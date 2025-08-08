ماسکو: امریکہ کے ساتھ ٹیرف وار کے بیچ قومی سلامتی کے مشیر (این ایس اے) اجیت ڈوبھال نے جمعرات کو روسی صدر ولادیمیر پوتن سے کریملن میں ملاقات کی۔ انہوں نے مبینہ طور پر توانائی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے اور اس سال کے آخر میں پوتن کے دورہ ہند کے منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے لیے بات چیت کی۔
اس سے قبل ڈوبھال نے روسی سلامتی کونسل کے سکریٹری سرگئی شوئیگو سے بات چیت کی۔ ڈوبھال دو طرفہ توانائی اور دفاعی تعلقات پر اہم بات چیت کرنے اور اس سال کے آخر میں صدر پوتن کے دورہ ہند کے لیے ماحول تیار کرنے کے لیے بدھ کو یہاں پہنچے تھے۔
ان کا دورہ ایک ایسے دن شروع ہوا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جس میں روسی تیل خریدنے پر جرمانے کے طور پر بھارتی اشیاء پر 25 فیصد اضافی ٹیرف لگا کر اسے دوگنا کرکے 50 فیصد کر دیا گیا۔ این ایس اے اجیت ڈوبھال نے ماسکو میں اپنی ملاقاتوں کے دوران کہا کہ ذرائع کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتن کے دورہ بھارت کی تاریخوں پر کام ہو رہا ہے۔
انہوں نے جمعرات کو کہا کہ این ایس اے کی طرف سے ان کی مصروفیات میں کوئی مخصوص تاریخ یا وقت نہیں بتایا گیا ہے۔ ایک ذریعے نے بتایا کہ ’’این ایس اے ڈوول نے ماسکو کے اپنے دورے کے دوران کہا کہ صدر پوتن کے دورہ بھارت کی تاریخوں پر کام جاری ہے۔‘‘
ذرائع نے بتایا کہ کچھ میڈیا میں اگست کے آخر کا وقت غلط بتایا جا رہا ہے۔ ڈوبھال نے روسی سلامتی کونسل کے سکریٹری سرگئی شوئیگو اور دیگر سینئر حکام کے ساتھ بات چیت کی جس میں دو طرفہ توانائی اور دفاعی تعاون کے ساتھ ساتھ پوتن کے دورہ ہندوستان پر توجہ مرکوز کی گئی۔
وزیر اعظم نریندر مودی گذشتہ سال پوتن کے ساتھ سالانہ چوٹی کانفرنس اور کازان میں برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے دو بار روس گئے تھے۔ روسی صدر اس سال سالانہ چوٹی کانفرنس کے لیے بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔
ڈوبھال کا روس کا دورہ نئی دہلی کی طرف سے روسی خام تیل کی مسلسل خریداری اور بھارتی اشاء پر امریکی ٹیرف میں تازہ اضافے پر بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کے درمیان ہوا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جس میں نئی دہلی کی طرف سے روسی تیل کی مسلسل خریداری پر جرمانے کے طور پر بھارتی اشیاء پر اضافی 25 فیصد ٹیرف عائد کیا گیا۔
اضافی محصولات نے بھارت پر مجموعی ٹیرف کو 50 فیصد تک بڑھا دیا۔ روسی خام تیل کی خریداری کا دفاع کرتے ہوئے بھارت یہ کہتا رہا ہے کہ اس کی توانائی کی خریداری قومی مفاد اور مارکیٹ کے تقاضوں پر مبنی ہوتی ہے۔
ڈوبھال کے ماسکو دورے سے واقف لوگوں نے کہا کہ دو طرفہ توانائی اور دفاعی تعلقات کے ساتھ ساتھ روسی خام تیل پر مغربی پابندیوں کو روسی حکام کے ساتھ بات چیت میں شامل کیا گیا۔
یوکرین پر حملے کے بعد مغرب کی جانب سے روس کے خام تیل پر پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد سے روس بھارت کو توانائی فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن کر ابھرا ہے۔ این ایس اے سے یہ بھی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ماسکو پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ S-400 فضائی دفاعی نظام کی بقیہ دو رجمنٹوں کی بھارت کو جلد فراہمی کو یقینی بنائے۔
آپریشن سندھ کے دوران S-400 دفاعی نظام نے اہم کردار ادا کیا۔ بھارت نے S-400 کے پانچ اسکواڈرن کے لیے 2018 میں روس کے ساتھ 5.43 بلین ڈالر کے معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ ایک جدید ترین فضائی دفاعی نظام ہے جو طویل فاصلے تک متعدد فضائی خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تین سکواڈرن پہلے ہی فراہم کیے جا چکے ہیں۔ (پی ٹی آئی ان پٹ کے ساتھ)
مزید پڑھیں: بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے پر ٹرمپ نے کہا، بات تب تک نہیں ہوگی، جب تک معاملہ حل نہیں ہو جاتا
ایس سی او سربراہی اجلاس 2025: پی ایم مودی کا متوقع دورہ بھارت چین تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اہم
'ٹیرف کنگ' کا لیبل لگانے سے لے کر بڑے پیمانے پر درآمدی محصولات تک۔۔جانیں بھارت کے خلاف ٹرمپ ٹیرف کی پوری کہانی
مجھے بڑی قیمت چکانی پڑے گی اور میں اس کے لیے تیار ہوں؛ ٹرمپ کے ٹیرف پر پی ایم مودی کا اہم بیان