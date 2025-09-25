ETV Bharat / international

وینزویلا میں چھ اعشاریہ دو شدت کا زلزلہ، لوگوں میں پھیل گیا خوف و ہراس

وینزویلا کے شمال مغربی علاقوں میں 6.2 شدت کا زلزلہ آیا۔ ابھی کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔

earthquake hits northwest venezuela magnitude over 6 Urdu News
شمال مغربی وینزویلا میں زلزلے کے جھٹکے (ANI علامتی تصویر)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 25, 2025 at 10:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

کراکس، وینزویلا: جنوبی امریکی ملک وینزویلا میں آج زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 6.2 تھی۔ اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ نقصان کی حد کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔

امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق بدھ کو شمال مغربی وینزویلا میں 6.2 شدت کا زلزلہ آیا۔ ایجنسی نے کہا کہ زلزلے کا مرکز مینی گرانڈے کی کمیونٹی میں تھا، جو دارالحکومت کراکس سے 370 میل (600 کلومیٹر) مغرب میں 6.1 میل (10 کلومیٹر) کی گہرائی میں تھا۔ وینزویلا کی حکومت نے فوری طور پر زلزلے کے بارے میں معلومات جاری نہیں کیں۔

کئی ریاستوں اور پڑوسی ملک کولمبیا میں بھی جھٹکے

زلزلے کے جھٹکوں سے کئی شہروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ خوف و ہراس میں بھاگتے نظر آئے۔ ایجنسی نے بتایا کہ زلزلے کے جھٹکے کئی ریاستوں اور پڑوسی ملک کولمبیا میں محسوس کیے گئے۔ بہت سے لوگوں نے سرحد کے قریب علاقوں میں رہائشی اور دفتری عمارتیں خالی کر دیں۔

earthquake hits northwest venezuela magnitude over 6 Urdu News
شمال مغربی وینزویلا میں زلزلے کے جھٹکے (فائل فوتو علامتی تصویر)

وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ثابت شدہ تیل کے ذخائر

کسی بھی ملک میں فوری طور پر کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ مینی گرانڈے جھیل ماراکائیبو کے مشرقی ساحل پر واقع ہے، جو ملک کی تیل کی صنعت کے لیے ایک اہم خطہ ہے۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ثابت شدہ تیل کے ذخائر ہیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے زلزلے کے دوران یا اس کے بعد اپنے پروگراموں میں بشمول صدر نکولس مادورو کی میزبانی میں سائنس پر مبنی پروگرام میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔

حالیہ برسوں میں زلزلوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ

واضح رہے کہ حالیہ برسوں میں زلزلوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اگست میں روس کے کریل جزائر میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ ستمبر میں روس کے کامچٹکا میں ریکٹر اسکیل پر 7.8 کی شدت کا زلزلہ آیا۔ سونامی کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ بیک وقت افغانستان، ترکی اور میانمار میں بھی زلزلے آئے جس سے کافی جانی و مالی نقصان ہوا۔

زلزلہ کسے کہتے ہیں؟

یو ایس جی ایس کے اعداد و شمار کے مطابق زلزلہ 10.8 کلومیٹر کی گہرائی میں ریکارڈ کیا گیا۔ جان لیں کہ زمین کے اندر 7 ٹیکٹونک پلیٹیں ہیں۔ یہ پلیٹیں مسلسل گھومتی رہتی ہیں۔ جب یہ پلیٹیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں یا ایک دوسرے سے رگڑتی ہیں تو وہ ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہیں۔ بعض اوقات وہ ایک دوسرے سے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ اس ترتیب میں زمین ہلنے لگتی ہے۔ اسے زلزلہ کہتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

ہریانہ کے روہتک میں 3.3 شدت کا زلزلہ، عوام خوفزدہ

افغانستان میں 5.9 شدت کا زلزلہ، پاکستان میں بھی دکھا اثر

پاکستان میں زلزلے کے جھٹکے، لوگ گھر چھوڑ کر بھاگے

جنوبی امریکا میں آٹھ شدت کا زلزلہ، زمین کافی دیر تک لرزتی رہی

الاسکا میں زلزلے کے شدید جھٹکے، شدت 7.3، سونامی کی وارننگ جاری

افغانستان زلزلہ: ہلاکتوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی، امدادی کارروائیاں جاری

اِدھر آیا زلزلہ اور اُدھر جیل سے 200 سے زیادہ قیدی ہوگئے فرار، یہاں جانیں پھر کیا ہوا

ایران نے ایٹمی تجربہ کر لیا ہے؟ جنگ کے دوران طاقتور زلزلے سے قیاس آرائیوں کا بازار گرم

افغانستان ایک بار پھر پانچ اعشاریہ پانچ شدت کا زلزلے بھارت نے بھیجا اکیس ٹن امدادی سامان

For All Latest Updates

TAGGED:

EARTHQUAKE IN VENEZUELAUS GEOLOGICAL SURVEY OF EARTHQUAKEVENEZUELA QUAKE MAGNITUDE OVER 6GEOLOGICAL SURVEY BY USVENEZUELA EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.