب شناخت کو یقینی بنانے کے لیے لیبارٹری کے طریقہ کار اور ڈی این اے ڈیٹا بیس ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکمل کھدائی صرف اسی صورت میں شروع ہو سکتی ہے جب سائٹ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے خصوصی مدد حاصل کی جائے، جیسے کہ گندھک پر مشتمل پانی اور نہ پھٹنے والے ہتھیار۔
انہوں نے کہا کہ خاصہ ایک بہت ہی پیچیدہ سائٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گواہوں اور اہل خانہ کے غیر مصدقہ اکاؤنٹس اور دیگر غیر سرکاری شواہد کی بنیاد پر حکام کا اندازہ ہے کہ وہاں ہزاروں لاشیں دفن ہو سکتی ہیں۔ عراق اور شام میں درجنوں اجتماعی قبریں ملی ہیں، جن میں ہزاروں افراد کی لاشیں ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ آئی ایس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔
اپنے عروج پر، آئی ایس نے عراق اور شام میں برطانیہ کے نصف رقبے پر حکومت کی۔اس گروپ کو جولائی 2017 میں عراق میں شکست ہوئی تھی، جب عراقی فوج نے شمالی شہر موصل پر قبضہ کر لیا تھا۔ تین ماہ بعد، اس کو ایک بڑا دھچکا لگا جب کرد فورسز نے شمالی شام کے شہر رقہ پر قبضہ کر لیا، جو کہ گروپ کا اصل دارالحکومت تھا۔
آئی ایس کے خلاف جنگ کا باضابطہ طور پر مارچ 2019 میں خاتمہ ہوا، جب امریکی حمایت یافتہ اور کرد زیرقیادت سیریئن ڈیموکریٹک فورسز کے جنگجوؤں نے مشرقی شام کے شہر باغوز پر قبضہ کر لیا۔ باغوز انتہا پسندوں کے زیر کنٹرول زمین کا آخری حصہ تھا۔
نینویٰ میں لاپتہ افراد کے 70 سے زائد مقدمات پر کام کرنے والی ایک وکیل رباح نوری عطیہ نے اے پی کو بتایا کہ ان کی تحقیقات کے دوران فاؤنڈیشن اور مختلف عراقی عدالتوں سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق، خاصہ "جدید عراقی تاریخ کی سب سے بڑی اجتماعی قبر" ہے۔
تاہم، الاسدی نے کہا کہ تفتیش کار ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں کر سکے کہ آیا یہ عراق میں پائی جانے والی سب سے بڑی اجتماعی قبر تھی، لیکن اس جگہ کے سائز کے پیش نظر یہ سب سے بڑی قبر میں سے ایک ہے۔ عطیہ نے کہا کہ خسفہ میں تقریباً 70 فیصد انسانی باقیات عراقی فوج اور پولیس کی ہیں جن میں یزیدی بھی شامل ہیں۔
الاسدی نے کہا کہ اس نے علاقے میں کئی عینی شاہدین سے بات کی ہے جنہوں نے آئی ایس کے جنگجوؤں کو لوگوں کو بس میں لاتے اور انہیں مارتے ہوئے دیکھا۔ عطیہ کے اپنے چچا اور کزن آئی ایس کے ہاتھوں مارے گئے جو پولیس افسر تھے، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہے جو اپنے پیاروں کی شناخت اور ان کی باقیات کی بازیابی کی امید کر رہے ہیں۔