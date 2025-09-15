امریکہ میں سرمایہ کاری کریں اور امریکی کارکنوں کو تربیت دیں، ٹرمپ نے غیر ملکی کمپنیوں پر دیا زور
عالمی اقتصادی خدشات کے درمیان، امریکہ اپنے گھریلو مینوفیکچرنگ سیکٹر کو فروغ دینے پر زور دے رہا ہے۔
Published : September 15, 2025 at 8:13 AM IST
واشنگٹن: ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے چاروں طرف ٹیرف لگانے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کا ملک پیداوار میں پیچھے ہے۔ ایسے میں صدر ٹرمپ غیر ملکی کمپنیوں سے اپنے ملک میں سرمایہ کاری کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ ان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ امریکی کارکنوں کو تربیت دیں تاکہ مستقبل میں وہ بھی پیداوار بڑھانے اور دوسرے ممالک پر انحصار کم کرنے کے قابل ہو سکیں۔
ٹرمپ نے اتوار کے روز (مقامی وقت کے مطابق) غیر ملکی کمپنیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نہ صرف امریکہ میں سرمایہ کاری کریں بلکہ امریکی کارکنوں کو پیچیدہ اور ہائی ٹیک مصنوعات کی تیاری میں تربیت دینے کے لیے ماہر افراد کو بھی ساتھ لائیں۔
When Foreign Companies who are building extremely complex products, machines, and various other “things,” come into the United States with massive Investments, I want them to bring their people of expertise for a period of time…
جدید مینوفیکچرنگ کی مہارتوں کو دوبارہ سیکھنے کی ضرورت
ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں، ٹرمپ نے امریکہ کو جدید مینوفیکچرنگ کی مہارتوں کو دوبارہ سیکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز، جہاز سازی اور ہائی ٹیک مشینری جیسی صنعتوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے غیر ملکی کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں بھاری سرمایہ کاری کریں۔
پہلے ہم اس میں بہت اچھے تھے، لیکن اب نہیں۔'
امریکی صدر نے دلیل دی کہ علم کی اس قسم کی منتقلی غیر ملکی سرمایہ کاری کے طویل مدتی فوائد کو یقینی بنانے اور امریکی صنعتی طاقت کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا، 'اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اتنی بڑی سرمایہ کاری کبھی نہیں آئے گی۔ چپس، سیمی کنڈکٹرز، کمپیوٹرز، جہاز، ٹرینیں اور بہت سی دوسری مصنوعات، جنہیں ہمیں دوسروں سے بنانا سیکھنا پڑے گا، یا بہت سے معاملات میں، دوبارہ سیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہم پہلے اس میں بہت اچھے تھے، لیکن اب نہیں۔'
جہاز سازی کو ایک اہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایک بار روزانہ ایک جہاز بناتا تھا لیکن اب سال میں بمشکل ایک جہاز بناتا ہے۔ اس نے استدلال کیا کہ بیرون ملک سے ماہر کارکنوں کو عارضی طور پر امریکی ٹیکنالوجی کی تعمیر نو میں مدد کرنے کی اجازت طویل مدتی آزادی اور یہاں تک کہ بہترین کارکردگی کا باعث بنے گی۔
ان کے اپنے 'کھیل' میں ان کو پیچھے چھوڑ دیں گے
ان کی پوسٹ میں لکھا ہے، 'میں بیرونی ممالک یا کمپنیوں کے ذریعے امریکہ میں سرمایہ کاری کو ڈرانا یا حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ان کے کارکنوں کا خیرمقدم کرتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان سے سیکھیں گے، اور مستقبل قریب میں، ان کے اپنے 'کھیل' میں ان کو پیچھے چھوڑ دیں گے!'
یہ ریمارکس ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکہ اپنے گھریلو مینوفیکچرنگ سیکٹر کو فروغ دینے پر زور دے رہا ہے اور کچھ ممالک پر واشنگٹن کی طرف سے عائد ٹیرف پر عالمی اقتصادی خدشات کے درمیان صنعت کاروں سے امریکہ میں سرمایہ کاری کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔
اس مہینے کے شروع میں، ٹرمپ نے کہا تھا کہ کچھ کمپنیاں ان محصولات سے بچنے اور اس کی حفاظتی پالیسیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی مصنوعات کو امریکہ میں بنانے کا انتخاب کر رہی ہیں، چین، میکسیکو اور کینیڈا کی کمپنیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، خاص طور پر کار بنانے والی کمپنیوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔
ہزاروں کمپنیاں امریکہ آ رہی ہیں۔ روایتی طور پر کار کمپنیاں۔ وہ چین، میکسیکو، کینیڈا سے آرہے ہیں۔ وہ یہاں تیار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ یہاں رہنا پسند کرتے ہیں اور دو، ٹیرف انہیں تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اور تین، وہ ٹیرف کی ادائیگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جب آپ ان کی کاریں یہاں بناتے ہیں، تو آپ کو کوئی ٹیرف ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔