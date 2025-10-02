فلپائن میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ، ستر افراد ہلاک، دو سو سے زائد زخمی
ابتدائی طور پر سونامی کی وارننگ جاری کی گئی تھی لیکن بعد میں اسے واپس لے لیا گیا۔ مزید پڑھیں
Published : October 2, 2025 at 12:31 PM IST
منیلا، فلپائن: فلپائن میں منگل کو آنے والے زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 69 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جب کہ 150 سے زائد زخمی ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 6.9 بتائی گئی۔ حکام نے بتایا کہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس سے پتھر اور کنکریٹ کی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ریاستہائے متحدہ کے جیولوجیکل سروے نے اطلاع دی ہے کہ زلزلہ منگل کو مقامی وقت کے مطابق رات 9:59 پر (13:59 GMT) سیبو جزیرے کے شمالی سرے پر واقع بوگو کے قریب آیا۔ اس شہر میں تقریباً 90,000 رہائشی ہیں۔ پہلے زلزلے کے بعد اس علاقے میں 5 یا اس سے زیادہ شدت کے چار زلزلے آئے۔
فلپائن کے سول ڈیفنس آفس کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر رافیلیٹو الیجینڈرو نے بدھ کے روز بتایا کہ انہوں نے ہلاکتوں کی نئی تعداد کی تصدیق کی، جو کہ ملک کی نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ کونسل کی جانب سے پہلے بتائی گئی 26 سے زیادہ ہے۔ الیجینڈرو نے نامہ نگاروں کو بتایا، "ہمیں ہلاکتوں کی اضافی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اس لیے معاملہ بہت تشویشناک ہے۔" "ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اس زلزلے میں 60 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔" صورتحال کی وجہ سے سیبو کے کچھ حصوں میں آفت کی حالت کا اعلان کیا گیا ہے۔
🇵🇭 The death toll from a powerful earthquake in the central Philippines rose to at least 69 on Wednesday, a disaster official said, with scores of injured patients overwhelming hospitals on the island of Cebu.— AFP News Agency (@AFP) October 1, 2025
➡️ https://t.co/HfeK3EUXQs pic.twitter.com/RxRdAMvSDd
زلزلہ ہماری توقع سے بھی بدتر ہو سکتا ہے: حکومت
زلزلے کے شدید جھٹکوں سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہوگئی اور عمارتیں منہدم ہوگئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیبو کی صوبائی حکومت نے اپنے آفیشل فیس بک پیج پر زلزلے کے بعد طبی رضاکاروں سے مدد کی اپیل کی۔ سیبو کی گورنر پامیلا باریکواٹرو نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ ابھی تک نقصان کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ "لیکن یہ ہماری توقع سے بھی بدتر ہو سکتا ہے،" انہوں نے کہا، انہوں نے مزید کہا کہ وہ صدر کے دفتر سے رابطے میں ہیں اور مدد کی تلاش میں ہیں۔
"غیر معمولی لہروں سے چوکنا رہنے" کی تاکید
باریکیوٹرو نے بعد میں اطلاع دی کہ زلزلے سے غیر متعینہ تعداد میں گھروں اور ایک اسپتال کو نقصان پہنچا ہے اور یہ کہ ہنگامی طبی ٹیمیں زخمی رہائشیوں کے علاج کے لیے تعینات کی جا رہی ہیں۔ فلپائنی انسٹی ٹیوٹ آف وولکینولوجی اینڈ سیسمولوجی کے مطابق، سیبو، لیٹے اور بلیران صوبوں کے رہائشیوں کو "سطح کی سطح میں معمولی اتار چڑھاؤ" کی وجہ سے ساحل سے دور رہنے اور "غیر معمولی لہروں سے چوکنا رہنے" کی تاکید کی گئی ہے۔