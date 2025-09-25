وینزویلا میں چھ اعشاریہ دو شدت کا زلزلہ، لوگوں میں پھیل گیا خوف و ہراس
وینزویلا کے شمال مغربی علاقوں میں 6.2 شدت کا زلزلہ آیا۔ ابھی کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔
Published : September 25, 2025 at 10:09 AM IST
کراکس، وینزویلا: جنوبی امریکی ملک وینزویلا میں آج زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 6.2 تھی۔ اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ نقصان کی حد کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔
امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق بدھ کو شمال مغربی وینزویلا میں 6.2 شدت کا زلزلہ آیا۔ ایجنسی نے کہا کہ زلزلے کا مرکز مینی گرانڈے کی کمیونٹی میں تھا، جو دارالحکومت کراکس سے 370 میل (600 کلومیٹر) مغرب میں 6.1 میل (10 کلومیٹر) کی گہرائی میں تھا۔ وینزویلا کی حکومت نے فوری طور پر زلزلے کے بارے میں معلومات جاری نہیں کیں۔
An earthquake of magnitude 6.2 occurred in Venezuela at 03.51 IST today: National Centre for Seismology pic.twitter.com/38ycNT6wCf— ANI (@ANI) September 25, 2025
کئی ریاستوں اور پڑوسی ملک کولمبیا میں بھی جھٹکے
زلزلے کے جھٹکوں سے کئی شہروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ خوف و ہراس میں بھاگتے نظر آئے۔ ایجنسی نے بتایا کہ زلزلے کے جھٹکے کئی ریاستوں اور پڑوسی ملک کولمبیا میں محسوس کیے گئے۔ بہت سے لوگوں نے سرحد کے قریب علاقوں میں رہائشی اور دفتری عمارتیں خالی کر دیں۔
وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ثابت شدہ تیل کے ذخائر
کسی بھی ملک میں فوری طور پر کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ مینی گرانڈے جھیل ماراکائیبو کے مشرقی ساحل پر واقع ہے، جو ملک کی تیل کی صنعت کے لیے ایک اہم خطہ ہے۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ثابت شدہ تیل کے ذخائر ہیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے زلزلے کے دوران یا اس کے بعد اپنے پروگراموں میں بشمول صدر نکولس مادورو کی میزبانی میں سائنس پر مبنی پروگرام میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔
حالیہ برسوں میں زلزلوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ
واضح رہے کہ حالیہ برسوں میں زلزلوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اگست میں روس کے کریل جزائر میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ ستمبر میں روس کے کامچٹکا میں ریکٹر اسکیل پر 7.8 کی شدت کا زلزلہ آیا۔ سونامی کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ بیک وقت افغانستان، ترکی اور میانمار میں بھی زلزلے آئے جس سے کافی جانی و مالی نقصان ہوا۔
زلزلہ کسے کہتے ہیں؟
یو ایس جی ایس کے اعداد و شمار کے مطابق زلزلہ 10.8 کلومیٹر کی گہرائی میں ریکارڈ کیا گیا۔ جان لیں کہ زمین کے اندر 7 ٹیکٹونک پلیٹیں ہیں۔ یہ پلیٹیں مسلسل گھومتی رہتی ہیں۔ جب یہ پلیٹیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں یا ایک دوسرے سے رگڑتی ہیں تو وہ ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہیں۔ بعض اوقات وہ ایک دوسرے سے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ اس ترتیب میں زمین ہلنے لگتی ہے۔ اسے زلزلہ کہتے ہیں۔