جاپان میں کل رات گئے 6.0 شدت کا زلزلہ، عوام میں خوف و ہراس
جاپان میں کل رات ایک شدید زلزلہ آیا۔ فوری طور پر جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔
Published : October 5, 2025 at 8:51 AM IST
ٹوکیو: جاپان میں گزشتہ رات شدید زلزلہ آیا، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6 تھی۔ حالانکہ زلزلے کے باعث سونامی کی وارننگ جاری نہیں کی گئی اور نہ ہی کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع ہے۔
نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی (این سی ایس) کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سنیچر کی رات جاپان میں 6.0 شدت کا زلزلہ آیا۔ این سی ایس کے مطابق، زلزلے کا مرکز جاپان کے ہونشو کے مشرقی ساحل کے قریب سطح سے 50 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ پورا ملک ایک انتہائی فعال زلزلہ زدہ زون میں واقع ہے اور اس میں دنیا کا سب سے گھنا سیسمک نیٹ ورک ہے، جو اسے بہت سے زلزلوں کو ریکارڈ کرنے کے قابل بناتا ہے۔
EQ of M: 6.0, On: 04/10/2025 20:51:09 IST, Lat: 37.45 N, Long: 141.52 E, Depth: 50 Km, Location: Near East Coast of Honshu, Japan.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 4, 2025
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 pic.twitter.com/tYInT4jlwY
اطلاعات کے مطابق زلزلے کے بعد متاثرہ علاقوں میں خوف وہراس پھیل گیا۔ لوگوں کو حفاظت کے لیے گھروں سے بھاگتے ہوئے دیکھا گیا۔ تاہم کسی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
غور طلب ہے کہ جاپان بحر الکاہل میں آتش فشانی علاقے میں رنگ آف فائر پر واقع ہے۔ جزائر میں اکثر کم شدت والے زلزلے اور کبھی کبھار آتش فشاں کی سرگرمیاں محسوس کی جاتی ہیں۔ شدید زلزلے سے اکثر سونامی کا خطرہ ہوتا ہے، جو صدی میں کئی بار ہوتا ہے۔ حالیہ بڑے زلزلوں میں سنہ 2024 کا نوٹو کا زلزلہ، سنہ 2011 کا توہوکو زلزلہ سے پیدا ہونے والی سونامی، اور سنہ 2004 کا چوٹسو کا زلزلہ اور سنہ 1995 کا خوفناک ہانشین زلزلہ شامل ہیں۔
جاپان میں زلزلوں کی پیمائش کے لیے عام طور پر شندو پیمانہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ریاستہائے متحدہ میں استعمال ہونے والے مرکلی پیمانے، چین میں استعمال ہونے والے لڈو پیمانے، یا یورپی میکروسزمک اسکیل (EMS) سے ملتا جلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیمانہ کسی مخصوص مقام پر زلزلے کی شدت کی پیمائش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ریکٹر اسکیل کی طرح زلزلے کے مرکز میں توانائی کے منبع کی پیمائش کی جاتی ہے۔
زلزلے کے دیگر پیمانوں کے برعکس، جن میں عام طور پر شدت کے بارہ درجے ہوتے ہیں، جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کے ذریعے استعمال کیے جانے والے شندو پیمانے کی 10 سطحیں ہیں۔ یہ شندو پیمانے صفر سے لے کر سات تک ہوتے ہیں۔ زیرو درمیانے درجے کے زلزلے کی نمائندگی کرتا ہے، جب کہ سات شدید زلزلے کی نمائندگی کرتا ہے۔
پانچ اور چھ کی شندو کی شدت والے زلزلوں کے لیے درمیانی سطح کمزور یا شدید ہوتی ہے۔ چار اور اس سے نیچے کی شندو شدت کے زلزلوں کو کمزور سے درمیانی درجے کا سمجھا جاتا ہے، جب کہ پانچ اور اس سے اوپر کی شدت کے زلزلے فرنیچر، دیواروں کے ٹائلوں، لکڑی کے مکانات، کنکریٹ کی عمارتوں، سڑکوں، گیس اور پانی کے پائپوں کو نمایاں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
مزید پڑھیں:
چین کے صوبہ گانسو میں پانچ اعشاریہ چھ شدت کا آیا زلزلہ، سات سے زائد افراد زخمی، دس کلومیٹر کی گہرائی میں تھا مرکز
وینزویلا میں چھ اعشاریہ دو شدت کا زلزلہ، لوگوں میں پھیل گیا خوف و ہراس