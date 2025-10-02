ETV Bharat / international

فلپائن میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ، ستر افراد ہلاک، دو سو سے زائد زخمی

ابتدائی طور پر سونامی کی وارننگ جاری کی گئی تھی لیکن بعد میں اسے واپس لے لیا گیا۔ مزید پڑھیں

earthquake in philippines several killed and damages building Urdu News
فلپائن میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 2, 2025 at 12:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

منیلا، فلپائن: فلپائن میں منگل کو آنے والے زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 69 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جب کہ 150 سے زائد زخمی ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 6.9 بتائی گئی۔ حکام نے بتایا کہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس سے پتھر اور کنکریٹ کی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ریاستہائے متحدہ کے جیولوجیکل سروے نے اطلاع دی ہے کہ زلزلہ منگل کو مقامی وقت کے مطابق رات 9:59 پر (13:59 GMT) سیبو جزیرے کے شمالی سرے پر واقع بوگو کے قریب آیا۔ اس شہر میں تقریباً 90,000 رہائشی ہیں۔ پہلے زلزلے کے بعد اس علاقے میں 5 یا اس سے زیادہ شدت کے چار زلزلے آئے۔

فلپائن کے سول ڈیفنس آفس کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر رافیلیٹو الیجینڈرو نے بدھ کے روز بتایا کہ انہوں نے ہلاکتوں کی نئی تعداد کی تصدیق کی، جو کہ ملک کی نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ کونسل کی جانب سے پہلے بتائی گئی 26 سے زیادہ ہے۔ الیجینڈرو نے نامہ نگاروں کو بتایا، "ہمیں ہلاکتوں کی اضافی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اس لیے معاملہ بہت تشویشناک ہے۔" "ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اس زلزلے میں 60 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔" صورتحال کی وجہ سے سیبو کے کچھ حصوں میں آفت کی حالت کا اعلان کیا گیا ہے۔

زلزلہ ہماری توقع سے بھی بدتر ہو سکتا ہے: حکومت

زلزلے کے شدید جھٹکوں سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہوگئی اور عمارتیں منہدم ہوگئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیبو کی صوبائی حکومت نے اپنے آفیشل فیس بک پیج پر زلزلے کے بعد طبی رضاکاروں سے مدد کی اپیل کی۔ سیبو کی گورنر پامیلا باریکواٹرو نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ ابھی تک نقصان کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ "لیکن یہ ہماری توقع سے بھی بدتر ہو سکتا ہے،" انہوں نے کہا، انہوں نے مزید کہا کہ وہ صدر کے دفتر سے رابطے میں ہیں اور مدد کی تلاش میں ہیں۔

earthquake in philippines several killed and damages building Urdu News
فلپائن میں 6.9 شدت کے زلزلے سے تباہی (AP)

"غیر معمولی لہروں سے چوکنا رہنے" کی تاکید

باریکیوٹرو نے بعد میں اطلاع دی کہ زلزلے سے غیر متعینہ تعداد میں گھروں اور ایک اسپتال کو نقصان پہنچا ہے اور یہ کہ ہنگامی طبی ٹیمیں زخمی رہائشیوں کے علاج کے لیے تعینات کی جا رہی ہیں۔ فلپائنی انسٹی ٹیوٹ آف وولکینولوجی اینڈ سیسمولوجی کے مطابق، سیبو، لیٹے اور بلیران صوبوں کے رہائشیوں کو "سطح کی سطح میں معمولی اتار چڑھاؤ" کی وجہ سے ساحل سے دور رہنے اور "غیر معمولی لہروں سے چوکنا رہنے" کی تاکید کی گئی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

افغانستان ایک بار پھر پانچ اعشاریہ پانچ شدت کے زلزلے کی زد میں، ہلاکتوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ، بھارت نے بھیجا اکیس ٹن امدادی سامان

چین کے صوبہ گانسو میں پانچ اعشاریہ چھ شدت کا آیا زلزلہ، سات سے زائد افراد زخمی، دس کلومیٹر کی گہرائی میں تھا مرکز

فلپائن میں 6.9 شدت کے زلزلے سے تباہی، 20 سے زیادہ لوگوں کی موت، متعدد عمارتیں زمین بوس

روس میں سات اعشاریہ چار شدت کے زلزلے سے زمین لرز گئی، سونامی کی وارننگ جاری

افغانستان زلزلہ: ہلاکتوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی، امدادی کارروائیاں جاری

وینزویلا میں چھ اعشاریہ دو شدت کا زلزلہ، لوگوں میں پھیل گیا خوف و ہراس

For All Latest Updates

TAGGED:

EARTHQUAKE IN THE PHILIPPINES CEBUSTRONG EARTHQUAKE HITS PHILIPPINESMANY PEOPLE KILLED IN PHILIPPINESEARTHQUAKE IN CENTRAL PHILIPPINESEARTHQUAKE IN PHILIPPINES

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.