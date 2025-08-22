جنوبی امریکہ: یہ خبر جنوبی امریکہ سے ہے۔ جہاں زلزلہ آیا جس کی ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 8 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا یہ علاقہ وسیع سمندری راستے پر آیا ہے۔ یہاں راستہ سمندروں کو ملاتا ہے۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ ڈریک پیسیج ایک گہرا اور چوڑا سمندری راستہ ہے۔ یہ راستہ جنوب مغربی بحر اوقیانوس اور جنوب مشرقی بحر الکاہل کو جوڑتا ہے۔ زلزلے سے ابھی تک جانی و مالی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تاہم کافی دیر تک زمین ہلنے کی خبریں آئی ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی امریکا میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 8.0 بتائی گئی ہے۔ زلزلے کی یہ کمپن ڈریک پاسیج کے علاقے میں محسوس کی گئی۔ یہاں آپ کو بتادیں کہ آٹھ شدت کا زلزلہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس شدت کے زلزلے میں رہائشی علاقوں میں عمارتیں تاش کے پتوں کی طرح منہدم ہو جاتی ہیں۔ پیرو میں اس شدت کا زلزلہ پہلے بھی آ چکا ہے۔
جھٹکے محسوس کیے جانے کے بعد وارننگ جاری
جنوبی امریکا میں ڈریک پاسیج کے علاقے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جانے کے بعد وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ اس کی شدت 8.0 بتائی گئی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس شدت کا زلزلہ سونامی کا سبب بنتا ہے۔ یو ایس جی ایس کے مطابق اس زلزلے کا مرکز 10.8 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔
الاسکا کے علاقے میں سب سے زیادہ 8.0 سے 9 شدت کے زلزلے ریکارڈ
آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ میں اس سے قبل بھی 8.0 شدت کے کئی زلزلے آ چکے ہیں۔ رپورٹس پر نظر ڈالیں تو الاسکا کے علاقے میں سب سے زیادہ 8.0 سے 9 شدت کے زلزلے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس زلزلے کے بعد سونامی میں بھی زبردست تباہی دیکھنے میں آئی۔ اس شدت کے زلزلے سے سونامی، عمارتیں اور پل منہدم ہو جاتے ہیں۔ اس سے فضائی خدمات سمیت بہت سی اہم چیزوں پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ زندگی افراتفری کا شکار ہو جاتی ہے۔
زلزلہ کسے کہتے ہیں؟
یو ایس جی ایس کے اعداد و شمار کے مطابق زلزلہ 10.8 کلومیٹر کی گہرائی میں ریکارڈ کیا گیا۔ جان لیں کہ زمین کے اندر 7 ٹیکٹونک پلیٹیں ہیں۔ یہ پلیٹیں مسلسل گھومتی رہتی ہیں۔ جب یہ پلیٹیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں یا ایک دوسرے سے رگڑتی ہیں تو وہ ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہیں۔ بعض اوقات وہ ایک دوسرے سے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ اس ترتیب میں زمین ہلنے لگتی ہے۔ اسے زلزلہ کہتے ہیں۔