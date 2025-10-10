فلپائن میں 7.3 شدت کا طاقتور زلزلہ، سونامی وارننگ جاری
زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔
Published : October 10, 2025 at 9:56 AM IST
منیلا: فلپائن کے منڈاناؤ علاقے میں جمعہ کی صبح ایک طاقتور زلزلہ آیا۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7.3 کے قریب بتائی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز زمین سے 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔
شدید زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ مقامی سائنس ایجنسی، فیوولکس نے یہ انتباہ جاری کیا۔ ساحلی باشندوں کو فوری طور پر نقل مکانی کا مشورہ دیا گیا ہے۔ سمندر میں جانا بھی منع ہے۔ ابھی تک کسی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ فلپائن کا یہ علاقہ انتہائی حساس سمجھا جاتا ہے اور اکثر زلزلوں کی زد میں رہتا ہے۔
مقامی انتظامیہ کو زلزلے کی اطلاع ملتے ہی ٹیموں نے ریسکیو اور ریلیف آپریشن شروع کر دیا۔ اسپتالوں، سڑکوں اور متاثرہ عمارتوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ فلپائن کے سیسمولوجیکل آفس نے کہا کہ اگلے دو گھنٹوں میں ملک کے بحرالکاہل کے ساحل کے ساتھ ایک میٹر لہروں کی توقع ہے۔ بحرالکاہل کے رنگ آف فائر کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے، فلپائن اکثر زلزلے کی سرگرمیوں کا تجربہ کرتا ہے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل فلپائن میں منگل 30 ستمبر کو زلزلہ آیا تھا۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.9 ریکارڈ کی گئی تھی۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس سے پتھر اور کنکریٹ کی عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا۔ ہلاکتوں کی تعداد 60 تک پہنچ گئی تھی جب کہ زخمیوں کی تعداد سینکڑوں بتائی جا رہی ہے۔
زلزلے کے حوالے سے مقامی فائر آفیسر رے کینیٹ کا کہنا تھا کہ زلزلے کا مرکز ساحلی شہر بوگو سے تقریباً 17 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا جس کی آبادی 90,000 تھی۔ عمارتوں کو نقصان پہنچا، اسفالٹ سڑکیں اکھڑ گئیں، اور شہر کی بجلی کی فراہمی میں بھی خلل پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ جب زلزلہ آیا تو ہم اپنی بیرکوں میں تھے کہ اچانک زمین ہلنے لگی۔ کوئی وقت ضائع کیے بغیر ہم وہاں سے بھاگے۔
