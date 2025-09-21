اہم اور خاص مسلم رہنماؤں سے ملاقات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ، پاکستانی وزیر اعظم شریف کو بھی مدعو کیا گیا
ٹرمپ نے نیویارک میں کچھ خاص مسلم رہنماؤں کا اجلاس طلب کیا ہے جس کے لیے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کو مدعو کیا گیا ہے۔
Published : September 21, 2025 at 5:14 PM IST
اسلام آباد: نیویارک میں اقوام متحدہ کی 80ویں جنرل اسمبلی (یو این جی اے) کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف سمیت منتخب مسلم رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ پاکستانی دفتر خارجہ (ایف او) نے اتوار کو کہا کہ صدر ٹرمپ سے ملاقات میں وزیراعظم نواز شریف علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔
پاکستانی میڈیا گروپ ڈان کے مطابق، شہباز شریف 22 ستمبر سے شروع ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے، ان کے ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، دیگر وزراء اور اعلیٰ حکام بھی ہوں گے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ان کا خطاب عالمی برادری پر زور دے گا کہ وہ " دیرینہ قبضے اور حق خودارادیت سے انکار" بالخصوص فلسطین اور کشمیر کے مسائل کو حل کرے۔
دفتر خارجہ کے مطابق اپنے خطاب میں شہباز شریف عالمی برادری کی توجہ غزہ کے سنگین بحران کی طرف مبذول کرائیں گے اور فلسطینی عوام کے مصائب کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کریں گے۔ مزید برآں، وزیراعظم شہباز شریف علاقائی سلامتی کے چیلنجز اور عالمی خدشات بشمول موسمیاتی تبدیلی، دہشت گردی، اسلامو فوبیا اور پائیدار ترقی پر پاکستان کے موقف کا خاکہ پیش کریں گے۔
ڈان نے رپورٹ کیا ہے کہ شہباز نیویارک میں کئی تقریبات میں شرکت کریں گے، جن میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، گلوبل ڈویلپمنٹ انیشیٹو (جی ڈی آئی) کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس اور موسمیاتی کارروائی سے متعلق ایک خصوصی تقریب شامل ہے۔ توقع ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے سینئر حکام اور عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔
دفتر خارجہ نے کہا، "وزیراعظم شریف اقوام متحدہ کے چارٹر کو برقرار رکھنے، تنازعات کو روکنے، امن کو فروغ دینے اور سلامتی کونسل کے رکن کے طور پر پاکستان کے موجودہ کردار میں عالمی خوشحالی کو آگے بڑھانے کے لیے اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کے عزم کو بھی اجاگر کریں گے۔"
دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی "عالمی رہنماؤں کے اس سب سے بڑے سالانہ اجتماع" میں شرکت ملک کے "کثیر جہتی اور اقوام متحدہ کے لیے مضبوط عزم" کی عکاسی کرے گی اور "امن اور ترقی کے مشترکہ مقاصد کے لیے پاکستان کے دیرینہ تعاون کی تصدیق کرے گی۔"
شہباز شریف کی ٹرمپ سے پہلی ملاقات
اطلاعات کے مطابق نیویارک میں ہونے والی یہ ملاقات شہباز شریف کی جنوری میں اقتدار سنبھالنے کے بعد ٹرمپ سے پہلی براہ راست بات چیت ہوگی۔ اس سال کے شروع میں ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کی میزبانی کی ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ اور مسلم رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ہوئی ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فضائی حملہ کیا تھا جس میں فلسطینی تنظیم حماس کے پانچ اہلکار اور ایک قطری سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوا تھا۔ ڈان کے مطابق اس واقعے کی عرب ممالک سمیت امریکی اتحادیوں کی جانب سے شدید مذمت کی گئی اور پاکستان کی زیر صدارت عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) کا ہنگامی مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔
مشترکہ اجلاس میں تمام ممالک پر زور دیا گیا کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی فوجی کارروائی کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ قانونی اور موثر اقدامات کریں۔
دوحہ حملے کے بعد ٹرمپ نے نیویارک میں قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی کے ساتھ عشائیہ کیا۔ انہوں نے شروع میں اسرائیل پر کڑی تنقید کی اور حملے پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ تاہم بعد میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا کہ واشنگٹن اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو تبدیل نہیں کرے گا۔
