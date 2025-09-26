کس کی سازش؟ ٹرمپ کا اقوام متحدہ میں ہیٹ ٹرک غلطی کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ؛ ایسکلیٹر رک گیا، ٹیلی پرمپٹر نے کام کرنا چھوڑ دیا، آڈیو بند ہو گیا
ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ میں اپنی 57 منٹ کی تقریر ٹیلی پرمپٹر کے بغیر کی۔ جس کے تقریباً 15 منٹ بعد کام شروع ہوا۔
Published : September 26, 2025 at 9:20 AM IST
نیویارک: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں تین ’خوفناک واقعات‘ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس میں ایسکلیٹر کی خرابی بھی شامل ہے جو اس وقت پیش آئی جب وہ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ اس پر سوار تھے۔ انہوں نے اسے "ٹرپل تخریب کاری" قرار دیا۔
ٹرمپ نے اقوام متحدہ میں ٹرپل تخریب کاری کی تحقیقات کا مطالبہ کیا
بدھ کو ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کو خود پر "شرم" آنی چاہیے۔ ٹرمپ نے کہا، "کل اقوام متحدہ میں ایک انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا۔ ایک نہیں، دو نہیں بلکہ تین انتہائی ہولناک واقعات!"
پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا جب مرکزی تقریر کی طرف جانے والا ایسکلیٹر خاتون اول اور ٹرمپ کے اوپر جانے کے فوراً بعد اچانک "رک گیا"۔
واقعے کے پیچھے والوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے
"یہ اچانک رک گیا، یہ حیرت انگیز ہے کہ میلانیا اور میں ان اسٹیل کی سیڑھیوں کے تیز کناروں پر پہلے آمنے سامنے نہیں گرے، بات صرف یہ تھی کہ ہم دونوں نے ریلنگ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، ورنہ یہ ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ یہ مکمل تخریب کاری تھی،" ٹرمپ نے مزید کہا کہ واقعے کے پیچھے والوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔
اس کے بعد، جب ٹرمپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے عام مباحثے کے دوران اپنی تقریر کرنے کے لیے UNGA کے پوڈیم پر آئے تو ٹیلی پرامٹر میں خرابی پیدا ہو گئی۔
پہلے ایسکلیٹر کا مسئلہ اور اب ٹوٹا ہوا ٹیلی پرمپٹر
انہوں نے کہا، "پھر، جب میں ہال میں لاکھوں لوگوں اور دنیا بھر کے اہم لیڈروں کے سامنے کھڑا تھا، میرا ٹیلی پرامپٹر کام نہیں کر رہا تھا۔ چاروں طرف سردی جم رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے آپ سے سوچا، 'واہ، پہلے ایسکلیٹر کا مسئلہ اور اب ٹوٹا ہوا ٹیلی پرمپٹر۔ یہ کیسی جگہ ہے؟'"
ٹرمپ نے اپنی 57 منٹ کی تقریر ٹیلی پرمپٹر کے بغیر کی۔ ٹیلی پرمپٹر نے تقریباً 15 منٹ کے بعد کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ "اچھی خبر یہ ہے کہ تقریر کو زبردست پذیرائی ملی ہے۔ شاید وہ اس بات کو سراہتے ہیں کہ میں نے جو کیا وہ بہت کم لوگ کر سکے ہوں گے۔"
عالمی رہنما مہمانوں نے کچھ نہیں سنا
تیسرا، ٹرمپ نے کہا کہ تقریر ختم ہونے کے بعد، انہیں بتایا گیا کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی ہال میں آواز مکمل طور پر بند ہے اور عالمی رہنما ترجمانوں کے ایئر پیس استعمال کیے بغیر کچھ نہیں سن سکتے۔
"تقریر کے اختتام پر، میں نے پہلا شخص میلانیا کو دیکھا، جو بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا، "میں نے کیسے کیا؟" اور اس نے کہا، "میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکی جو آپ نے کہا۔" ٹرمپ نے کہا کہ یہ واقعات اتفاقی نہیں تھے، بلکہ "اقوام متحدہ میں ٹرپل سبوتاژ" تھے اور تنظیم کو خود پر "شرم" آنی چاہیے۔
اقوام متحدہ اس کام کو کرنے میں ناکام رہی جو اسے کرنے کے لیے بنایا گیا
"میں اس خط کی ایک کاپی سیکرٹری جنرل کو بھیج رہا ہوں اور فوری تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اقوام متحدہ اس کام کو کرنے میں ناکام رہی جو اسے کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایسکلیٹرز پر موجود تمام حفاظتی ٹیپ کو محفوظ کیا جانا چاہیے، خاص طور پر ایمرجنسی اسٹاپ بٹن۔ اس میں سیکرٹ سروس بھی شامل ہے۔"
ٹرمپ نے لندن ٹائمز کی ایک رپورٹ کا بھی حوالہ دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ملازمین نے ایسکلیٹر کو بند کرنے کے بارے میں "مذاق" کیا ہے۔ اس واقعے کو کیمرے پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا اور دنیا بھر کے لاکھوں افراد نے دیکھا، جن میں اقوام متحدہ کا دورہ کرنے والے عالمی رہنما بھی شامل تھے۔
جب ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ، ایسکلیٹر اچانک بند ہو گیا
اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں مندوبین کے داخلی راستے کے قریب ایسکلیٹر اچانک بند ہو گیا جب ٹرمپ اور خاتون اول منگل کی صبح اس پر سوار ہوئے، جو امریکی صدر کے عالمی رہنماؤں سے خطاب کے لیے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی ہال کی طرف جا رہے تھے۔
اچانک ایسکلیٹر رکنے نے جوڑے کو جھٹکا دیا، جو ایسکلیٹر پر انتظار کر رہے تھے اور میلانیا ٹرمپ کو روکے ہوئے ایسکلیٹر پر چڑھنے پر مجبور کیا گیا، جب کہ صدر پیچھے رہ گئے۔ ایسکلیٹر واقعے سے متعلق سوالات کا جواب دیتے ہوئے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے کہا کہ ٹرمپ خاتون اول اور وفد کے ہمراہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کی عمارت پہنچے اور مندوبین کے داخلی راستے سے داخل ہوئے۔
سکیورٹی گیٹس سے گزرنے کے بعد، ٹرمپ اور خاتون اول وہ ایسکلیٹر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ امریکی وفد کا ایک ویڈیو گرافر صدر اور خاتون اول سے پہلے ایسکلیٹر پر سوار ہوا تاکہ ان کی آمد کو دستاویزی شکل دی جا سکے۔ جیسا کہ ویڈیو گرافر، جو پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اوپر پہنچ گیا، خاتون اول، صدر ٹرمپ کے بعد، نیچے سیڑھیاں چڑھیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اسی لمحے ایسکلیٹر رک گیا۔
مشین کا سنٹرل پروسیسنگ یونٹ کے ریڈ آؤٹ
"ہمارے تکنیکی ماہرین، جو سائٹ پر موجود تھے، وفد کے دوسری منزل پر پہنچتے ہی ایسکلیٹر کو دوبارہ ترتیب دے دیا۔ مشین کے سنٹرل پروسیسنگ یونٹ کے ریڈ آؤٹ سمیت بعد کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ ایسکلیٹر کے اوپری حصے میں کنگھی کے قدم پر واقع ایک بلٹ ان حفاظتی طریقۂ کار کے فعال ہونے کے بعد ایسکلیٹر رک گیا۔"
"حفاظتی طریقہ کار لوگوں یا اشیاء کو حادثاتی طور پر الجھنے یا گیئرنگ میں کھینچنے سے روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے،" Dujarric نے کہا۔ "ہو سکتا ہے کہ ویڈیو گرافر نے اوپر بیان کردہ حفاظتی فنکشن کو نادانستہ طور پر چالو کر دیا ہو۔" جیسے ہی ٹرمپ ایسکلیٹر کے اوپر پہنچے تو اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل آمنہ محمد نے ان کا استقبال کیا۔ ٹرمپ نے آمنہ محمد سے کہا، "ایسکلیٹر ابھی رک گیا۔" محمد نے جواب دیا، "اے میرے خدا۔"
تقریر ٹیلی پرامٹر کے بغیر کرنے میں کوئی اعتراض نہیں
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پوڈیم سے ٹرمپ کے خطاب سے پہلے ٹیلی پرامپٹر بھی رک گیا، جس سے امریکی صدر نے اپنے ریمارکس کا آغاز یہ کہہ کر کیا کہ "مجھے یہ تقریر ٹیلی پرامٹر کے بغیر کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ٹیلی پرامپٹر کام نہیں کر رہا ہے۔" اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی ہال میں جمع عالمی رہنما ٹرمپ کے اس تبصرے پر ہنس پڑے۔
"میں یہاں آپ کے ساتھ آکر بہت خوش ہوں اور اس طرح آپ دل سے زیادہ بولتے ہیں۔" "میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی اس ٹیلی پرمپٹر کو چلا رہا ہے وہ بڑی مشکل میں ہے،" ٹرمپ نے سامعین سے ہنستے ہوئے کہا۔
اقوام متحدہ سے ایک ایسکلیٹر ملا
ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہال میں جمع عالمی رہنماؤں کی ہنسی کے لیے کہا، "مجھے ابھی اقوام متحدہ سے ایک ایسکلیٹر ملا ہے جو درمیان میں رک گیا ہے۔ اگر خاتون اول مضبوط حالت میں نہ ہوتیں تو وہ گر جاتیں، لیکن وہ بہت اچھی حالت میں ہیں۔ ہم دونوں اچھی حالت میں ہیں، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو تھام لیا۔"
"اور پھر ایک ٹیلی پرمپٹر جو کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ دو چیزیں ہیں جو مجھے اقوام متحدہ سے ملی ہیں. ایک ٹوٹا ہوا ایسکلیٹر اور ایک ٹوٹا ہوا ٹیلی پرمپٹر۔ آپ کا بہت شکریہ۔" ٹرمپ نے گٹیرس کے ساتھ اپنی دو طرفہ ملاقات کے دوران ٹیلی پرمپٹر اور ایسکلیٹر کے واقعے کے بارے میں بھی بات کی۔
"آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں آنا ہمیشہ اعزاز کی بات ہے،" ٹرمپ نے منگل کو گٹیرس کے ساتھ اپنی دو طرفہ ملاقات کے دوران کہا۔ ہم پہلے بھی یہ کر چکے ہیں، اور یہ ایسکلیٹر اور ٹیلی پرمپٹر کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی دلچسپ تھا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔"
فوری برطرف کیا جانا چاہیے۔ تحقیقات کی جانی چاہیے
وائٹ ہاؤس کی پریس سکریٹری کیرولین لیویٹ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "اگر اقوام متحدہ میں کسی نے جان بوجھ کر صدر اور خاتون اول کو اس وقت روکا جب وہ ایسکلیٹر پر چڑھ رہے تھے، تو انہیں فوری طور پر برطرف کیا جانا چاہیے اور ان کی تحقیقات کی جانی چاہیے۔"
لیویٹ نے ٹائمز کے ایک مضمون کا اسکرین شاٹ پوسٹ کیا، جس میں کہا گیا تھا، "ٹرمپ کی آمد کو نشان زد کرنے کے لیے، اقوام متحدہ کے عملے نے مذاق میں کہا ہے کہ وہ ایسکلیٹرز اور ایلیویٹرز کو بند کر سکتے ہیں اور اسے صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، اس لیے اسے سیڑھیاں چڑھنا ہوں گی۔"