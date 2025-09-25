جنوبی اسرائیل میں یمن کے حوثیوں کا ڈرون حملہ، 22 اسرائیلی زخمی، پھر فیل ہوا میزائل ڈیفنس سسٹم
حوثیوں کے ایک اور حملے میں اسرائیل کے جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
یروشلم: طبی ماہرین کے مطابق بدھ کے روز یمن کے حوثی باغیوں کے ایک ڈرون نے جنوبی اسرائیل کے شہر ایلات میں 22 افراد کو زخمی کر دیا۔ یہ اسرائیل کے جدید ترین میزائل ڈیفنس کی ایک غیر معمولی ناکامی تھی، جس نے اس طرح کے حملوں سے جانی نقصانات کو بہت محدود کیا ہے۔
یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے فلسطینیوں کی حمایت میں باقاعدگی سے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغے ہیں - اور بین الاقوامی جہاز رانی پر حملہ کیا ہے- بھلے ہی اسرائیل پر داغے گئے ڈرونز اور میزائلوں کی اکثریت کسی کو زخمی ہوئے بغیر گرائے گئے یا کھلے میدانوں میں گرائے گئے۔
حوثیوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر دو ڈرون فائر کیے ہیں۔ اسرائیل نے ماضی کے حملوں کے بعد یمن پر جوابی فضائی حملے کیے ہیں اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ایکس پر ایک پوسٹ میں حوثیوں کو خبردار کیا ہے کہ "جو بھی اسرائیل کو نقصان پہنچائے گا اسے سات گنا نقصان پہنچایا جائے گا۔"
اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے ڈرون کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ میگن ڈیوڈ ایڈوم ریسکیو سروس نے بتایا کہ زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا، ان میں سے دو کو "ان کے اعضاء پر شدید چوٹیں آئی ہیں۔"
ٹائمز آف اسرائیل نے طبی ماہرین کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ، زخمیوں میں دو مرد شامل ہیں، جن کی عمریں 60 اور 26 سال ہیں، جن کی حالت تشویشناک ہے، اس کے ساتھ ایک 30 سالہ شخص جو معمولی طور پر زخمی ہوا تھا اور 19 دیگر کو ہلکے زخم آئے تھے۔
زیادہ تر زخمیوں کو چھریوں کا نشانہ بنایا گیا، اسرائیلی فضائیہ نے دو ہیلی کاپٹر روانہ کیے ۔ زیادہ تر زخمیوں کا علاج ملک کے سب سے چھوٹے جنرل اسپتال ایلات کے یوسفتل میڈیکل سینٹر میں کیا گیا۔
مقامی میڈیا کے مطابق آئی اے ایف کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق، ڈرون کا دیر سے پتہ چلا، حالانکہ ہوم فرنٹ کمانڈ کے ذریعہ شہریوں کو خبردار کرنے کے لیے سائرن چالو کیے گئے تھے۔ ڈرون کو مار گرانے میں آئرن ڈوم کی ناکامی ممکنہ طور پر اس وجہ سے تھی کہ یہ کم پرواز کر رہا تھا، حالانکہ یہ ابھی زیر تفتیش ہے۔ دیر سے پتہ لگانے کی وجہ سے، آئی اے ایف کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اسے مار گرانے کے لیے ہیلی کاپٹر یا لڑاکا طیارے بھیج سکے۔
(AP ان پٹ کے ساتھ)
